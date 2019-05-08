Бритни Спирс занялась йогой и фотосессией после выхода из психиатрической клиники

Поклонники популярной певицы Бритни Спирс в течение последнего месяца были серьезно обеспокоены ее здоровьем, поводом для этого послужило ее пребывание в психиатрической клинике. Однако после выхода из нее звезда продемонстрировала, что быстро приходит в форму: она опубликовала видео, на котором занимается йогой, и снимки, сделанные во время фотосессии.

Как свидетельствует видеоролик, знаменитость находится в отличной физической форме. Занятия йогой проходили на природе, для спортивных упражнений певица выбрала бикини. Она выполнила несколько сложных комбинаций, например, продемонстрировала стойку на руках и с легкостью села в шпагат.

Также на своей странице в Инстаграм Бритни Спирс выложила несколько снимков с последней фотосессии. Она предстала с распущенными волосами в облегающем черном платье, содержащем прозрачные детали. Макияж знаменитости сделан таким образом, чтобы максимально выделить и подчеркнуть глаза.

Поклонники порадовались тому, что их кумир возвращается к прежней жизни, однако посоветовали ей поработать над имиджем и задуматься о смене стилиста и визажиста. Поводом к таким высказываниям послужило то, что, по мнению фанатов, Бритни выглядит несколько старомодно, а ее прическа смотрится небрежно.