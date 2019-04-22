Дмитрий Шепелев появился на публике с новой возлюбленной

Поклонники известной певицы Жанны Фриске до сих пор не оправились от трагедии, произошедшей с ней, и скорбят о ее смерти. Фанаты с интересом следят за жизнью ее бывшей семьи, Дмитрия Шепелева и 6-летнего сына Платона. Поэтому их совместный выход в компании с новой возлюбленной Дмитрия произвел настоящий фурор.

Поводом для светского выхода послужила постановка грандиозного представления цирка Дю Солей, на которое известный телеведущий решил сводить своего сына. Однако для многих настоящей неожиданностью стало то, что Шепелев появился не только в обществе ребенка, но и со своей новой возлюбленной – Екатериной Тулуповой. К слову сказать, она тоже взяла на прогулку своего ребенка – дочь Ладу. Публика отметила, что дети великолепно общались между собой и ладили друг с другом.

Екатерина известна как талантливый дизайнер. Первые сообщения в прессе об их отношениях с Дмитрием стали появляться около трех лет назад. Пару не раз замечали посещающими кафе, но они наотрез отказывались фигурировать в каких-либо официальных мероприятиях и выставлять свои отношения напоказ.

Стоит отметить, что в этот раз Дмитрий тоже отказался позировать на дорожке и всячески уберегал свою компанию от чрезмерного внимания папарацци и журналистов.