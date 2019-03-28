Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
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Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости. Оказалось, что сразу после лечения в Таиланде она стала кидаться на мужчин. Похоть буквально управляла ею.
По словам женщины, для бывших наркозависимых людей – это норма. Очень часто многие из них, избавившись от одной зависимости, тут же стараются подменить ее другой, чтобы, как и раньше, получать свою дозу кайфа. Мужчины после такого нередко кидаются в казино и к автоматам, женщины тратят деньги на бесконечные покупки вещей и аксессуаров. Пагубная тяга Даны оказалась иной. На протяжении трех месяцев после возвращения из Таиланда ее не интересовало ничего, кроме секса.
Из-за постоянного желания интимной близости она буквально вешалась на мужчин. Дана признается, что спустя время, ей стыдно вспоминать все, что происходило в этот период. К счастью, она нашла в себе силы обратиться с проблемой к специалистам. По словам Даны, врач прописал ей препараты, после которых разбушевавшееся либидо успокоилось.
Также телеведущая пояснила, она еще не до конца окрепла и именно поэтому общается с бывшими наркозависимыми людьми. Их опыт и схожие истории помогают женщине справляться со всем, что происходит в ее жизни, не допуская подобных срывов и уходов в новую зависимость.
По словам Борисовой, именно общение в специфических кругах стало главным преткновением в ее общении с дочерью-подростком. Девочка не понимает, зачем мама, не употребляющая запрещенные препараты на протяжении длительного времени, продолжает видеться и дружить с бывшими наркоманами. Борисова опечалена из-за этого, но менять уклад и круги общения пока не собирается.
Краткая информация о Дане Борисовой
Имя: Дана Борисова
Отчество: Александровна
День рождения: 13.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Мозырь, Беларусь
Рост: 170 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: телеведущая, актриса
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Вам жалко Дану? 6
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Marana Vilnius / 29.03.19 13:15То, что Дана с головой не дружит, давно ясно. Отсюда и зависимости - на нормальный интерес в жизни мозгов не хватает, вот и заменяет чем попало. Я видела её мать в какой-то передаче, так мне стало совершенно понятно, откуда такие тараканы в голове, маман явно неадекватная особа. Поэтому у Даны и выбора-то особо не было. Жалко-не жалко, как говорится, что выросло, то выросло. Дочку только жалко, - велика вероятность, что вырастет такая же, как Дана.
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Турист Moskva / 28.03.19 23:57Совсем не жалко, меньше надо было шляться и вести распутный образ жизни, оставлять свою 9-ти летнюю дочь на отдыхе в Турции на случайных знакомых, а самой пить пиво на пирсе с какими-то случайными мужчинами.
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Maru / 28.03.19 19:44Нет. Надо было головой думать, а не искать кайф, где полегче.
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Азалия / 28.03.19 18:22У нее, кстати, классическая картина для зависимых. То, что она это осознает и пытается справляться – оставляет ей шанс на восстановление личности. Я бы так не накидывалась на нее. Мало, кто об этом открыто и на всю страну говорит. В этом и правда есть польза. Даже если пара человек, глядя на нее, откажутся от подобного, уже будет хорошо.
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Kuka / 28.03.19 16:10Oдного демона изгоняешь, сразу другой нападает. А демон похоти самый свирепый.
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Madam / 28.03.19 15:18У-у-у. А еще сидела в студии и была возмущена тем, что ей подобные предложения поступают прямо в социальных сетях. Так, поди слушок пошел уже тогда. Я думала дальше опускаться Борисовой некуда. А вот и нет! Дно еще даже не нащупано дамой.