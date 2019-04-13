Трудности выбора. Известные мужчины, которые жили на две семьи сразу
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Муки выбора характерны для представителей обоих полов. Но, если женщины чаще всего не могут решить проблему, какое платье надеть, у мужчин все серьезнее. Они не могут определиться, с какой женщиной жить. Узнаем, кто из известных артистов нашей страны на протяжении нескольких лет жил сразу на две семьи, не решаясь разорвать отношения ни с одной из дам.
Валерий Золотухин
Популярный актер отличался любвеобильностью. При этом серьезных и длительных отношений у него было несколько. Каждые из них начинались с любовных треугольников. Его второй жене Тамаре Золотухиной пришлось прожить с супругом в официальном браке до самой смерти Валерия, невзирая на наличие у него гражданской жены и внебрачного сына.
Фактически третьей супругой Золотухина стала актриса Ирина Линдт. Несмотря на хорошие и теплые отношения с ней, Валерий до последнего отказывался разводиться с Тамарой и вплоть до кончины жил на два дома.
Тигран Кеосаян
Пара Тиграна и Алены Хмельницкой казалась счастливой со стороны. Их отношения длились на протяжении 20 лет. Муж и жена стали родителями двух прекрасных дочерей. Неожиданностью для всех стал развод Кеосаяна с Хмельницкой, который состоялся в 2014 году.
Когда выяснилась причина расставания, многие поклонники актрисы ахнули. В 2013 году Тигран стал отцом в третий раз. Правда, ребенка родила ему не Алена, а Маргарита Симоньян. С главным редактором телеканала Russia Today Кеосаян находится в отношениях до сих пор.
Удивительно, но бывшей и настоящей жене Тиграна удается прекрасно общаться, без конфликтов и скандалов.
Валерий Меладзе
Брак Валерия Меладзе и Ирины Малухиной казался крепким. В нем родилось трое детей. О том, что Валерий – далеко не образец для подражания, стало известно в 2014 году. Причиной развода стало наличие другой семьи.
Оказалось, что на протяжении последних 10 лет мужчина жил сразу с двумя женщинами. Любовницей Меладзе была Альбина Джанабаева. Женщина родила ему сына еще в 2004 году. Пара очень умело скрывала свои отношения. Даже после развода совместных фотографий с Альбиной папарацци удалось сделать совсем немного.
Константин Меладзе
На фоне младшего брата Константин выглядел благоразумным мужчиной. В его семье также подростало трое детей, которых родила мужчине очаровательная и роскошная Яна Сумм. Мама дочерей и сына композитора – эффектная женщина и, вроде как, могла не бояться участниц «Виагры». Но это было лишь взглядом со стороны.
На деле между Константином и Верой Брежневой еще в 2005 году завязался роман. Также как и Валерий, старший Меладзе на протяжении 10 лет скрывал свои отношения. О том, что у мужа есть любовница, Яна начала подозревать далеко не сразу.
Михаил Евдокимов
Самым неожиданным мужчиной в этом списке можно назвать Михаила Евдокимова. Юморист и депутат при жизни казался прекрасным семьянином и образцом для подражания. Однако после его смерти вскрылись неприглядные подробности биографии.
Официально Михаил был женат всего лишь раз. В браке с Галиной у него родилась дочка Анна. Единственная по бумагам женщина не была единственной в жизни мужа.
Михаил втайне от супруги жил еще и с Надеждой Жарковой. В этом союзе также появилась дочь. Был у Евдокимова и сын. Единственного наследника подарила мужчине Инна Белова.
Интересно, что темнокожая модель подтвердила факт любовной связи, но от затеянной еще двумя женщинами гонки за наследство, отказалась. Более хваткой Надежде удалось отсудить у законной супруги и дочери юмориста особняк на Рублевке.
Краткая информация о Михаиле Евдокимове
Имя: Михаил Евдокимов
Отчество: Сергеевич
День рождения: 06.12.1957
Годы жизни: 61 год
Дата смерти: 07.08.2005
Место захоронения: Алтайский край, с. Верх-Обское, сельское кладбище
Причина смерти: ДТП
Место рождения: г. Сталинск (ныне Новокузнецк)
Рост: 180 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист, политик
А как вы думаете, в случае, когда мужчина живет сразу на две семьи, виновата женщина или он сам? 3
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Н / 14.04.19 14:03Интересно, мне одной кажется, что формулировки "родила ЕМУ детей", "подарила мужчине ребёнка" звучат смешно и несовременно.
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Сара Я. / 14.04.19 11:35Не бралась бы судить. В жизни всякое бывает. Где-то женщины цепляются, а мужчины дают слабину, продолжая поддерживать законную супругу или помогать любовнице. А где-то и сами мужчины ничего не хотят менять, и считают возможным морочить голову обеим.
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Ri-ri / 13.04.19 12:04Надо закон вводить, как у представителей арабских стран. Хоть 10 жён заводи, НО! Ты обязан всех их и детей совместных обеспечить. А не можешь – так и не суйся.