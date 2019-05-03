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В Крыму начались съемки фильма "Гардемарины-4"


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Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины". Как и прежде, режиссером картины выступает непревзойденная Светлана Дружинина, уже давно мечтавшая о новой серии приключений "русских мушкетёров".

Ещё до начала съёмок Светлана Сергеевна приоткрыла завесу тайны и рассказала, о чём же будет новая часть "Гардемаринов". И как выяснилось, поклонников ждет история с уже порядком постаревшими героями и их взрослыми наследниками. Так, зрителям представится возможность познакомиться с сыном Алеши Корсака и Софьи, а также с дочерью Анастасии Ягужинской и Александра Белова. И наверное многие догадались, что между молодыми людьми непременно возникнет романтическое чувство.

Обещает Дружинина и интересный сюжет, который будет развиваться вокруг событий времен русско-турецкой войны. Как и прежде, Гардемарины будут на хорошем счету у Екатерины II, и она в очередной раз даст им практически невыполнимое поручение. Ждет зрителей и приятный, но весьма неожиданный сюрприз - воскрешение шевалье де Брильи, которого так блистательно в свое время сыграл Михаил Боярский. Как написала Светлана Сергеевна в Инстаграм, "у де Брильи есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. И она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздники завершены. Продолжаем работу над "Гардемаринами". Представляю наших актеров. Конечно, зрители встретятся с Михаилом Боярским! Ка-ак ?!.. де Брильи погиб на водяной мельнице! – скажете вы. Но у него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна. На нашей земле многие воскресали и , как скажет один из исторических героев нашего фильма : « Не оскудеет чудом Русская земля ! » #гардемарины #михаилбоярский #кино #нашекино #новостикино #сми #актуально #интересно #важно #культура #нашекино #светланадружинина #гардемаринамбыть

Публикация от Svetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official)

Что касается актерского состава, то он абсолютно бесподобен. Конечно же, здесь поклонники увидят Дмитрия Харатьяна в роли всё того же неугомонного Алеши Корсака, Ольга Машную в роли Софьи и Кристину Орбакайте в роли Екатерины Великой. Также в картине примут участие: Фёдор Добронравов в роли Александра Васильевича Суворова, Анна Семенович, Александр Домогаров, Дима Билан, Никита Пресняков, Агния Дитковските, Михаил Ефремов, Татьяна Навка и другие.

Уже сейчас можно посмотреть красочные фото и видео со съемочной площадки, которые актёры охотно выставляют в своих социальных сетях. Так, например, на днях Анна Семенович опубликовала в Инстаграм позитивный ролик, в котором она и Анастасия Макеева в потрясающей красоты исторических костюмах дерутся из-за красной юбки. Конечно, не все зрители оценили данный перформанс и вообще идею снять "Гардемарины - 4", но большинство отметили, что ждут новый фильм с огромным нетерпением.

Краткая информация об Анне Семенович

Имя: Анна Семенович

Отчество: Григорьевна

День рождения: 01.03.1980

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, фигуристка

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5 Не нравится 6 Нравится 03.05.2019 Теги: Анна Семенович

А как вы относитесь к съемкам продолжения "Гардемаринов"? 6  

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  • KROKS / 04.05.19 11:52
    -
    2
    +
    А Навка там на коньках кататься будет?
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  • Семён / 04.05.19 10:49
    -
    3
    +
    Да уж ... Смешались кони,люди ... . Обидно за НАСТОЯЩИХ АКТЕРОВ - теряют уважение,участвуя в подобных компаниях(проектах).
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  • vkjvnksn / 03.05.19 21:33
    -
    1
    +
    Обожаю "Гардемарины", особенно первую часть. Второй и третий сезоны слабее. Теперь ждем четвертый, может, что путное наснимают.
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  • Петрова / 03.05.19 20:49
    -
    14
    +
    Ох, чувствую ждет нас такой же шедевр, как "Возвращение мушкетеров". Тогда не пойми зачем муть сняли и сейчас, скорее всего, клепают фильмец в том же жанре. Я очень уважаю Дружинину, но, судя по актерскому составу (Семенович, Билан, Никита Пресняков? Серьезно!) она в этот раз ничего хорошего зрителю не преподнесет. А жаль.
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  • Инна / 03.05.19 18:44
    -
    19
    +
    Если бы я была уверена, что продукт окажется качественным, то обрадовалась бы. Но, к сожалению, вторая и особенно третья части уже показали, что продолжение гораздо хуже оригинала. Боюсь предположить, что же мы увидим в четвертой. И еще: без Жигунова, Шевелькова, Лютаевой и Абдулова этот будут совершенно не те "Гардемарины". Особенно мне обидно, что нет там Сергея Жигунова. Ну куда Корсак без него?
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