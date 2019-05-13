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Поклонники «Дома-2» не узнают Мая Абрикосова с залысинами и короткой стрижкой


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Май Абрикосов в первые годы после выхода реалити «Дом 2» в эфир стал самой настоящей звездой телеэкранов. Творческий и харизматичный молодой человек строил отношения с двумя не менее яркими участницами проекта: Ольгой Николаевой и скандальной Аленой Водонаевой.

За его романами всегда было интересно наблюдать. Именно поэтому многие любители реалити расстроились, когда Роман Тертишный покинул проект.

В отличие от других ярких звезд шоу, он практически сразу же пропал с экранов. Долгое время о молодом человеке не было известно ничего, слухи относительно его дальнейшей судьбы ходили самые разные.

Спустя годы выяснилось, что мужчина ведет затворнический образ жизни и практически не появляется в социальных сетях. Значимых успехов в карьере Май так и не добился, и сейчас довольствуется жизнью, к которой стремятся многие дауншифтеры.

В свое время Романа узнавали по копне непослушных волос. Сейчас он сильно изменился. Тертишный состриг свою фирменную шевелюру, а годы дали о себе знать появлением заметных залысин и глубоких мимических морщин. Многие подписчики, увидев этого мужчину в ленте, сразу не признали в нем Абрикосова. Свои фотографии он публикует крайне редко, предпочитая делиться только тем, что его окружает.

Комментарии фолловеров оказались хлесткими: «Боже мой. Неужели это Вы?», «Изменился так», «Ну и видок», «А где твои кудри, Май?», «Как Время меняет людей. Помню в Доме-2 совсем другой человек был».

Комментировать как-либо реакцию людей Роман не стал.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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2 Не нравится 0 Нравится 13.05.2019 Теги: Алена Водонаева

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