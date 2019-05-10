Поклонники Ивана Урганта подвергли критике внешность его жены
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Вопреки такой резкой критике Иван Ургант абсолютно счастлив. Наталья Кикнадзе является его не первой женой, впрочем, она замужем тоже не в первый раз. Пара знакома друг с другом еще со школьной скамьи, однако во время учебы они никак не выражали симпатию друг к другу.
Иван и Наталья вступили в отношения намного позже. К тому моменту Ургант успел жениться два раза, Наталья тоже побывала замужем, от предыдущего брака у нее осталось двое детей. Когда молодые люди в очередной раз состояли в разводе, произошла судьбоносная встреча. Супруги счастливы вместе много лет, помимо детей жены, которых Иван принял как своих, у них появилось еще две дочери.
На нелицеприятные комментарии по поводу внешности его жены, которая якобы значительно проигрывает его собственной, Ургант предпочитает не реагировать.
Краткая информация об Иване Урганте
Имя: Иван Ургант
Отчество: Андреевич
День рождения: 16.04.1978
Возраст: 41 год
Место рождения: Ленинград
Рост: 195 см
Вес: 98 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: телеведущий, актер, музыкант
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к резким комментариям по поводу внешности жены Ивана Урганта? 20
Лучшие комментарии
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татьяна кызыл 10.05.19 15:29А мне нравится Наталья, без выпендрежа и накаченных губ. Приятная и достойная Ивана
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Алла 10.05.19 14:37Хорошо, видно,что любят друг друга,приятная натуральная девушка!
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Света 10.05.19 15:04Я считаю, что самое главное, что Иван Урант прекрасно себя чувствует в отношениях с этой женщиной, у них счастливая семья. По всей видимости, его полностью устраивает внешность жены, он правильно делает, что не реагирует на критику
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Танча Якутск 10.05.19 17:10Любимая женщина самая красивая. Счастья и любви этой прекрасной паре.
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Алиса 10.05.19 15:03На мой взгляд, Наталья Кикнадзе довольно неплохо выглядит, пара смотрится очень гармонично и видно, что они счастливы в браке. Конечно, она не является какой-либо актрисой или другой знаменитостью, поэтому не привыкла создавать столь яркие образы, чем и вызвала критику фанатов Ивана Урганта
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Милая Красноярск / 11.05.19 12:19И снова любовь победила ,даже через года она взяла свое и вы вместе.Любите, спите ,воспитывайте и будьте всегда вместе?
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Яна / 11.05.19 12:16Красивая, гармоничная пара. Действительно, очень похожи.
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Ольга / 11.05.19 09:46Нормально отношусь к критике, Наталья действительно выглядит уставшей и "взрослой" рядом с Иваном, буквально месяц назад встретила эту пару в аэропорту Лондона, если честно, то не сразу поняла, что это жена Ивана, рядом с ним была женщина ,как минимум, лет на 10 выглядевшая старше него, потом по чертам лица поняла, что это Наталья. Мое мнение-жена публичного человека обязана, как минимум, быть ухоженной! Не думаю, что она работает ежедневно по 8 и более часов на заводе, в офисе или за прилавком, да и дома, уверена, есть масса помощниц -няни, домработницы и тд. и поэтому у нее нет времени на себя, любимую. Но волевой характер Натальи читался по ее манерам и поведению, поэтому все возможности быть внешне интересной и ухоженной , чтобы не казаться рядом с мужем серой мышкой , у нее явно есть! А критика частенько полезна и необходима..
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Светлана Санкт-Петербург / 11.05.19 09:02Приятная молодая женщина. Без раздутых губ и обколотого лица.
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Марине Екатеринбург / 11.05.19 06:58Я не вижу никакой замухрышки. Вижу очень милую, очень натуральную женщину, а не очередного крашеного клона с утиным клювом. Очень классная эффектная пара!!! Счастье и любви им!!!
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Таня Новосибирск / 11.05.19 04:10Иван умный и интеллигентный человек из хорошей семьи ,с хорошей родословной .И ему не надо Барби ,а жена у него мудрая ,умная , воспитанная ,похоже, в хороших правилах .Такие женщины не предадут никогда .Может это самое главное? Мужчины!!!!!! Представьте ,что с вами женщина ,которая не бросит вас ни бедным, ни без ног, и будет ждать вечно и верно ,ну и что теперь с внешностью ?
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бука Краснодар / 11.05.19 03:12Ургант женился на своей копии... так похожи, а разве кого-то любишь сильнее себя))) в вообще, с Таней Геворкян они хорошо смотрелись)
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люси спб / 10.05.19 23:36взрослые люди ,4ро детей, интересная работа ,не выносят сор из избы ,а внешность ,,?!главное -это здоровье и гармония !!!
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emy санкт петербург / 10.05.19 23:34я считаю никто не имеет права обсуждать внешность людей все люди уникальны по своему и тем более смотрели бы лучше на себя а потом обсуждали бы других все люди имеют права быть разными можно быть умным эрудированным человеком а внешность это так фигня по сравнению с счастьем и свободой выбора
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Ада Москва / 10.05.19 23:19Красивая жена у Урганта.Людей же с негативным или критическим взглядом на кого-то считаю глупыми,их мнения незначимыми.
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Елена Севастополь / 10.05.19 22:29Посмотрите на себя в зеркало, для начала. А так же, загляните в свою трудовую книжку.. Судьи такие статьи не читают, у них времени нет. Остальных это вообще никак не касается!
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Ксения / 10.05.19 21:40А что не так у нее с лицом? Мне кто-то объяснить может к чему прицепились? Кроме того, что женщина в 40 не должна выглядеть как в 20, других проблем не вижу. Она и не пытается и выглядит, в том числе и поэтому, достойно.
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Мара Омск / 10.05.19 17:16Да важнее как он на неё смотрит!!!
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Танча Якутск / 10.05.19 17:10Любимая женщина самая красивая. Счастья и любви этой прекрасной паре.
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Татьяна Кузьмина / 10.05.19 17:09Пара знакома друг с другом еще со школьной скамьи, однако во время учебы они никак не выражали симпатию друг к другу. ----------- А раньше писали,что он ухаживал за ней со страшной силой,но она предпочла выйти замуж по расчету.Да и за него тоже- он стал известен разбогател...Но любви к нему в ней не видно.
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татьяна кызыл / 10.05.19 15:29А мне нравится Наталья, без выпендрежа и накаченных губ. Приятная и достойная Ивана
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Света / 10.05.19 15:04Я считаю, что самое главное, что Иван Урант прекрасно себя чувствует в отношениях с этой женщиной, у них счастливая семья. По всей видимости, его полностью устраивает внешность жены, он правильно делает, что не реагирует на критику
-
Алиса / 10.05.19 15:03На мой взгляд, Наталья Кикнадзе довольно неплохо выглядит, пара смотрится очень гармонично и видно, что они счастливы в браке. Конечно, она не является какой-либо актрисой или другой знаменитостью, поэтому не привыкла создавать столь яркие образы, чем и вызвала критику фанатов Ивана Урганта
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Алла Мурманск / 10.05.19 14:39Отрицательно отношусь к негативу
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Алла / 10.05.19 14:37Хорошо, видно,что любят друг друга,приятная натуральная девушка!