Бездомная собака спасла звезду "Дома-2" Либерж Кпадону от нападения неизвестного мужчины
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Трагический случай произошел на днях со звездой телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону - она стала жертвой нападения со стороны агрессивного незнакомца. Неизвестно, чем бы закончилась для девушки эта встреча, если бы не подоспевшая на помощь бездомная собака.
О произошедшем теледива откровенно рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram. Как выяснилось, в один из праздничных вечеров Либерж решила отправиться в ближайший магазин за продуктами. И когда она уже направлялась обратно домой, из ближайших кустов вышел явно нетрезвый мужчина и тут же набросился с кулаками на экс-участницу телестройки. От неожиданности Либерж растерялась и не смогла сразу отреагировать на нападение. "Он схватил за любимый рюкзачок и швырнул меня на землю", - рассказала Кпадону поклонникам. - "А после начал отнимать пакет с продуктами, швырять и толкать меня".
Дать достойный отпор обидчику у девушки не получалось, но вместо неё это сделала неожиданно появившаяся словно из ниоткуда собака. По признанию Либерж, этого милого бездомного пса она знала и подкармливала уже давно, так как он часто сидел у дверей магазина. И, услышав крик своей благодетельницы, четвероногий друг, не задумываясь, поспешил на помощь: "Он начал рвать этого мужчину, да так сильно, что тот, испугавшись, снова убежал в кусты". Сама же девушка, недолго думая, тут же помчалась домой. Из-за пережитого стресса Кпадону стало плохо, что привело ко второму приступу панкреатита. Все оставшиеся праздничные дни она провела на больничной койке.
Пост о подвиге!!!🥰 Девчата, миленькие мои, никогда не ходите одни по вечерам (даже в магазин) Многие хорошо отмечали майские праздники, но не все культурно👌Мне не получилось их отметить вообще никак😏 т.к. я уже неделю лежу в больнице😔 А всему виной мой «безобидный» поход в ближайший магазин у дома🏡 Возле этого магазина всегда обитала милейшая собака (дворняжка🐶) и я её частенько подкармливала🍖 Так вот, если бы не она, я не знаю, что было бы😭 Вообщем, поздним вечером я выскочила в магаз и уже возвращалась домой, как сзади из кустов (я живу в частном секторе) вылетело какое-то бухое чмо и тупо набросилось на меня😔 Схватил за мой любимый рюкзачок🎒 и швырнул на землю. Дальше начал отнимать покет с продуктами, хватать, таскать и всё я думаю закончилось бы ещё хуже, если бы не этот пёсик❤️🐶🙏🏾 Он вылетел я даже не поняла откуда🤷🏾♀️ и сразу начал рвать этого чмошника👊🏾 да так сильно, что тот с перепугу ломанулся через все кусты и через дорогу от меня😆😆😆 Я, конечно, тоже побежала со страху домой🙈 После вызвала скорую т.к. почувствовала себя плохо и потеряла сознание🤦🏾♀️ Меня увезли и выяснилось, что на нервной почве у меня случился ещё один приступ панкреатита🤪 Теперь лежу и думаю, вот всё-таки мы люди действительно не заслуживаем таких хороших друзей, как наши пушистики❤️ Собака не задумываясь бросилась на обидчика и чётко понимала, что мне нужна помощ😘 Любите своих хвостиков и не гуляйте одни по улицам ночью😉 Дебилов больше, чем нам кажется🙄 #моиподписчикисамыелучшиевмире
Рассказывая фолловерам свою историю, Либерж призвала их не гулять в одиночестве по вечерам, а также "любить своих хвостиков". И вообще, по мнению девушки, люди не заслуживают таких смелых и преданных друзей, как собаки. Конечно, большинство подписчиков от случившегося с бывшей участницей "Дома-2" оказались в шоке. Кпадону желали скорейшего выздоровления, а еще все практически единогласно призывали девушку забрать собаку-спасительницу с улицы домой и окружить ее заботой и теплом.
Краткая информация
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А вам когда-нибудь собаки приходили на помощь? 3
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Ольга / 13.05.19 22:23Я надеюсь совести забрать собачку домой у этой дамочки хватит. За добро надо платить добром, таков закон Вселенной. И если сейчас Либерж проигнорирует случившееся и оставит животное на улице, то, к сожалению, карма долго не заставит себя ждать. То, что случилось, не случайно, девушке есть над чем подумать. Возможно, это ее шанс спасти чью-то жизнь. В конце-концов, кто сказал, что пьяный мужик не решит в очередном запое сгубить пса ради мести. Это страшно. Спаси собаку, Либерж!
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Саша / 13.05.19 19:15Терпеть ее на "Доме-2" не могла. Вечно орущая, вечно ругающаяся со всеми и дерущаяся. Есть что-то в этой Либерж отталкивающее, неприятное. Да и врала она всегда хорошо. Одна только история с якобы подаренным ей родителями ювелирным салоном чего стоит. Мужа своего вообще за человека не считала, постоянно унижала его. А сколько она рассказывала про то, что пить бросила... Не исключено, что история с нападением выдумка. Не верю ей.
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Ника / 13.05.19 15:34Собака молодец! Но, в посте и слова нет о том, что Либерж заберет ее домой. Скорее всего, несчастное и смелое животное так и останется бездомным. В лучшем случае, она купит псу пару сарделек. Хотя вместо того, чтобы писать о любви к животным в Инстаграм, лучше бы проявила истинную благодарность за спасение и забрала собаку с улицы.