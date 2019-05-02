Директор Гуфа обвинил в поджоге дома певца его бывшую возлюбленную Яну Шевцову

Несколько дней назад с загородным домом рэпера Гуфа произошло несчастье - он частично сгорел. Конечно, случившееся очень сильно расстроило известного исполнителя, ведь именно в этом коттедже он до расставания проводил много времени с Кети Топурией. Однако никаких официальных заявлений музыкант делать не стал. А вот директор Гуфа оказался менее сдержан и обвинил в поджоге его бывшую возлюбленную Яну Шевцову.

Дом в Московской области певец приобрел еще несколько лет назад. И все это время он непрерывно занимался его благоустройством. Известно, что совсем недавно в коттедже был завершен масштабный ремонт, после которого Алексей Долматов (это настоящее имя Гуфа) планировал обустроить там полноценную музыкальную студию. К сожалению, в ближайшее время этим планам не суждено сбыться, ведь строение очень сильно пострадало при пожаре, который, как выяснилось, начался на соседнем участке и быстро перекинулся на жилье певца.

А спустя пару дней после вышеупомянутых событий в интервью журналу "СтарХит" бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова рассказала, что ей позвонил директор рэпера и обвинил в поджоге. Девушка даже предоставила аудиозапись, на которой сквозь непрерывную брань мужчины можно разобрать следующие слова: "Сгорело все, что нажито непосильным трудом. Это ты подожгла, потому что ты такая. Все пострадало, когда ты там появилась", - заявил разозленный Эдгар. Но саму Яну, похоже, столь громкое обвинение нисколько не испугало. Более того, Шевцова отнеслась к подобной эмоциональной выходке с пониманием: "Мы с Гуфом три дня назад поругались, поэтому на меня и подумали. Но я здесь совершенно ни при чем". Также бывшая участница "Дома-2" отметила, что они с Гуфом давно уже уладили все разногласия и лично он претензий к ней не имеет.

Напомним, что связь известного рэпера и простой провинциальной девушки из Екатеринбурга оказалась для многих поклонников музыканта полной неожиданностью. Тем более, тогда Алексей находился в отношениях с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурией, которая, узнав о неверности любимого мужчины, тут же собрала вещи, как раз из сгоревшего дома в Апрелевке, и уехала восвояси. А вскоре и вовсе разразился нешуточный скандал, когда Яна обвинила Гуфа в принудительной интимной близости. В свою очередь музыкант всячески отрицал роман с Шевцовой и никогда не комментировал эту историю.

Сейчас все его силы направлены на восстановление пострадавших от огня апартаментов.