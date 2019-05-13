Трагический случай произошел на днях со звездой телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону - она стала жертвой нападения со стороны агрессивного незнакомца. Неизвестно, чем бы закончилась для девушки эта встреча, если бы не подоспевшая на помощь бездомная собака.

О произошедшем теледива откровенно рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram. Как выяснилось, в один из праздничных вечеров Либерж решила отправиться в ближайший магазин за продуктами. И когда она уже направлялась обратно домой, из ближайших кустов вышел явно нетрезвый мужчина и тут же набросился с кулаками на экс-участницу телестройки. От неожиданности Либерж растерялась и не смогла сразу отреагировать на нападение. "Он схватил за любимый рюкзачок и швырнул меня на землю", - рассказала Кпадону поклонникам. - "А после начал отнимать пакет с продуктами, швырять и толкать меня".

Дать достойный отпор обидчику у девушки не получалось, но вместо неё это сделала неожиданно появившаяся словно из ниоткуда собака. По признанию Либерж, этого милого бездомного пса она знала и подкармливала уже давно, так как он часто сидел у дверей магазина. И, услышав крик своей благодетельницы, четвероногий друг, не задумываясь, поспешил на помощь: "Он начал рвать этого мужчину, да так сильно, что тот, испугавшись, снова убежал в кусты". Сама же девушка, недолго думая, тут же помчалась домой. Из-за пережитого стресса Кпадону стало плохо, что привело ко второму приступу панкреатита. Все оставшиеся праздничные дни она провела на больничной койке.

Рассказывая фолловерам свою историю, Либерж призвала их не гулять в одиночестве по вечерам, а также "любить своих хвостиков". И вообще, по мнению девушки, люди не заслуживают таких смелых и преданных друзей, как собаки. Конечно, большинство подписчиков от случившегося с бывшей участницей "Дома-2" оказались в шоке. Кпадону желали скорейшего выздоровления, а еще все практически единогласно призывали девушку забрать собаку-спасительницу с улицы домой и окружить ее заботой и теплом.