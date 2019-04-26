В новом клипе Мадонна предстала в образе одноглазой невесты, танцующей на столе

В последнее время видеть Мадонну на сцене можно было все реже. Стоит это удовольствие значительно дороже, чем раньше. Артистка не стесняется брать баснословные суммы даже за небольшие свои выступления. Интересно, что в ротации музыкальных каналов все это время транслировались исключительно старые клипы исполнительницы. Новых она не снимала. Певица фактически ушла в затяжной творческий отпуск.

На днях Мадонна сделала роскошный подарок для всех поклонников. Она презентовала клип на трек, записанный с юным рэпером Малумой. Это один из пяти треков, которые должны увидеть свет перед выходом нового альбома мировой знаменитости.

Название и концепция нового сборника уже известны. Мадонна решила назвать альбом «Мадам Икс». Звезда пояснила, что он будет посвящен теме шпионажа, а главная героиня всех композиций – это она сама, но в разных ипостасях.

В новом клипе исполнительница продемонстрировала свою шпионку в роли танцовщицы, умело скачущей на лошадях. В первых кадрах видеоряда Мадонна занимается в танцевальном зале. Один глаз ее при этом закрыт специальной повязкой.

Позже к ней присоединяется 25-летний Малума. И уже вместе с ним певица начинает выдавать смелые танцевальные па. В следующей сцене они меняют одежду на свадебные наряды, а Мадонна исполняет зажигательный танец на столе. Под конец всего этого безумия на рассвете артистка вместе с рэпером уезжает, седлая коней.

Большинству поклонников новый клип понравился. Они отметили, что он полностью соответствует характеру исполнительницы.