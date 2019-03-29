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Николас Кейдж отозвал заявку на брак через четыре дня


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На днях поклонники известного американского актера Николаса Кейджа были ошеломлены новостью о его намерении вступить в брак. Избранницей знаменитости стала голливудский визажист Эрика Койке. Девушка значительно моложе актера, которому исполнилось 55 лет.

Следует сказать, что об Эрике практически ничего не известно. Пара старалась держать свои отношения в тайне и не афишировать их на публике. Первое появление возлюбленных в обществе состоялось в Пуэрто-Рико, где проходили съемки нового фильма с участием Кейджа.

После этого папарацци удавалось сделать снимки всего лишь несколько раз. Именно поэтому новость о предстоящей свадьбе стала своего рода сенсацией для поклонников звезды.

Как известно, Николас до этого момента вступал в брак уже три раза. Последней его официальной женой стала кореянка, официантка по профессии. Кроме того, актер известен в Голливуде своим экстравагантным поведением.

Последние события в полной мере подтвердили слухи о странности Кейджа. 23 марта Николас подал заявку о вступлении в брак в один из судов Лас-Вегаса. Интересно то, что полученная им лицензия имела срок действия длительностью один год. То есть, актер мог заключить брак не сразу, а в течение этого времени, например, приурочив его к какой-либо знаменательной дате.

Однако Николас Кейдж повел себя более чем необычно, спустя четыре дня он обратился в суд с требованием аннулировать заявку. Актер явился вместе со своей избранницей, при этом он пребывал в состоянии алкогольного опьянения и заявлял, что девушка хочет отобрать у него все деньги. Следует заметить, что Эрика говорила о том, что инициатива о заключении брака исходила не от нее.

Краткая информация о Николасе Кейдже

Имя: Николас Кейдж

День рождения: 07.01.1964

Возраст: 55 лет

Место рождения: Лонг-Бич, Калифорния, США

Рост: 183 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: американский актер

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0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2019 Теги: Николас Кейдж

А как вы относитесь к поступку Николаса Кейджа? 2  

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  • Юля / 29.03.19 10:02
    -
    1
    +
    Конечно же, следовало взвесить все за и против, прежде чем подавать заявление о заключении брака. Тогда не было бы подобного инцидента. Что же, пара скрывала свои отношения, но непроизвольно оказалась в эпицентре скандала
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  • Марина / 29.03.19 10:02
    -
    2
    +
    Учитывая популярность актера и значительную разницу в возрасте с девушкой, в его рассуждениях есть логика. Скорее всего, в отношениях для нее определяющими факторами являются как раз слава и богатство Николаса Кейджа. Поэтому неудивительно, что он поступил подобным способом
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