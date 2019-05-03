Ксения Собчак и Максим Витогран вместе отдыхают на испанском курорте

Звездная пара Ксения Собчак и Максим Витогран неоднократно заявляла об их расставании и предстоящем разводе. Однако при этом звучало высказывание, что они намерены сохранить дружеские отношения ради будущего их совместного ребенка Платона. Подтверждением этому становится тот факт, что они все вместе проводят отдых на одном из престижных испанских курортов.

Семья в полном составе прибыла в Испанию с целью провести там майские праздники. Остановиться знаменитости решили в одном из элитных пятизвездочных отелей с весьма недешевой ценовой категорией. Известно, что номера, которые относятся к числу самых бюджетных, обходятся постояльцам в 32 тысячи рублей за сутки.

Место идеально подходит для отдыха с маленькими детьми, вокруг отеля расположена огромная зеленая территория, имеется небольшой комфортный пляж и несколько прекрасно оборудованных бассейнов. Именно возле последних семья и предпочла проводить свой досуг, поскольку погода в Испании еще недостаточно теплая для морского купания.

Журналистам и поклонникам остается только гадать, действительно ли это всего лишь попытка сохранить теплые дружеские отношения, или же совместный отдых можно расценивать как шаг к примирению.