Асмус рассказала, какие привычки Харламова доводят ее до стресса

Гарик Харламов не так давно заявил, что больше публиковать фотографии и видео со своей женой и дочкой не будет. Кристина также не особо посвящает журналистов и подписчиков в личную жизнь. В сети даже появились слухи о том, что пара разошлась. Основанием для подобных предположений стали частые выходы Кристины в свет без мужа.

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Как оказалось, подозрения журналистов ложные. Пара, которая находится в браке уже 5 лет, продолжает жить вместе и у них все хорошо. Правда, Кристина отмечает, как и во всех семьях у них имеются разногласия.

По темпераменту и характеру они с Гариком очень разные. Мужчина нередко вводит ее в состояние стресса. Дело в том, что актриса привыкла к упорядоченной жизни, начиная от аккуратно сложенных вещей на полочках и заканчивая строгим планированием своего времени.

Гарик в этом плане, по словам Асмус, ее полная противоположность. Он практически никогда и ничего не планирует, и делает все по наитию. Так, Харламов в последний момент может пойти и сдать купленные билеты либо за полчаса до важного мероприятия заявить Кристине: «А давай-ка сходим!»

Она признается, что так ей жить очень сложно. Подобные «сюрпризы» легко вводят ее в состояние стресса. Подписчики Асмус поддержали, отметив, что для пар с разным темпераментом, это действительно является проблемой.

Впрочем, ранее Кристина говорила, что подобная непосредственность Гарика стала одной из причин, почему она в него влюбилась.