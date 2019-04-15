Пугачева рассказала, почему Киркоров не употребляет алкоголь
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров, говоря о своих взаимоотношениях, редко решаются раскрыть личные тайны и тем более не говорят на публику о каких-то нелицеприятных вещах. На протяжении многих лет после развода они отзываются друг о друге исключительно тепло и с уважением.
Тем не менее, одну интересную особенность Филиппа Киркорова Алла Пугачева все-таки раскрыла. Она пояснила, почему артист не употребляет алкоголь. Как оказалось, спиртными напитками мужчина увлекался исключительно в молодости, примерно в 90-е годы. Однако употреблял далеко не все. По его собственным словам, в тот период своей жизни он нередко пил текилу.
Алла Пугачева видела Киркорова лично в состоянии алкогольного опьянения всего три раза. Эти эпизоды ее шокировали. По словам Примадонны, буквально на глазах из кроткого и спокойного мужчины, Филипп превращался в самого «настоящего дьявола». Его реакция и поведение были непредсказуемыми.
Алла вспоминает, что он мог спустить в никуда крупную сумму денег, спровоцировать ссору и влезть в драку. Слава Богу, что Филипп вовремя понял, как на него влияет алкоголь, и отказался от спиртного.
Уже многие годы он не позволяет себе лишнего. В собственной команде певец фактически установил для артистов и менеджеров сухой закон.
Напомним, что Пугачева и Киркоров были вместе в девяностые годы. Брак официально зарегистрировали в 1994 году, и этот союз стал для всех неожиданностью. Больше всего поражала поклонников существенная разница в возрасте. Муж оказался моложе жены на 18 лет. Брак продержался недолго. Спустя 7 лет Алла ушла от Филиппа к своему нынешнему супругу. Интересно, что с того времени они дружат семьями, а свою дочь Филипп назвал двойным именем Алла-Виктория.
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
А вы знали о том, что Филипп не употребляет алкоголь? 6
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марфуша москва / 16.04.19 20:46всё это развод, Пугачева не живет с ним уже 100 лет, откуда ей точно это знать..не верю!
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Валентина / 16.04.19 14:09Пример для подражания, восхищена!
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[email protected] Гомель / 16.04.19 08:25Киркоров и на трезвую голову очень дерзкий, несдержанный, агрессивный, представляю, какой он под алкоголем... Ну, честно признаться, не знала, что вообще не принимает алкоголь...
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митчелл Павлово / 15.04.19 18:34Асчитается.что алкоголь в минимальных дозах просто необходим для биохимических процессов в организме,итальянцы употребляют виноградные вина чуть ли не каждый день-долго живут,а я посмотрела церковный календарь-когда разрешается вино-дней в пост оказалось очень много!?
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Руслана / 15.04.19 15:54Нет. Удивлена. Я думала они все там за кулисами рюмочку – другую опрокидывают.
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Свят / 15.04.19 12:35Круто, сила воли есть у мужика. Не слушаю его, но уважать стал. Нынче мужик в этом плане мельчает. Мой батя мне примером был и этот тоже молоток!