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Дима Билан намекнул о предстоящей свадьбе


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Поклонники знаменитого российского певца сбиты с толку свежей новостью о личной жизни Димы Билана: певец намекнул о своей предстоящей свадьбе. Как известно, у знаменитости чрезвычайно плотный гастрольный график, из-за чего практически не остается времени на отношения. Тем не менее, Билан нашел для этого возможность во время своей болезни.

Дело в том, что на днях певец сломал ногу во время катания на коньках и теперь находится на вынужденном больничном. Наличие свободного времени послужило толчком, чтобы в очередной раз заинтриговать своих поклонников. Билан опубликовал соответствующее видео в интернете, в котором делает намеки о предстоящей свадьбе.

Запись состоит в том, что певец в дорогом строгом костюме совершает автомобильную прогулку с целью встретиться со своей давней знакомой Мариной Цаневой. Он выходит из машины на костылях, делает заявление о том, что приехал в ЗАГС, проходит вместе с Мариной к столику регистрации и оставляет свою подпись.

Кроме того, Дима сопровождает видео интригующим сообщением, в котором говорится о свадьбе. Поклонники певца обескуражены и теряются в догадках, действительно ли один из самых знаменитых холостяков России приобрел статус семейного человека, или это всего лишь эпатажная выходка.

Краткая информация о Диме Билане

Имя: Дима Билан

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

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7 Не нравится 10 Нравится 01.04.2019 Теги: Дима Билан

Какое Ваше мнение по поводу заявления Димы Билана? 8  

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  • Оделия Астана / 01.04.19 23:33
    -
    0
    +
    Ну пора уже ему жениться! А то лицо уже такое.что и замуж не очень охота за него
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  • Саманта Москва / 01.04.19 10:25
    -
    4
    +
    Розыгрыш к 1 апреля от самого завидного жениха страны. Кто не знает, Марина - его пиар-менеджер, а подпись Дима ставил, чтобы пройти регистрацию в Большой театр, где ему вручили звание Заслуженного Артиста. Если бы он поделился подобным видео с девушкой помощницей, с которой живёт, то ещё можно было порадоваться, а так, стеб чистой воды.
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    • Пышка Москва / 01.04.19 11:22
      -
      -2
      +
      С помощницей живет? Ну докатился Билан!!! Совсем пал ниже плинтуса, что больше кроме помощницы никто не дает? И это та самая, которая с ним была во время аварии? Здоровая и страшная? Да уж, Димон, дает, страшная, жтрная бабища под сраку лет и страшная как атомная война
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      • Саманта Москва / 01.04.19 12:57
        -
        9
        +
        А вам ли не все равно, с кем общается и живёт посторонний для вас человек, и уж тем более внешность спутницы? Может для вас она такая, а для него совсем другая, для меня вообще третья. О вкусах не спорят, у всех они разные. Может у них отношения дальше дружеско-рабочих не заходят. Поживем,увидим.
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        • Пышка Москва / 01.04.19 16:12
          -
          1
          +
          Сами себе противоречите! То он с ней живет, то дальше дружеско-рабочих не заходит. То с Инной 10 лет жил не тужил, теперь с этой будет столько жить, а потом бац, ребенок от суррогатной матери. А наивные фанатки все пузыри пускают. Ну живите и ждите, вернее смотрите. Не интересный ваш Билан стал, вот и заслуженного ему баба Яна купила через подружку свою, до этого отказывали всегда. Сорок лет а ведет себя как ребенок пацан
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  • Вика / 01.04.19 09:32
    -
    2
    +
    А как же его поклонницы? Мне кажется, что популярность Димы Билана связана, в том числе, и с его статусом холостяка. Многие фанатки будут разочарованы
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  • Анжелика / 01.04.19 09:32
    -
    -1
    +
    Если это действительно правда, то я рада за Диму Билана, возможно, он нашел свое счастье в личной жизни. Быть может состояние влюбленности отразится на его творчестве и он порадует нас новыми хитами
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  • Кира / 01.04.19 09:31
    -
    3
    +
    По-моему, это пиар чистой воды, я не верю в то, что Дима Билан расстался со статусом холостяка. Это всего лишь способ привлечь внимание фанатов во время вынужденного отдыха, связанного с переломом ноги
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