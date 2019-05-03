Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины". Как и прежде, режиссером картины выступает непревзойденная Светлана Дружинина, уже давно мечтавшая о новой серии приключений "русских мушкетёров".

Ещё до начала съёмок Светлана Сергеевна приоткрыла завесу тайны и рассказала, о чём же будет новая часть "Гардемаринов". И как выяснилось, поклонников ждет история с уже порядком постаревшими героями и их взрослыми наследниками. Так, зрителям представится возможность познакомиться с сыном Алеши Корсака и Софьи, а также с дочерью Анастасии Ягужинской и Александра Белова. И наверное многие догадались, что между молодыми людьми непременно возникнет романтическое чувство.

Обещает Дружинина и интересный сюжет, который будет развиваться вокруг событий времен русско-турецкой войны. Как и прежде, Гардемарины будут на хорошем счету у Екатерины II, и она в очередной раз даст им практически невыполнимое поручение. Ждет зрителей и приятный, но весьма неожиданный сюрприз - воскрешение шевалье де Брильи, которого так блистательно в свое время сыграл Михаил Боярский. Как написала Светлана Сергеевна в Инстаграм, "у де Брильи есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. И она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали".

Что касается актерского состава, то он абсолютно бесподобен. Конечно же, здесь поклонники увидят Дмитрия Харатьяна в роли всё того же неугомонного Алеши Корсака, Ольга Машную в роли Софьи и Кристину Орбакайте в роли Екатерины Великой. Также в картине примут участие: Фёдор Добронравов в роли Александра Васильевича Суворова, Анна Семенович, Александр Домогаров, Дима Билан, Никита Пресняков, Агния Дитковските, Михаил Ефремов, Татьяна Навка и другие.

Уже сейчас можно посмотреть красочные фото и видео со съемочной площадки, которые актёры охотно выставляют в своих социальных сетях. Так, например, на днях Анна Семенович опубликовала в Инстаграм позитивный ролик, в котором она и Анастасия Макеева в потрясающей красоты исторических костюмах дерутся из-за красной юбки. Конечно, не все зрители оценили данный перформанс и вообще идею снять "Гардемарины - 4", но большинство отметили, что ждут новый фильм с огромным нетерпением.