Поклонники «Дома-2» не узнают Мая Абрикосова с залысинами и короткой стрижкой

Май Абрикосов в первые годы после выхода реалити «Дом 2» в эфир стал самой настоящей звездой телеэкранов. Творческий и харизматичный молодой человек строил отношения с двумя не менее яркими участницами проекта: Ольгой Николаевой и скандальной Аленой Водонаевой.

За его романами всегда было интересно наблюдать. Именно поэтому многие любители реалити расстроились, когда Роман Тертишный покинул проект.

В отличие от других ярких звезд шоу, он практически сразу же пропал с экранов. Долгое время о молодом человеке не было известно ничего, слухи относительно его дальнейшей судьбы ходили самые разные.

Спустя годы выяснилось, что мужчина ведет затворнический образ жизни и практически не появляется в социальных сетях. Значимых успехов в карьере Май так и не добился, и сейчас довольствуется жизнью, к которой стремятся многие дауншифтеры.

В свое время Романа узнавали по копне непослушных волос. Сейчас он сильно изменился. Тертишный состриг свою фирменную шевелюру, а годы дали о себе знать появлением заметных залысин и глубоких мимических морщин. Многие подписчики, увидев этого мужчину в ленте, сразу не признали в нем Абрикосова. Свои фотографии он публикует крайне редко, предпочитая делиться только тем, что его окружает.

Комментарии фолловеров оказались хлесткими: «Боже мой. Неужели это Вы?», «Изменился так», «Ну и видок», «А где твои кудри, Май?», «Как Время меняет людей. Помню в Доме-2 совсем другой человек был».

Комментировать как-либо реакцию людей Роман не стал.