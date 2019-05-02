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Директор Гуфа обвинил в поджоге дома певца его бывшую возлюбленную Яну Шевцову


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Несколько дней назад с загородным домом рэпера Гуфа произошло несчастье - он частично сгорел. Конечно, случившееся очень сильно расстроило известного исполнителя, ведь именно в этом коттедже он до расставания проводил много времени с Кети Топурией. Однако никаких официальных заявлений музыкант делать не стал. А вот директор Гуфа оказался менее сдержан и обвинил в поджоге его бывшую возлюбленную Яну Шевцову.

Дом в Московской области певец приобрел еще несколько лет назад. И все это время он непрерывно занимался его благоустройством. Известно, что совсем недавно в коттедже был завершен масштабный ремонт, после которого Алексей Долматов (это настоящее имя Гуфа) планировал обустроить там полноценную музыкальную студию. К сожалению, в ближайшее время этим планам не суждено сбыться, ведь строение очень сильно пострадало при пожаре, который, как выяснилось, начался на соседнем участке и быстро перекинулся на жилье певца.

А спустя пару дней после вышеупомянутых событий в интервью журналу "СтарХит" бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова рассказала, что ей позвонил директор рэпера и обвинил в поджоге. Девушка даже предоставила аудиозапись, на которой сквозь непрерывную брань мужчины можно разобрать следующие слова: "Сгорело все, что нажито непосильным трудом. Это ты подожгла, потому что ты такая. Все пострадало, когда ты там появилась", - заявил разозленный Эдгар. Но саму Яну, похоже, столь громкое обвинение нисколько не испугало. Более того, Шевцова отнеслась к подобной эмоциональной выходке с пониманием: "Мы с Гуфом три дня назад поругались, поэтому на меня и подумали. Но я здесь совершенно ни при чем". Также бывшая участница "Дома-2" отметила, что они с Гуфом давно уже уладили все разногласия и лично он претензий к ней не имеет.

Напомним, что связь известного рэпера и простой провинциальной девушки из Екатеринбурга оказалась для многих поклонников музыканта полной неожиданностью. Тем более, тогда Алексей находился в отношениях с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурией, которая, узнав о неверности любимого мужчины, тут же собрала вещи, как раз из сгоревшего дома в Апрелевке, и уехала восвояси. А вскоре и вовсе разразился нешуточный скандал, когда Яна обвинила Гуфа в принудительной интимной близости. В свою очередь музыкант всячески отрицал роман с Шевцовой и никогда не комментировал эту историю.

Сейчас все его силы направлены на восстановление пострадавших от огня апартаментов.

Краткая информация о Гуфе

Имя: Гуф

Отчество: Сергеевич

День рождения: 23.09.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец

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0 Не нравится 3 Нравится 02.05.2019 Теги: Гуф

А вам нравится творчество Гуфа? 3  

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  • 88888 / 02.05.19 21:17
    -
    0
    +
    Никогда бы не назвала самодеятельность Гуфа ТВОРЧЕСТВОМ
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  • Сара / 02.05.19 21:00
    -
    0
    +
    А мне кажется эта сумасшедшая Яна и дом может поджечь. Она же не в себе, чокнутая на всю голову. Даже на "доме-2" держать такую не стали, хотя у них там итак мораль не на самом высоком уровне. А эта девушка творит такие вещи, что диву даешься. Мне Гуф не нравится, но невольно ему сочувствую - вцепилась Шевцова в него не на шутку.
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  • svsnjn / 02.05.19 16:44
    -
    1
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    Нет, не нравится мне этот Гуф Сергеевич. Ни песни его, ни как человек. И правильно Топурия сделала, что рассталась с ним. Если он, будучи в отношениях, заводит интрижки на гастролях не пойми с кем - это дно. А вот Шевцова отличная для него пара. Именно такой дамы он и достоин. Как говориться, за что боролся...
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