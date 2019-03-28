Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма

Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости. Оказалось, что сразу после лечения в Таиланде она стала кидаться на мужчин. Похоть буквально управляла ею.

По словам женщины, для бывших наркозависимых людей – это норма. Очень часто многие из них, избавившись от одной зависимости, тут же стараются подменить ее другой, чтобы, как и раньше, получать свою дозу кайфа. Мужчины после такого нередко кидаются в казино и к автоматам, женщины тратят деньги на бесконечные покупки вещей и аксессуаров. Пагубная тяга Даны оказалась иной. На протяжении трех месяцев после возвращения из Таиланда ее не интересовало ничего, кроме секса.

Из-за постоянного желания интимной близости она буквально вешалась на мужчин. Дана признается, что спустя время, ей стыдно вспоминать все, что происходило в этот период. К счастью, она нашла в себе силы обратиться с проблемой к специалистам. По словам Даны, врач прописал ей препараты, после которых разбушевавшееся либидо успокоилось.

Также телеведущая пояснила, она еще не до конца окрепла и именно поэтому общается с бывшими наркозависимыми людьми. Их опыт и схожие истории помогают женщине справляться со всем, что происходит в ее жизни, не допуская подобных срывов и уходов в новую зависимость.

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По словам Борисовой, именно общение в специфических кругах стало главным преткновением в ее общении с дочерью-подростком. Девочка не понимает, зачем мама, не употребляющая запрещенные препараты на протяжении длительного времени, продолжает видеться и дружить с бывшими наркоманами. Борисова опечалена из-за этого, но менять уклад и круги общения пока не собирается.