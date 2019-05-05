Ксения Бородина раскритиковала русских девушек, занимающихся эскортом
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Все те, кто давно следит за жизнью Ксении Бородиной и подписаны на ее профиль в Инстаграм знают, что эта телеведущая весьма остра на язык и часто готова говорить на провокационные темы. Так, например, вчера в ее микро-блоге появился внушительный пост, который был посвящен эскортницам.
Все майские праздники Ксения Бородина вместе со своими дочерьми и супругом Курбаном Омаровым решила провести в Арабских Эмиратах. Днем семейство загорает и купается в бассейне, а вечером Ксюша и Курбан отправляются на какое-нибудь светское мероприятие. Например, несколько дней назад они посетили день рождения Филиппа Киркорова, а 3 мая, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, стали почетными гостями фестиваля "Жара". Именно увиденное на этом мероприятии и заставило Бородину пристыдить наших соотечественниц, занимающихся эскортом.
Свой разгромный пост телеведущая "Дома-2" начала с того, что она не ханжа, и прекрасно понимает, что многие красивые девушки прилетают в Дубай именно для того, чтобы подзаработать. "Понятно, что куртизанки были всегда и это древняя профессия", - писала Бородина, -"но эскорт - это новая мода. Зачем идти работать, если за ночь можно 2000 евро взять. Но, это их дело". Однако более других Ксюшу интересовал вопрос, почему среди девушек, занимающихся эскортом, чаще всего встречаются именно представительницы России и Украины. "Я не вижу, чтобы француженки, англичанки или итальянки эскортили тут вот так откровенно. Почему наши то?", - возмущалась Бородина. Далее телеведущая заметила, что ей очень обидно за русских девочек, которые своим откровенно-вызывающим поведением принижают также и репутацию страны.
Девочки и мальчики, вот честно я не ханжа и как бээээ ну все понятно, что многие девушки сюда в Дубай прилетают «работать»Вчера лично своими глазами, наблюдала, как девушка откровенно себя продавала весь вечер, начиная с откровенного платья, заканчивая грязными танцами. Но вопрос не в этом, скажите мне одну вещь, почему это Россия и Украина?! Почему я не вижу , чтобы итальянки, француженки или англичанки эскортили тут вот так откровенно?! Или это я просто не вижу! Но почему наши то?! Понятно что куртизанки были всегда и это древняя профессия, эскорт вообще новая мода, зачем идти работать думают они, если я могу 2000 евро за ночь взять🤦♀️🙈 перед этим взяв другое🙈 но ещё раз повторюсь это их дело. Просто обидно за наших девок, что репутация у страны из-за них вот такая... и не надо все списывать на красоту, у нас самые красивые именно поэтому! Чушь это все!
Впрочем, многие подписчики тут же решили помочь Ксении найти ответ на этот вопрос. "Почему? Да потому, что вы же это пропагандируете своим шоу с экранов", - писали возмущенные пользователи, имея в виду, что сама Ксюша много лет ведет скандальное реалити "Дом-2", в стенах которого давно уже забыли о морали. Хотя, нашлись и те, кто обвинил во всем правительство и крохотные зарплаты россиян, оправдав тем самым желание девушек не жить в нищете.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с возмущением Ксении Бородиной? 4
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kmslkmvl / 05.05.19 22:25Я другого не пойму - почему Бородина путает эскорт и, простите, проституцию. Вообще считаются, что девушки-эскортницы просто сопровождают влиятельного человека, без оказания определенных услуг. Они образованы, владеют иностранными языками и этикетом. А то, что видела Ксения в Дубае - не эскорт.
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М-да / 05.05.19 18:07Какие двойные стандарты, диву даешься! То есть, вести 15 лет Дом-2, который вырастил эскортницу Боню и других ей подобных - это хорошо и правильно. А видеть среди подавляющего числа эскортниц в Дубае русских девочек - это обидно и унижает моральный облик страны. А Дом-2 своим существованием не унижает Россию?!
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все просто / 05.05.19 17:23ей обидно, что ее в эскортницы не берут, и работать приходится, вот и написала.
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Анна П. / 05.05.19 13:54И это все написала ведущая "дома-2"? У Ксюши что, компас сбился? Она же сама ведет шоу, которое кишмя кишит эскортницами - бывшими, настоящими и будущими. С некоторыми из них она вполне себе неплохо общается. И что это за финт такой был с этим постом? Если Бородину так возмущает огромное количество "куртизанок", как она соизволила высказаться, среди наших соотечественниц за границей, то пусть первая идет и ратует за закрытие "дома-2". Может тогда их в разы меньше станет.