 
 
 

 
 
На главную
 
 

Бездомная собака спасла звезду "Дома-2" Либерж Кпадону от нападения неизвестного мужчины


1 1

Трагический случай произошел на днях со звездой телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону - она стала жертвой нападения со стороны агрессивного незнакомца. Неизвестно, чем бы закончилась для девушки эта встреча, если бы не подоспевшая на помощь бездомная собака. 

О произошедшем теледива откровенно рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram. Как выяснилось, в один из праздничных вечеров Либерж решила отправиться в ближайший магазин за продуктами. И когда она уже направлялась обратно домой, из ближайших кустов вышел явно нетрезвый мужчина и тут же набросился с кулаками на экс-участницу телестройки. От неожиданности Либерж растерялась и не смогла сразу отреагировать на нападение. "Он схватил за любимый рюкзачок и швырнул меня на землю", - рассказала Кпадону поклонникам. - "А после начал отнимать пакет с продуктами, швырять и толкать меня".

Дать достойный отпор обидчику у девушки не получалось, но вместо неё это сделала неожиданно появившаяся словно из ниоткуда собака. По признанию Либерж, этого милого бездомного пса она знала и подкармливала уже давно, так как он часто сидел у дверей магазина. И, услышав крик своей благодетельницы, четвероногий друг, не задумываясь, поспешил на помощь: "Он начал рвать этого мужчину, да так сильно, что тот, испугавшись, снова убежал в кусты". Сама же девушка, недолго думая, тут же помчалась домой. Из-за пережитого стресса Кпадону стало плохо, что привело ко второму приступу панкреатита. Все оставшиеся праздничные дни она провела на больничной койке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пост о подвиге!!!🥰 Девчата, миленькие мои, никогда не ходите одни по вечерам (даже в магазин) Многие хорошо отмечали майские праздники, но не все культурно👌Мне не получилось их отметить вообще никак😏 т.к. я уже неделю лежу в больнице😔 А всему виной мой «безобидный» поход в ближайший магазин у дома🏡 Возле этого магазина всегда обитала милейшая собака (дворняжка🐶) и я её частенько подкармливала🍖 Так вот, если бы не она, я не знаю, что было бы😭 Вообщем, поздним вечером я выскочила в магаз и уже возвращалась домой, как сзади из кустов (я живу в частном секторе) вылетело какое-то бухое чмо и тупо набросилось на меня😔 Схватил за мой любимый рюкзачок🎒 и швырнул на землю. Дальше начал отнимать покет с продуктами, хватать, таскать и всё я думаю закончилось бы ещё хуже, если бы не этот пёсик❤️🐶🙏🏾 Он вылетел я даже не поняла откуда🤷🏾‍♀️ и сразу начал рвать этого чмошника👊🏾 да так сильно, что тот с перепугу ломанулся через все кусты и через дорогу от меня😆😆😆 Я, конечно, тоже побежала со страху домой🙈 После вызвала скорую т.к. почувствовала себя плохо и потеряла сознание🤦🏾‍♀️ Меня увезли и выяснилось, что на нервной почве у меня случился ещё один приступ панкреатита🤪 Теперь лежу и думаю, вот всё-таки мы люди действительно не заслуживаем таких хороших друзей, как наши пушистики❤️ Собака не задумываясь бросилась на обидчика и чётко понимала, что мне нужна помощ😘 Любите своих хвостиков и не гуляйте одни по улицам ночью😉 Дебилов больше, чем нам кажется🙄 #моиподписчикисамыелучшиевмире

Публикация от Либерж Кпадону (@libergik)

Рассказывая фолловерам свою историю, Либерж призвала их не гулять в одиночестве по вечерам, а также "любить своих хвостиков". И вообще, по мнению девушки, люди не заслуживают таких смелых и преданных друзей, как собаки. Конечно, большинство подписчиков от случившегося с бывшей участницей "Дома-2" оказались в шоке. Кпадону желали скорейшего выздоровления, а еще все практически единогласно призывали девушку забрать собаку-спасительницу с улицы домой и окружить ее заботой и теплом.

Краткая информация

Имя:

День рождения:

Место рождения:

Рост: см

Вес: кг

Знак Зодиака:

Восточный гороскоп:

Деятельность:



1 Не нравится 1 Нравится 13.05.2019 Теги: Либерж Кпадону

А вам когда-нибудь собаки приходили на помощь? 3  

Оставить комментарий
  • Ольга / 13.05.19 22:23
    -
    1
    +
    Я надеюсь совести забрать собачку домой у этой дамочки хватит. За добро надо платить добром, таков закон Вселенной. И если сейчас Либерж проигнорирует случившееся и оставит животное на улице, то, к сожалению, карма долго не заставит себя ждать. То, что случилось, не случайно, девушке есть над чем подумать. Возможно, это ее шанс спасти чью-то жизнь. В конце-концов, кто сказал, что пьяный мужик не решит в очередном запое сгубить пса ради мести. Это страшно. Спаси собаку, Либерж!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Саша / 13.05.19 19:15
    -
    0
    +
    Терпеть ее на "Доме-2" не могла. Вечно орущая, вечно ругающаяся со всеми и дерущаяся. Есть что-то в этой Либерж отталкивающее, неприятное. Да и врала она всегда хорошо. Одна только история с якобы подаренным ей родителями ювелирным салоном чего стоит. Мужа своего вообще за человека не считала, постоянно унижала его. А сколько она рассказывала про то, что пить бросила... Не исключено, что история с нападением выдумка. Не верю ей.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ника / 13.05.19 15:34
    -
    5
    +
    Собака молодец! Но, в посте и слова нет о том, что Либерж заберет ее домой. Скорее всего, несчастное и смелое животное так и останется бездомным. В лучшем случае, она купит псу пару сарделек. Хотя вместо того, чтобы писать о любви к животным в Инстаграм, лучше бы проявила истинную благодарность за спасение и забрала собаку с улицы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору