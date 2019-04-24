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Бузова поздравила Собчак с возвращением на площадку проекта "Дом 2"


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Сегодня ночью в своем аккаунте инстаграм Ольга Бузова опубликовала совместную фотографию с Ксенией Собчак, сделанную на лобном месте скандального проекта. Публикацию Ольга подписала достаточно интригующе. Она поздравила Ксению Анатольевну с возвращением и пояснила фолловерам, что подробности и причины эпохальной встречи они смогут узнать уже завтра. Затянутая телеведущей пауза дала фанатам повод для размышлений.

Часть подписчиков поверила в то, что Собчак на самом деле вернулась в «Дом 2» на правах ведущей. По их мнению, со второй Ксюшей шоу станет намного интереснее и ярче. Нашлись и скептически настроенные пользователи, которые попутно добавляли, что Ксении, скорее всего, пришлось явиться на поклон к продюсерам, поскольку на всех федеральных телеканалах она стала персоной нон-грата.

Также были подписчики, предполагающие, что появление Собчак на площадке приурочено к 15-летию со дня выхода программы в эфир.

Особо внимательные пользователи сети обратили внимание, что в указанный Бузовой день должен появиться очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!». Они связали появление Ксении на съемочной площадке с тем, что именно Бузова стала героиней нового выпуска.

У самой Ксении публикаций на тему очередной передачи либо ее появления на площадке «Дом 2» нет.

Какое из предположений в итоге окажется верным, станет известно завтра. 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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2 Не нравится 4 Нравится 24.04.2019 Теги: Ксения Собчак

А как вы думаете, с чем связано появление Собчак на площадке «Дом 2»? 3  

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