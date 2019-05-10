Поклонники Ивана Урганта подвергли критике внешность его жены

Известный шоумен и телеведущий Иван Ургант предпочитает не выносить на обозрение публики свою личную жизнь. Однако недавно он дал повод для обсуждений, совершив выход в свет со своей женой Натальей Кикнадзе. Этим поступком он вызвал бурю эмоций у своих фанатов, которые активно принялись обсуждать внешность его супруги. Многие посчитали, что она выглядит недостаточно эффектно и заметно проигрывает своему звездному мужу. Нашлись даже те, кто назвал женщину «замухрышкой».

Вопреки такой резкой критике Иван Ургант абсолютно счастлив. Наталья Кикнадзе является его не первой женой, впрочем, она замужем тоже не в первый раз. Пара знакома друг с другом еще со школьной скамьи, однако во время учебы они никак не выражали симпатию друг к другу.

Иван и Наталья вступили в отношения намного позже. К тому моменту Ургант успел жениться два раза, Наталья тоже побывала замужем, от предыдущего брака у нее осталось двое детей. Когда молодые люди в очередной раз состояли в разводе, произошла судьбоносная встреча. Супруги счастливы вместе много лет, помимо детей жены, которых Иван принял как своих, у них появилось еще две дочери.

На нелицеприятные комментарии по поводу внешности его жены, которая якобы значительно проигрывает его собственной, Ургант предпочитает не реагировать.