Сегодня ночью в своем аккаунте инстаграм Ольга Бузова опубликовала совместную фотографию с Ксенией Собчак, сделанную на лобном месте скандального проекта. Публикацию Ольга подписала достаточно интригующе. Она поздравила Ксению Анатольевну с возвращением и пояснила фолловерам, что подробности и причины эпохальной встречи они смогут узнать уже завтра. Затянутая телеведущей пауза дала фанатам повод для размышлений.

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Часть подписчиков поверила в то, что Собчак на самом деле вернулась в «Дом 2» на правах ведущей. По их мнению, со второй Ксюшей шоу станет намного интереснее и ярче. Нашлись и скептически настроенные пользователи, которые попутно добавляли, что Ксении, скорее всего, пришлось явиться на поклон к продюсерам, поскольку на всех федеральных телеканалах она стала персоной нон-грата.

Также были подписчики, предполагающие, что появление Собчак на площадке приурочено к 15-летию со дня выхода программы в эфир.

Особо внимательные пользователи сети обратили внимание, что в указанный Бузовой день должен появиться очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!». Они связали появление Ксении на съемочной площадке с тем, что именно Бузова стала героиней нового выпуска.

У самой Ксении публикаций на тему очередной передачи либо ее появления на площадке «Дом 2» нет.

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Какое из предположений в итоге окажется верным, станет известно завтра.