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Поклонники Ивана Урганта подвергли критике внешность его жены


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Известный шоумен и телеведущий Иван Ургант предпочитает не выносить на обозрение публики свою личную жизнь. Однако недавно он дал повод для обсуждений, совершив выход в свет со своей женой Натальей Кикнадзе. Этим поступком он вызвал бурю эмоций у своих фанатов, которые активно принялись обсуждать внешность его супруги. Многие посчитали, что она выглядит недостаточно эффектно и заметно проигрывает своему звездному мужу. Нашлись даже те, кто назвал женщину «замухрышкой».

Вопреки такой резкой критике Иван Ургант абсолютно счастлив. Наталья Кикнадзе является его не первой женой, впрочем, она замужем тоже не в первый раз. Пара знакома друг с другом еще со школьной скамьи, однако во время учебы они никак не выражали симпатию друг к другу.

Иван и Наталья вступили в отношения намного позже. К тому моменту Ургант успел жениться два раза, Наталья тоже побывала замужем, от предыдущего брака у нее осталось двое детей. Когда молодые люди в очередной раз состояли в разводе, произошла судьбоносная встреча. Супруги счастливы вместе много лет, помимо детей жены, которых Иван принял как своих, у них появилось еще две дочери.

На нелицеприятные комментарии по поводу внешности его жены, которая якобы значительно проигрывает его собственной, Ургант предпочитает не реагировать.

Краткая информация об Иване Урганте

Имя: Иван Ургант

Отчество: Андреевич

День рождения: 16.04.1978

Возраст: 41 год

Место рождения: Ленинград

Рост: 195 см

Вес: 98 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: телеведущий, актер, музыкант

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96 Не нравится 51 Нравится 10.05.2019 Теги: Иван Ургант

А как Вы относитесь к резким комментариям по поводу внешности жены Ивана Урганта? 20  

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Лучшие комментарии

  • татьяна кызыл 10.05.19 15:29
    -
    103
    +
    А мне нравится Наталья, без выпендрежа и накаченных губ. Приятная и достойная Ивана
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  • Алла 10.05.19 14:37
    -
    99
    +
    Хорошо, видно,что любят друг друга,приятная натуральная девушка!
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  • Света 10.05.19 15:04
    -
    92
    +
    Я считаю, что самое главное, что Иван Урант прекрасно себя чувствует в отношениях с этой женщиной, у них счастливая семья. По всей видимости, его полностью устраивает внешность жены, он правильно делает, что не реагирует на критику
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  • Танча Якутск 10.05.19 17:10
    -
    61
    +
    Любимая женщина самая красивая. Счастья и любви этой прекрасной паре.
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  • Алиса 10.05.19 15:03
    -
    55
    +
    На мой взгляд, Наталья Кикнадзе довольно неплохо выглядит, пара смотрится очень гармонично и видно, что они счастливы в браке. Конечно, она не является какой-либо актрисой или другой знаменитостью, поэтому не привыкла создавать столь яркие образы, чем и вызвала критику фанатов Ивана Урганта
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  • Милая Красноярск / 11.05.19 12:19
    -
    2
    +
    И снова любовь победила ,даже через года она взяла свое и вы вместе.Любите, спите ,воспитывайте и будьте всегда вместе?
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  • Яна / 11.05.19 12:16
    -
    0
    +
    Красивая, гармоничная пара. Действительно, очень похожи.
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  • Ольга / 11.05.19 09:46
    -
    2
    +
    Нормально отношусь к критике, Наталья действительно выглядит уставшей и "взрослой" рядом с Иваном, буквально месяц назад встретила эту пару в аэропорту Лондона, если честно, то не сразу поняла, что это жена Ивана, рядом с ним была женщина ,как минимум, лет на 10 выглядевшая старше него, потом по чертам лица поняла, что это Наталья. Мое мнение-жена публичного человека обязана, как минимум, быть ухоженной! Не думаю, что она работает ежедневно по 8 и более часов на заводе, в офисе или за прилавком, да и дома, уверена, есть масса помощниц -няни, домработницы и тд. и поэтому у нее нет времени на себя, любимую. Но волевой характер Натальи читался по ее манерам и поведению, поэтому все возможности быть внешне интересной и ухоженной , чтобы не казаться рядом с мужем серой мышкой , у нее явно есть! А критика частенько полезна и необходима..
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  • Светлана Санкт-Петербург / 11.05.19 09:02
    -
    4
    +
    Приятная молодая женщина. Без раздутых губ и обколотого лица.
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  • Марине Екатеринбург / 11.05.19 06:58
    -
    17
    +
    Я не вижу никакой замухрышки. Вижу очень милую, очень натуральную женщину, а не очередного крашеного клона с утиным клювом. Очень классная эффектная пара!!! Счастье и любви им!!!
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  • Таня Новосибирск / 11.05.19 04:10
    -
    7
    +
    Иван умный и интеллигентный человек из хорошей семьи ,с хорошей родословной .И ему не надо Барби ,а жена у него мудрая ,умная , воспитанная ,похоже, в хороших правилах .Такие женщины не предадут никогда .Может это самое главное? Мужчины!!!!!! Представьте ,что с вами женщина ,которая не бросит вас ни бедным, ни без ног, и будет ждать вечно и верно ,ну и что теперь с внешностью ?
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  • бука Краснодар / 11.05.19 03:12
    -
    4
    +
    Ургант женился на своей копии... так похожи, а разве кого-то любишь сильнее себя))) в вообще, с Таней Геворкян они хорошо смотрелись)
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  • люси спб / 10.05.19 23:36
    -
    4
    +
    взрослые люди ,4ро детей, интересная работа ,не выносят сор из избы ,а внешность ,,?!главное -это здоровье и гармония !!!
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  • emy санкт петербург / 10.05.19 23:34
    -
    10
    +
    я считаю никто не имеет права обсуждать внешность людей все люди уникальны по своему и тем более смотрели бы лучше на себя а потом обсуждали бы других все люди имеют права быть разными можно быть умным эрудированным человеком а внешность это так фигня по сравнению с счастьем и свободой выбора
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  • Ада Москва / 10.05.19 23:19
    -
    13
    +
    Красивая жена у Урганта.Людей же с негативным или критическим взглядом на кого-то считаю глупыми,их мнения незначимыми.
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  • Елена Севастополь / 10.05.19 22:29
    -
    3
    +
    Посмотрите на себя в зеркало, для начала. А так же, загляните в свою трудовую книжку.. Судьи такие статьи не читают, у них времени нет. Остальных это вообще никак не касается!
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  • Ксения / 10.05.19 21:40
    -
    13
    +
    А что не так у нее с лицом? Мне кто-то объяснить может к чему прицепились? Кроме того, что женщина в 40 не должна выглядеть как в 20, других проблем не вижу. Она и не пытается и выглядит, в том числе и поэтому, достойно.
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  • Мара Омск / 10.05.19 17:16
    -
    19
    +
    Да важнее как он на неё смотрит!!!
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  • Танча Якутск / 10.05.19 17:10
    -
    61
    +
    Любимая женщина самая красивая. Счастья и любви этой прекрасной паре.
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  • Татьяна Кузьмина / 10.05.19 17:09
    -
    0
    +
    Пара знакома друг с другом еще со школьной скамьи, однако во время учебы они никак не выражали симпатию друг к другу. ----------- А раньше писали,что он ухаживал за ней со страшной силой,но она предпочла выйти замуж по расчету.Да и за него тоже- он стал известен разбогател...Но любви к нему в ней не видно.
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  • татьяна кызыл / 10.05.19 15:29
    -
    103
    +
    А мне нравится Наталья, без выпендрежа и накаченных губ. Приятная и достойная Ивана
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Света / 10.05.19 15:04
    -
    92
    +
    Я считаю, что самое главное, что Иван Урант прекрасно себя чувствует в отношениях с этой женщиной, у них счастливая семья. По всей видимости, его полностью устраивает внешность жены, он правильно делает, что не реагирует на критику
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алиса / 10.05.19 15:03
    -
    55
    +
    На мой взгляд, Наталья Кикнадзе довольно неплохо выглядит, пара смотрится очень гармонично и видно, что они счастливы в браке. Конечно, она не является какой-либо актрисой или другой знаменитостью, поэтому не привыкла создавать столь яркие образы, чем и вызвала критику фанатов Ивана Урганта
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  • Алла Мурманск / 10.05.19 14:39
    -
    5
    +
    Отрицательно отношусь к негативу
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  • Алла / 10.05.19 14:37
    -
    99
    +
    Хорошо, видно,что любят друг друга,приятная натуральная девушка!
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