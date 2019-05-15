Семья Жанны Фриске начала постепенно возвращать долги. Сегодня стало известно, что в благотворительную организацию "Русфонд" от наследников певицы поступило почти 8 миллионов рублей.

Напомним, что скандал из-за снятых со счетов фонда 21-го миллиона рублей, за которые родители певицы так и не смогли отчитаться, разгорелся вскоре после преждевременной кончины Жанны. Чуть ранее, едва узнав, что одна из самых ярких исполнительниц в нашей стране страдает от рака головного мозга, коллеги и поклонники Фриске сразу начали отправлять деньги на лечение. Сбор организовал "Русфонд". В рекордные сроки на счету образовалась просто огромная сумма, но, к сожалению, спасти Жанну она не помогла, и 15 июня 2015 года певица скончалась.

Тогда же стало ясно, что двадцать один с половиной миллион рублей, которые сняла со счета Ольга Владимировна Фриске, мама Жанны, были потрачены, скорее всего, не по назначению. Неоднократно благотворительная организация просила семью отчитаться за средства, собранные всей страной, но никаких документов так предоставлено и не было. После этого "Русфонд" подал на наследников певицы в суд. Начались затяжные разбирательства, длившиеся почти два года. А в 2017-ом суд вынес окончательное решение по этому делу и обязал родственников Жанны вернуть не пошедшую на лечение сумму.

И вот, наконец, сегодня стало известно, что на счёт благотворительного фонда поступили 7 миллионов 980 тысяч рублей, которые перевели родители Жанны. Предположительно, эта сумма была получена после продажи имущества исполнительницы. Официально сотрудники "Русфонда" подтвердили транш и сообщили, что поклонники артистки, которые отправляли средства на ее лечение в 2014 году, в течение двух ближайших недель, если пожелают, могут обратиться в организацию за возвращением своих денег назад. А то, что останется, организация собирается направить на лечение детей, страдающих от онкологии.