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Лера Кудрявцева достойно ответила на оскорбления Пугачевой в свой адрес


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Передачи и публикации прошлой недели в большинстве своем были посвящены юбилею признанной Примадонны отечественного шоу-бизнеса. В рамках данной темы в эфир вышло шоу с участием бывшего любовника Пугачевой – Сергея Челобанова. Рассказывая свои секреты, Сергей отвечал на вопросы Кудрявцевой относительно интимных отношений с Аллой Борисовной. Певица, посмотрев «Секрет на миллион», обрушилась на Леру с резкой критикой.

Свое мнение относительно данной передачи Пугачева высказала на шоу «Прямой эфир». Алла Борисовна рассказала, что была неприятно удивлена, когда красивая ведущая, вдруг начала «рыться в помойке», выясняя были ли интимные отношения между ней и Сергеем, и как именно все происходило.

Оскорбительные слова Пугачевой дошли до Кудрявцевой. Телеведущая пояснила, что они ее на самом деле расстроили. Тем не менее, Лера уточнила, что она журналист и делает свою работу в заданном концепцией передачи формате.

Также Кудрявцева напомнила, что она работает для той же аудитории, что и сама Пугачева. Таким образом, подогревая интерес к артистке. Телеведущая резонно заметила, что эта работа не всегда приятна даже самим журналистам, но, если бы не она, популярность звезд снизилась бы в разы.

Лера подытожила, что с уважением относится к Алле Борисовне, однако на подобную критику может ответить певице ее же словами: «Танки грязи не боятся!».

Краткая информация о Лере Кудрявцевой

Имя: Лера Кудрявцева

Отчество: Львовна

День рождения: 19.05.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Рост: 167 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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12 Не нравится 8 Нравится 21.04.2019 Теги: Лера Кудрявцева

А на чьей стороне в этом конфликте вы? 1  

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  • lyacya / 21.04.19 10:31
    -
    21
    +
    Как букашки в навозе копошатся, стараясь возвыситься над соседом. Шоу-бизнес и политика – это априори помойка и не важно, с какой стороны ты туда лезешь. Обе они там. Так что, ни на чьей.
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