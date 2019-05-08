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Бритни Спирс занялась йогой и фотосессией после выхода из психиатрической клиники


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Поклонники популярной певицы Бритни Спирс в течение последнего месяца были серьезно обеспокоены ее здоровьем, поводом для этого послужило ее пребывание в психиатрической клинике. Однако после выхода из нее звезда продемонстрировала, что быстро приходит в форму: она опубликовала видео, на котором занимается йогой, и снимки, сделанные во время фотосессии.

Как свидетельствует видеоролик, знаменитость находится в отличной физической форме. Занятия йогой проходили на природе, для спортивных упражнений певица выбрала бикини. Она выполнила несколько сложных комбинаций, например, продемонстрировала стойку на руках и с легкостью села в шпагат.

Также на своей странице в Инстаграм Бритни Спирс выложила несколько снимков с последней фотосессии. Она предстала с распущенными волосами в облегающем черном платье, содержащем прозрачные детали. Макияж знаменитости сделан таким образом, чтобы максимально выделить и подчеркнуть глаза.

Поклонники порадовались тому, что их кумир возвращается к прежней жизни, однако посоветовали ей поработать над имиджем и задуматься о смене стилиста и визажиста. Поводом к таким высказываниям послужило то, что, по мнению фанатов, Бритни выглядит несколько старомодно, а ее прическа смотрится небрежно.

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 08.05.2019 Теги: Бритни Спирс

А какое на Вас произвели впечатление попытки Бритни Спирс привести себя в прежнюю форму? 2  

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  • Оля / 08.05.19 10:18
    -
    1
    +
    Полностью согласна с теми фанатами Бритни Спирс, которые советуют ей сменить стилиста и визажиста. Ее макияж и прическа действительно выглядят не лучшим образом, пряди растрепанные и неаккуратные, а лицо можно было сделать гораздо более свежим с помощью косметики
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  • Альбина / 08.05.19 10:18
    -
    1
    +
    Занятия йогой Бритни Спирс действительно производят впечатление. Она проявила себя с лучшей стороны, видно, что она прекрасно чувствует себя физически, поскольку может выполнять такие сложные упражнения. Особенно поражает способность делать стойку на руках
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