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Прибыльная астрология: сколько зарабатывает Василиса Володина


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Популярность к астрологу Василисе Володиной пришла сразу после выхода на экраны передачи «Давай поженимся». В компании с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой они составили прекрасную команду. Все три женщины получают неплохие гонорары, а Василиса и Роза организовали профильный бизнес.

Как выяснили журналисты, у Володиной есть целое агентство, занимающееся составлением индивидуальных астрологических прогнозов. Если прогноз у любого из ее помощников стоит порядка 25 – 30 тысяч рублей, то за аудиенцию у Володиной, желающим придется заплатить от 140 до 300 тысяч рублей.

Чаще всего Василиса составляет бизнес-прогнозы. Как будут влиять звезды на жизнь клиента, астролог знаменитого шоу расписывает на 5 лет вперед.

Зарабатывает Василиса достаточно и свою работу очень любит, поэтому отдыхает не часто. Женщина хочет обеспечивать свою семью и этот процесс ей нравится. Не так давно она приобрела квартиру в жилом комплексе, расположенном в Куркино.

Из обычной двушки все семейство астролога перебралось в просторную студию с дизайнерским ремонтом. Еще в процессе отделки Василиса позаботилась о том, чтобы у нее в новой квартире был собственный кабинет. Его она предпочла оформить в духе полюбившегося ей занятия. Теперь одну из стен помещения украшает изображение Солнечной системы.

Во сколько обошлось новое жилье, астролог не говорит, но журналистам удалось выяснить, что стартовая цена квартир в этом доме начинается от 18 миллионов рублей.

Помимо этого Василиса в прошлом году приобрела хорошую иномарку. Чтобы получить желаемое транспортное средство, она потратила один из гонораров шоу.

Кстати, в том же доме, что и Володина живет Лариса Гузеева. Женщины прекрасно общаются и заглядывают друг к другу на чай.

Краткая информация о Василисе Володиной

Имя: Василиса Володина

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.04.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 170 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: астролог, телеведущая

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1 Не нравится 1 Нравится 01.04.2019 Теги: Василиса Володина

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