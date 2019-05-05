Ксения Бородина раскритиковала русских девушек, занимающихся эскортом

Все те, кто давно следит за жизнью Ксении Бородиной и подписаны на ее профиль в Инстаграм знают, что эта телеведущая весьма остра на язык и часто готова говорить на провокационные темы. Так, например, вчера в ее микро-блоге появился внушительный пост, который был посвящен эскортницам.

Все майские праздники Ксения Бородина вместе со своими дочерьми и супругом Курбаном Омаровым решила провести в Арабских Эмиратах. Днем семейство загорает и купается в бассейне, а вечером Ксюша и Курбан отправляются на какое-нибудь светское мероприятие. Например, несколько дней назад они посетили день рождения Филиппа Киркорова, а 3 мая, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, стали почетными гостями фестиваля "Жара". Именно увиденное на этом мероприятии и заставило Бородину пристыдить наших соотечественниц, занимающихся эскортом.

Свой разгромный пост телеведущая "Дома-2" начала с того, что она не ханжа, и прекрасно понимает, что многие красивые девушки прилетают в Дубай именно для того, чтобы подзаработать. "Понятно, что куртизанки были всегда и это древняя профессия", - писала Бородина, -"но эскорт - это новая мода. Зачем идти работать, если за ночь можно 2000 евро взять. Но, это их дело". Однако более других Ксюшу интересовал вопрос, почему среди девушек, занимающихся эскортом, чаще всего встречаются именно представительницы России и Украины. "Я не вижу, чтобы француженки, англичанки или итальянки эскортили тут вот так откровенно. Почему наши то?", - возмущалась Бородина. Далее телеведущая заметила, что ей очень обидно за русских девочек, которые своим откровенно-вызывающим поведением принижают также и репутацию страны.

Впрочем, многие подписчики тут же решили помочь Ксении найти ответ на этот вопрос. "Почему? Да потому, что вы же это пропагандируете своим шоу с экранов", - писали возмущенные пользователи, имея в виду, что сама Ксюша много лет ведет скандальное реалити "Дом-2", в стенах которого давно уже забыли о морали. Хотя, нашлись и те, кто обвинил во всем правительство и крохотные зарплаты россиян, оправдав тем самым желание девушек не жить в нищете.