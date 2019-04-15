Пугачева рассказала, почему Киркоров не употребляет алкоголь

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, говоря о своих взаимоотношениях, редко решаются раскрыть личные тайны и тем более не говорят на публику о каких-то нелицеприятных вещах. На протяжении многих лет после развода они отзываются друг о друге исключительно тепло и с уважением.

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Тем не менее, одну интересную особенность Филиппа Киркорова Алла Пугачева все-таки раскрыла. Она пояснила, почему артист не употребляет алкоголь. Как оказалось, спиртными напитками мужчина увлекался исключительно в молодости, примерно в 90-е годы. Однако употреблял далеко не все. По его собственным словам, в тот период своей жизни он нередко пил текилу.

Алла Пугачева видела Киркорова лично в состоянии алкогольного опьянения всего три раза. Эти эпизоды ее шокировали. По словам Примадонны, буквально на глазах из кроткого и спокойного мужчины, Филипп превращался в самого «настоящего дьявола». Его реакция и поведение были непредсказуемыми.

Алла вспоминает, что он мог спустить в никуда крупную сумму денег, спровоцировать ссору и влезть в драку. Слава Богу, что Филипп вовремя понял, как на него влияет алкоголь, и отказался от спиртного.

Уже многие годы он не позволяет себе лишнего. В собственной команде певец фактически установил для артистов и менеджеров сухой закон.

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Напомним, что Пугачева и Киркоров были вместе в девяностые годы. Брак официально зарегистрировали в 1994 году, и этот союз стал для всех неожиданностью. Больше всего поражала поклонников существенная разница в возрасте. Муж оказался моложе жены на 18 лет. Брак продержался недолго. Спустя 7 лет Алла ушла от Филиппа к своему нынешнему супругу. Интересно, что с того времени они дружат семьями, а свою дочь Филипп назвал двойным именем Алла-Виктория.