СМИ назвали нетрезвую поклонницу Башарова его новой пассией
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Относительно семейной жизни Марата Башарова ходит множество слухов. СМИ утверждают, что он уже развелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой. Причиной распада брака стало злоупотребление алкоголем и рукоприкладство со стороны актера. Однако, в узком кругу знакомых поговаривают, что никакого развода на самом деле не было.
Противоречивая информация на днях пополнилась еще одним интересным фактом: снимком, на котором Марат запечатлен с блондинкой. Судя по фото, девушка буквально запрыгнула на артиста, а он, смеясь, пытался ее удержать на руках.
Представители СМИ сразу же приписали актеру новый роман и отметили, что разведенный мужчина времени зря не теряет и уже нашел себе новую пассию в Сочи.
Между тем друг актера, пожелавший остаться неизвестным, опроверг предположения СМИ. Мужчина рассказал, что Башаров в компании с друзьями действительно прилетел в Сочи на хоккейный турнир. Елизавета, с которой Марат, по словам того же мужчины, не разводился, не смогла прилететь вместе с ним по уважительной причине.
В момент, когда была сделана фотография с неизвестной дамой, актер был абсолютно трезвым, а вот женщина, запечатленная на снимке, напротив, изрядно пьяна.
Знакомый Башарова пояснил, что девушку видели и остальные друзья Марата. Она подбежала к нему, когда вся компания направлялась к авто. Дама попросила сделать фото, но повела себя некрасиво. Она буквально накинулась на Башарова. Мужчина повел себя сдержанно и попытался как можно быстрее отстранить от себя даму. Актер был крайне удивлен, когда в СМИ под кричащими заголовками появился данный снимок.
Ни он, ни его знакомые даже имени этой женщины не знают.
Краткая информация о Марате Башарове
Имя: Марат Башаров
Отчество: Алимжанович
День рождения: 22.08.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, телеведущий