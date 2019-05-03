Ксения Собчак и Максим Витогран вместе отдыхают на испанском курорте
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Семья в полном составе прибыла в Испанию с целью провести там майские праздники. Остановиться знаменитости решили в одном из элитных пятизвездочных отелей с весьма недешевой ценовой категорией. Известно, что номера, которые относятся к числу самых бюджетных, обходятся постояльцам в 32 тысячи рублей за сутки.
Место идеально подходит для отдыха с маленькими детьми, вокруг отеля расположена огромная зеленая территория, имеется небольшой комфортный пляж и несколько прекрасно оборудованных бассейнов. Именно возле последних семья и предпочла проводить свой досуг, поскольку погода в Испании еще недостаточно теплая для морского купания.
Журналистам и поклонникам остается только гадать, действительно ли это всего лишь попытка сохранить теплые дружеские отношения, или же совместный отдых можно расценивать как шаг к примирению.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А как Вы думаете, может ли совместный отдых свидетельствовать о примирении пары? 2
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Инна / 03.05.19 18:30Максима Виторган заявлял ранее о своих намерениях продолжать дружбу с Собчак ради их совместного ребенка. Так что, на мой взгляд, это сохранение отношений ради Платона, чтобы он чувствовал себя в полноценной семье
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Неля / 03.05.19 18:30Вполне возможно, что Ксения Собчак и Максим Витогран решили помириться. Долгое время в прессе появлялись новости о том, что Виторган не желает общаться с Собчак из-за того, что она вовсю рассказывает об их отношениях перед камерами. А теперь, получается, он резко изменил свое мнение, и решил вместе в ней посетить курорт. Мне кажется, это все же шаг к примирению