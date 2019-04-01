Прибыльная астрология: сколько зарабатывает Василиса Володина
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Популярность к астрологу Василисе Володиной пришла сразу после выхода на экраны передачи «Давай поженимся». В компании с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой они составили прекрасную команду. Все три женщины получают неплохие гонорары, а Василиса и Роза организовали профильный бизнес.
Как выяснили журналисты, у Володиной есть целое агентство, занимающееся составлением индивидуальных астрологических прогнозов. Если прогноз у любого из ее помощников стоит порядка 25 – 30 тысяч рублей, то за аудиенцию у Володиной, желающим придется заплатить от 140 до 300 тысяч рублей.
Чаще всего Василиса составляет бизнес-прогнозы. Как будут влиять звезды на жизнь клиента, астролог знаменитого шоу расписывает на 5 лет вперед.
Зарабатывает Василиса достаточно и свою работу очень любит, поэтому отдыхает не часто. Женщина хочет обеспечивать свою семью и этот процесс ей нравится. Не так давно она приобрела квартиру в жилом комплексе, расположенном в Куркино.
Из обычной двушки все семейство астролога перебралось в просторную студию с дизайнерским ремонтом. Еще в процессе отделки Василиса позаботилась о том, чтобы у нее в новой квартире был собственный кабинет. Его она предпочла оформить в духе полюбившегося ей занятия. Теперь одну из стен помещения украшает изображение Солнечной системы.
Во сколько обошлось новое жилье, астролог не говорит, но журналистам удалось выяснить, что стартовая цена квартир в этом доме начинается от 18 миллионов рублей.
Помимо этого Василиса в прошлом году приобрела хорошую иномарку. Чтобы получить желаемое транспортное средство, она потратила один из гонораров шоу.
Кстати, в том же доме, что и Володина живет Лариса Гузеева. Женщины прекрасно общаются и заглядывают друг к другу на чай.
Краткая информация о Василисе Володиной
Имя: Василиса Володина
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.04.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 170 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: астролог, телеведущая
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А вы верите в гороскопы? 3
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лилия / 01.04.19 19:57Как ни странно, но предсказаниям Володиной я верю больше, чем обещаниям Розы выдать замуж.
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Саня / 01.04.19 15:43Вот что значит, оказаться в нужное время в нужном месте. Была бы обычным астрологом, составляла бы прогнозы, за 10, а то и за 5 тысяч. А так имя позволило взвинтить ценник до небес.