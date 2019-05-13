Поклонники «Дома-2» не узнают Мая Абрикосова с залысинами и короткой стрижкой
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Май Абрикосов в первые годы после выхода реалити «Дом 2» в эфир стал самой настоящей звездой телеэкранов. Творческий и харизматичный молодой человек строил отношения с двумя не менее яркими участницами проекта: Ольгой Николаевой и скандальной Аленой Водонаевой.
За его романами всегда было интересно наблюдать. Именно поэтому многие любители реалити расстроились, когда Роман Тертишный покинул проект.
В отличие от других ярких звезд шоу, он практически сразу же пропал с экранов. Долгое время о молодом человеке не было известно ничего, слухи относительно его дальнейшей судьбы ходили самые разные.
Спустя годы выяснилось, что мужчина ведет затворнический образ жизни и практически не появляется в социальных сетях. Значимых успехов в карьере Май так и не добился, и сейчас довольствуется жизнью, к которой стремятся многие дауншифтеры.
В свое время Романа узнавали по копне непослушных волос. Сейчас он сильно изменился. Тертишный состриг свою фирменную шевелюру, а годы дали о себе знать появлением заметных залысин и глубоких мимических морщин. Многие подписчики, увидев этого мужчину в ленте, сразу не признали в нем Абрикосова. Свои фотографии он публикует крайне редко, предпочитая делиться только тем, что его окружает.
Комментарии фолловеров оказались хлесткими: «Боже мой. Неужели это Вы?», «Изменился так», «Ну и видок», «А где твои кудри, Май?», «Как Время меняет людей. Помню в Доме-2 совсем другой человек был».
Комментировать как-либо реакцию людей Роман не стал.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Абрикосов сильно изменился? 3
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ВанО / 14.05.19 09:19Он уже давно не звезда экрана и явно на эту роль не претендует. Обычный среднестатистический мужик, а то раскудахтались сразу.
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Таня / 13.05.19 19:48Жаль. Он яркий был интересный. Казалось таким дорога везде открыта и тут на тебе…
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Shelli / 13.05.19 18:04Соглашусь, вид не очень. Интересно было бы сейчас вживую на его встречу с Водонаевой посмотреть. Она о таких резко высказывается, считая нищебродами.