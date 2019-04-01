Дима Билан намекнул о предстоящей свадьбе

Поклонники знаменитого российского певца сбиты с толку свежей новостью о личной жизни Димы Билана: певец намекнул о своей предстоящей свадьбе. Как известно, у знаменитости чрезвычайно плотный гастрольный график, из-за чего практически не остается времени на отношения. Тем не менее, Билан нашел для этого возможность во время своей болезни.

Дело в том, что на днях певец сломал ногу во время катания на коньках и теперь находится на вынужденном больничном. Наличие свободного времени послужило толчком, чтобы в очередной раз заинтриговать своих поклонников. Билан опубликовал соответствующее видео в интернете, в котором делает намеки о предстоящей свадьбе.

Запись состоит в том, что певец в дорогом строгом костюме совершает автомобильную прогулку с целью встретиться со своей давней знакомой Мариной Цаневой. Он выходит из машины на костылях, делает заявление о том, что приехал в ЗАГС, проходит вместе с Мариной к столику регистрации и оставляет свою подпись.

Кроме того, Дима сопровождает видео интригующим сообщением, в котором говорится о свадьбе. Поклонники певца обескуражены и теряются в догадках, действительно ли один из самых знаменитых холостяков России приобрел статус семейного человека, или это всего лишь эпатажная выходка.