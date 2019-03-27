Жасмин призналась, что платья для светских мероприятий берет по бартеру

После похорон Юлии Началовой сеть взорвалась комментариями про певицу Жасмин. Ее появление на траурной церемонии на золотистом Бентли многие восприняли как неуместный китч. Популярные блогеры в своих публикациях на эту тему отмечали, что на дорогостоящий автомобиль Жасмин не заработала самостоятельно. Все ее материальные блага – это заслуга удачного замужества, а не творческой карьеры.

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Журналисты заинтересовались данной темой. Оказалось, что муж артистки, молдавский политик Илан Милонович Шор, в 2017 году был осужден на 7,5 лет за хищение 1 миллиарда долларов.

Очевидно, проблемы супруга сказались и на платежеспособности артистки. Если раньше она, не задумываясь, покупала вещи и аксессуары по баснословным ценам, то сейчас обратилась к проверенному годами и другими артистами способу щеголять в дизайнерских нарядах.

Свои платья певица берет по бартеру. Дизайнеры предоставляют ей луки на вечер, а она, со своей стороны, охотно рассказывает, где именно взяла тот или иной наряд.

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Не так давно пользователи отметили, что одно из платьев Жасмин видели на торговой площадке Алиэкспресс. Кто-то даже колко поинтересовался, не там ли приобрела его артистка. Жасмин ответила на этот выпад. Она пояснила, что понятия не имеет, где именно был куплен высмеянный пользователями наряд. По словам певицы, его ей принес стилист, который занимается вопросами бартера и подбора образов для светских тусовок и сцены.