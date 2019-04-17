СМИ назвали нетрезвую поклонницу Башарова его новой пассией

Относительно семейной жизни Марата Башарова ходит множество слухов. СМИ утверждают, что он уже развелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой. Причиной распада брака стало злоупотребление алкоголем и рукоприкладство со стороны актера. Однако, в узком кругу знакомых поговаривают, что никакого развода на самом деле не было.

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Противоречивая информация на днях пополнилась еще одним интересным фактом: снимком, на котором Марат запечатлен с блондинкой. Судя по фото, девушка буквально запрыгнула на артиста, а он, смеясь, пытался ее удержать на руках.

Представители СМИ сразу же приписали актеру новый роман и отметили, что разведенный мужчина времени зря не теряет и уже нашел себе новую пассию в Сочи.

Между тем друг актера, пожелавший остаться неизвестным, опроверг предположения СМИ. Мужчина рассказал, что Башаров в компании с друзьями действительно прилетел в Сочи на хоккейный турнир. Елизавета, с которой Марат, по словам того же мужчины, не разводился, не смогла прилететь вместе с ним по уважительной причине.

В момент, когда была сделана фотография с неизвестной дамой, актер был абсолютно трезвым, а вот женщина, запечатленная на снимке, напротив, изрядно пьяна.

Знакомый Башарова пояснил, что девушку видели и остальные друзья Марата. Она подбежала к нему, когда вся компания направлялась к авто. Дама попросила сделать фото, но повела себя некрасиво. Она буквально накинулась на Башарова. Мужчина повел себя сдержанно и попытался как можно быстрее отстранить от себя даму. Актер был крайне удивлен, когда в СМИ под кричащими заголовками появился данный снимок.

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Ни он, ни его знакомые даже имени этой женщины не знают.