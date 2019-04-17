 
 
 

 
 
На главную
 
 

СМИ назвали нетрезвую поклонницу Башарова его новой пассией


0 1

Относительно семейной жизни Марата Башарова ходит множество слухов. СМИ утверждают, что он уже развелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой. Причиной распада брака стало злоупотребление алкоголем и рукоприкладство со стороны актера. Однако, в узком кругу знакомых поговаривают, что никакого развода на самом деле не было.

Противоречивая информация на днях пополнилась еще одним интересным фактом: снимком, на котором Марат запечатлен с блондинкой. Судя по фото, девушка буквально запрыгнула на артиста, а он, смеясь, пытался ее удержать на руках.

Представители СМИ сразу же приписали актеру новый роман и отметили, что разведенный мужчина времени зря не теряет и уже нашел себе новую пассию в Сочи.

Между тем друг актера, пожелавший остаться неизвестным, опроверг предположения СМИ. Мужчина рассказал, что Башаров в компании с друзьями действительно прилетел в Сочи на хоккейный турнир. Елизавета, с которой Марат, по словам того же мужчины, не разводился, не смогла прилететь вместе с ним по уважительной причине.

В момент, когда была сделана фотография с неизвестной дамой, актер был абсолютно трезвым, а вот женщина, запечатленная на снимке, напротив, изрядно пьяна.

Знакомый Башарова пояснил, что девушку видели и остальные друзья Марата. Она подбежала к нему, когда вся компания направлялась к авто. Дама попросила сделать фото, но повела себя некрасиво. Она буквально накинулась на Башарова. Мужчина повел себя сдержанно и попытался как можно быстрее отстранить от себя даму. Актер был крайне удивлен, когда в СМИ под кричащими заголовками появился данный снимок.

Ни он, ни его знакомые даже имени этой женщины не знают.

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

Смотреть фотографии с Маратом Башаровым

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 17.04.2019 Теги: марат Башаров

А как вы думаете, это действительно случайное фото или актер хорошо проводит время после развода? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору