Бузова поздравила Собчак с возвращением на площадку проекта "Дом 2"
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Сегодня ночью в своем аккаунте инстаграм Ольга Бузова опубликовала совместную фотографию с Ксенией Собчак, сделанную на лобном месте скандального проекта. Публикацию Ольга подписала достаточно интригующе. Она поздравила Ксению Анатольевну с возвращением и пояснила фолловерам, что подробности и причины эпохальной встречи они смогут узнать уже завтра. Затянутая телеведущей пауза дала фанатам повод для размышлений.
Часть подписчиков поверила в то, что Собчак на самом деле вернулась в «Дом 2» на правах ведущей. По их мнению, со второй Ксюшей шоу станет намного интереснее и ярче. Нашлись и скептически настроенные пользователи, которые попутно добавляли, что Ксении, скорее всего, пришлось явиться на поклон к продюсерам, поскольку на всех федеральных телеканалах она стала персоной нон-грата.
Также были подписчики, предполагающие, что появление Собчак на площадке приурочено к 15-летию со дня выхода программы в эфир.
Особо внимательные пользователи сети обратили внимание, что в указанный Бузовой день должен появиться очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!». Они связали появление Ксении на съемочной площадке с тем, что именно Бузова стала героиней нового выпуска.
У самой Ксении публикаций на тему очередной передачи либо ее появления на площадке «Дом 2» нет.
Какое из предположений в итоге окажется верным, станет известно завтра.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, с чем связано появление Собчак на площадке «Дом 2»? 3
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Настя / 24.04.19 19:22Она пошла собирать в своем шоу самых одиозных личностей шоу-биза. Так что, да – для своего же шоу и появилась.
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Миша / 24.04.19 11:39Если она вернется – это будет Дно для нее самой.
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Апельсиновая / 24.04.19 13:22Ничего страшного, ее фанаты проглотят и такое:)
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