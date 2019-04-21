Лера Кудрявцева достойно ответила на оскорбления Пугачевой в свой адрес

Передачи и публикации прошлой недели в большинстве своем были посвящены юбилею признанной Примадонны отечественного шоу-бизнеса. В рамках данной темы в эфир вышло шоу с участием бывшего любовника Пугачевой – Сергея Челобанова. Рассказывая свои секреты, Сергей отвечал на вопросы Кудрявцевой относительно интимных отношений с Аллой Борисовной. Певица, посмотрев «Секрет на миллион», обрушилась на Леру с резкой критикой.

Свое мнение относительно данной передачи Пугачева высказала на шоу «Прямой эфир». Алла Борисовна рассказала, что была неприятно удивлена, когда красивая ведущая, вдруг начала «рыться в помойке», выясняя были ли интимные отношения между ней и Сергеем, и как именно все происходило.

Оскорбительные слова Пугачевой дошли до Кудрявцевой. Телеведущая пояснила, что они ее на самом деле расстроили. Тем не менее, Лера уточнила, что она журналист и делает свою работу в заданном концепцией передачи формате.

Также Кудрявцева напомнила, что она работает для той же аудитории, что и сама Пугачева. Таким образом, подогревая интерес к артистке. Телеведущая резонно заметила, что эта работа не всегда приятна даже самим журналистам, но, если бы не она, популярность звезд снизилась бы в разы.

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Лера подытожила, что с уважением относится к Алле Борисовне, однако на подобную критику может ответить певице ее же словами: «Танки грязи не боятся!».