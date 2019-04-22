Дмитрий Шепелев появился на публике с новой возлюбленной
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Поводом для светского выхода послужила постановка грандиозного представления цирка Дю Солей, на которое известный телеведущий решил сводить своего сына. Однако для многих настоящей неожиданностью стало то, что Шепелев появился не только в обществе ребенка, но и со своей новой возлюбленной – Екатериной Тулуповой. К слову сказать, она тоже взяла на прогулку своего ребенка – дочь Ладу. Публика отметила, что дети великолепно общались между собой и ладили друг с другом.
Екатерина известна как талантливый дизайнер. Первые сообщения в прессе об их отношениях с Дмитрием стали появляться около трех лет назад. Пару не раз замечали посещающими кафе, но они наотрез отказывались фигурировать в каких-либо официальных мероприятиях и выставлять свои отношения напоказ.
Стоит отметить, что в этот раз Дмитрий тоже отказался позировать на дорожке и всячески уберегал свою компанию от чрезмерного внимания папарацци и журналистов.
Краткая информация о Дмитрии Шепелеве
Имя: Дмитрий Шепелев
Отчество: Андреевич
День рождения: 25.01.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Минск, Беларусь
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущий, шоумен
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к совместному появлению на публике Дмитрия Шепелева и его новой возлюбленной? 4
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Рашида Семей / 23.04.19 05:00Я искренне желаю Счастья, ведь он имеет право на него....
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Ира Ташкент / 23.04.19 04:35Жанна даже не была его женой. Прошло 4 года. Каждый имеет право на личную жизнь.
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Вика / 22.04.19 20:24Отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой длятся уже три года. Все-таки это рановато после смерти Жанны Фриске. Но понятно, что ничего не может длиться бесконечно, в том числе и одиночество. Тем более, что их дети ладят и нашли общий язык
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Кира / 22.04.19 20:23В том, что Дмитрий Шепелев начал новые отношения, нет ничего странного. Как известно, жизнь продолжается, и он не обязан был страдать бесконечно. Естественно, жаль, что в его семье случилась такая трагедия, но он имеет право на личное счастье