Николас Кейдж отозвал заявку на брак через четыре дня

На днях поклонники известного американского актера Николаса Кейджа были ошеломлены новостью о его намерении вступить в брак. Избранницей знаменитости стала голливудский визажист Эрика Койке. Девушка значительно моложе актера, которому исполнилось 55 лет.

Следует сказать, что об Эрике практически ничего не известно. Пара старалась держать свои отношения в тайне и не афишировать их на публике. Первое появление возлюбленных в обществе состоялось в Пуэрто-Рико, где проходили съемки нового фильма с участием Кейджа.

После этого папарацци удавалось сделать снимки всего лишь несколько раз. Именно поэтому новость о предстоящей свадьбе стала своего рода сенсацией для поклонников звезды.

Как известно, Николас до этого момента вступал в брак уже три раза. Последней его официальной женой стала кореянка, официантка по профессии. Кроме того, актер известен в Голливуде своим экстравагантным поведением.

Последние события в полной мере подтвердили слухи о странности Кейджа. 23 марта Николас подал заявку о вступлении в брак в один из судов Лас-Вегаса. Интересно то, что полученная им лицензия имела срок действия длительностью один год. То есть, актер мог заключить брак не сразу, а в течение этого времени, например, приурочив его к какой-либо знаменательной дате.

Однако Николас Кейдж повел себя более чем необычно, спустя четыре дня он обратился в суд с требованием аннулировать заявку. Актер явился вместе со своей избранницей, при этом он пребывал в состоянии алкогольного опьянения и заявлял, что девушка хочет отобрать у него все деньги. Следует заметить, что Эрика говорила о том, что инициатива о заключении брака исходила не от нее.