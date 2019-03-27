Поклонники скандально известного певца ошарашены новостью о том, что Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На протяжении многих лет он удивлял своим нестандартным творчеством и привлекал к себе всеобщее внимание, вызывая неоднозначное мнение о своей персоне и бурные обсуждения. Что же сподвигло Шнура на этот шаг?

Певец дал интервью средствам массовой информации, в котором попытался дать объяснение своим действиям, вызвавшим шок у фанатов. В частности, он заявил о том, что толчком к созданию группировки в свое время для него послужила эпоха застоя.

Руководствуясь этой идеей, Сергей Шнуров создавал свои хиты, отличающиеся экстравагантностью. В данный момент, по его словам, период застоя подошел к концу, что и послужило толчком к распаду «Ленинграда».

О своем намерении Сергей Шнуров ранее заявил в Инстаграм, где опубликовал соответствующее стихотворение.

После того, как группа будет распущена, знаменитость не планирует бездействовать. Он рассказал о своих планах на будущее, в частности о том, что он собирается заняться живописью. У Шнурова уже имеется подобный опыт, ранее он писал картины и весьма успешно. Суммы от их продажи достигали 30 тысяч евро.

В то же время поклонникам, которые хотят услышать новые песни Сергея Шнурова, не стоит опускать руки. Он не исключает возможности восстановления группы в будущем. По его словам, в воздухе витает дух перемен, который может послужить вдохновением для создания новых шедевров.

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