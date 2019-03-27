Сергей Шнуров объявил о роспуске группы Ленинград
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Поклонники скандально известного певца ошарашены новостью о том, что Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На протяжении многих лет он удивлял своим нестандартным творчеством и привлекал к себе всеобщее внимание, вызывая неоднозначное мнение о своей персоне и бурные обсуждения. Что же сподвигло Шнура на этот шаг?
Певец дал интервью средствам массовой информации, в котором попытался дать объяснение своим действиям, вызвавшим шок у фанатов. В частности, он заявил о том, что толчком к созданию группировки в свое время для него послужила эпоха застоя.
Руководствуясь этой идеей, Сергей Шнуров создавал свои хиты, отличающиеся экстравагантностью. В данный момент, по его словам, период застоя подошел к концу, что и послужило толчком к распаду «Ленинграда».
О своем намерении Сергей Шнуров ранее заявил в Инстаграм, где опубликовал соответствующее стихотворение.
Двадцать лет одно и то же. Сочиняю я хуйню. Вы подумали, быть может, Что кого-то я виню? Нет. Сам выбрал этот стиль Баснословного угара. Жёг, как мог шнура фитиль, И в эпоху «Ягуара», И во времена пост-спайса. Странно, но всё жив нахал. Дорн вопил, мол не стесняйся, Не стесняясь я бухал. Всё «иметь» в предельном смысле, Заебался я уже, И пришёл к нехитрой мысли,- Раж уходит в тираже. Быть в витрине зоопарка, Это та ещё запарка; Ряженым орангутангом, Танцевать потешно танго, Под свои стишки и песни, А про выходной забудь. Хочешь лопни, хочешь тресни, Выдай людям что-нибудь. Может к черту эту тему? Ты, как думаешь, скажи. Встроиться пора в систему, И наладить свою жизнь? Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины. Смерил жизнь самою ею. Прожил я до середины, Делал то, что я умею. Середина - это тоже, Лишь условность, мир иллюзий. Всех могила растаможит. Силы будут - буду в блюзе, Рейве, роке, польке, джазе, Самый старый из задир. Предводитель Безобразий И почётный Командир! Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелёгкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, - Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец. Может быть, когда-нибудь, Но нескоро. На миру, Если в край не «заебуть», Ленинград я соберу. А пока, ну всё, пока. Мавр сделал своё дело,- Знаю я наверняка.
После того, как группа будет распущена, знаменитость не планирует бездействовать. Он рассказал о своих планах на будущее, в частности о том, что он собирается заняться живописью. У Шнурова уже имеется подобный опыт, ранее он писал картины и весьма успешно. Суммы от их продажи достигали 30 тысяч евро.
В то же время поклонникам, которые хотят услышать новые песни Сергея Шнурова, не стоит опускать руки. Он не исключает возможности восстановления группы в будущем. По его словам, в воздухе витает дух перемен, который может послужить вдохновением для создания новых шедевров.
Краткая информация о Сергее Шнурове
Имя: Сергей Шнуров
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.04.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец, музыкант
Фотографии
Фотографии
А что Вы думаете о роспуске группы «Ленинград»? 2
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Саша / 27.03.19 15:38Шнуров мне интересен не только своими песнями, но и эпатажностью, и высказываниями, которые периодически появляются в прессе. Я думаю, что его интервью и дальше будут регулярно появляться в СМИ, а там, кто знает, как надолго он ушел уйти со сцены, может в скором будущем поклонники увидят его снова…
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Вита / 27.03.19 15:37Песни Шнура явно были нестандартными, но все же они заслуживали внимания. Пусть и в грубой форме, но он показывал свое видение многих вещей, которое интересно было узнать. Хотя я и не являюсь фанатом его творчества, но мне будет его не хватать.