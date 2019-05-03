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Ксения Собчак и Максим Витогран вместе отдыхают на испанском курорте


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Звездная пара Ксения Собчак и Максим Витогран неоднократно заявляла об их расставании и предстоящем разводе. Однако при этом звучало высказывание, что они намерены сохранить дружеские отношения ради будущего их совместного ребенка Платона. Подтверждением этому становится тот факт, что они все вместе проводят отдых на одном из престижных испанских курортов.

Семья в полном составе прибыла в Испанию с целью провести там майские праздники. Остановиться знаменитости решили в одном из элитных пятизвездочных отелей с весьма недешевой ценовой категорией. Известно, что номера, которые относятся к числу самых бюджетных, обходятся постояльцам в 32 тысячи рублей за сутки.

Место идеально подходит для отдыха с маленькими детьми, вокруг отеля расположена огромная зеленая территория, имеется небольшой комфортный пляж и несколько прекрасно оборудованных бассейнов. Именно возле последних семья и предпочла проводить свой досуг, поскольку погода в Испании еще недостаточно теплая для морского купания.

Журналистам и поклонникам остается только гадать, действительно ли это всего лишь попытка сохранить теплые дружеские отношения, или же совместный отдых можно расценивать как шаг к примирению.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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5 Не нравится 1 Нравится 03.05.2019 Теги: Ксения Собчак

А как Вы думаете, может ли совместный отдых свидетельствовать о примирении пары? 2  

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  • Инна / 03.05.19 18:30
    -
    -1
    +
    Максима Виторган заявлял ранее о своих намерениях продолжать дружбу с Собчак ради их совместного ребенка. Так что, на мой взгляд, это сохранение отношений ради Платона, чтобы он чувствовал себя в полноценной семье
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  • Неля / 03.05.19 18:30
    -
    -1
    +
    Вполне возможно, что Ксения Собчак и Максим Витогран решили помириться. Долгое время в прессе появлялись новости о том, что Виторган не желает общаться с Собчак из-за того, что она вовсю рассказывает об их отношениях перед камерами. А теперь, получается, он резко изменил свое мнение, и решил вместе в ней посетить курорт. Мне кажется, это все же шаг к примирению
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