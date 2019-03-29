Николас Кейдж отозвал заявку на брак через четыре дня
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На днях поклонники известного американского актера Николаса Кейджа были ошеломлены новостью о его намерении вступить в брак. Избранницей знаменитости стала голливудский визажист Эрика Койке. Девушка значительно моложе актера, которому исполнилось 55 лет.
Следует сказать, что об Эрике практически ничего не известно. Пара старалась держать свои отношения в тайне и не афишировать их на публике. Первое появление возлюбленных в обществе состоялось в Пуэрто-Рико, где проходили съемки нового фильма с участием Кейджа.
После этого папарацци удавалось сделать снимки всего лишь несколько раз. Именно поэтому новость о предстоящей свадьбе стала своего рода сенсацией для поклонников звезды.
Как известно, Николас до этого момента вступал в брак уже три раза. Последней его официальной женой стала кореянка, официантка по профессии. Кроме того, актер известен в Голливуде своим экстравагантным поведением.
Последние события в полной мере подтвердили слухи о странности Кейджа. 23 марта Николас подал заявку о вступлении в брак в один из судов Лас-Вегаса. Интересно то, что полученная им лицензия имела срок действия длительностью один год. То есть, актер мог заключить брак не сразу, а в течение этого времени, например, приурочив его к какой-либо знаменательной дате.
Однако Николас Кейдж повел себя более чем необычно, спустя четыре дня он обратился в суд с требованием аннулировать заявку. Актер явился вместе со своей избранницей, при этом он пребывал в состоянии алкогольного опьянения и заявлял, что девушка хочет отобрать у него все деньги. Следует заметить, что Эрика говорила о том, что инициатива о заключении брака исходила не от нее.
Краткая информация о Николасе Кейдже
Имя: Николас Кейдж
День рождения: 07.01.1964
Возраст: 55 лет
Место рождения: Лонг-Бич, Калифорния, США
Рост: 183 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: американский актер
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к поступку Николаса Кейджа? 2
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Юля / 29.03.19 10:02Конечно же, следовало взвесить все за и против, прежде чем подавать заявление о заключении брака. Тогда не было бы подобного инцидента. Что же, пара скрывала свои отношения, но непроизвольно оказалась в эпицентре скандала
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Марина / 29.03.19 10:02Учитывая популярность актера и значительную разницу в возрасте с девушкой, в его рассуждениях есть логика. Скорее всего, в отношениях для нее определяющими факторами являются как раз слава и богатство Николаса Кейджа. Поэтому неудивительно, что он поступил подобным способом