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Лидеры мебельного рынка России: тройка лучших производителей кроватей


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Интернет-магазин Krovat.ru, который специализируется на продаже спальной мебели и является официальным дилером всех крупных фабрик в стране, представил свой рейтинг лучших производителей кроватей для дома за 2018 год.

Согласно данным федерального ритейлера, в прошлом году наибольшей популярностью у российских покупателей пользовалась спальная мебель брендов «Аскона», «ВМК-Шале», и Moon Trade. И магазину есть, с чем сравнивать – в его каталоге представлена мебельная продукция более 50 различных брендов.

Производитель «Аскона», который входит в европейский концерн со штаб-квартирой в Швеции, сумел занять лидирующую позицию не только в сегменте ортопедических матрасов, но и кроватей. По мнению работников магазина, кровати Аскона пользуются стабильным спросом из-за нескольких ключевых конкурентных преимуществ – относительно низкая стоимость даже за модели с подъемным механизмом, возможность выбора разных цветовых решений в рамках одной модели, а также наличию матрасов, которые нередко идут в комплекте с кроватью.

Второе и третье место почетного рейтинга лучших брендов с небольшим разрывом поделили два отечественных производителя – «ВМК-Шале» и Moon Trade. Первый производитель делает акцент на производстве экологической деревянной мебели в стиле «шале», кроватей, стилизованных под старину и моделей в «деревенском стиле».  Несмотря на относительно молодой возраст, компания не только заняла нишу на столичном мебельном рынке, но и добилась признания потребителей.

Moon Trade – компания, которая выпускает не только кровати, но и диваны. Один из козырей производителя – это привлекательная ценовая политика и широкий ассортимент мягкой мебели эконом класса. В то же время компания владеет одним из самых больших производственных комплексов во всей Европе, что отражается и на ассортименте, и на конечной стоимости для конечного потребителя, особенно у прямых партнеров производителя. 

Как отметили эксперты Krovat.ru, в текущем году говорить о лидерах индустрии пока рано. Однако, по результатам первого полугодия, можно отметить, что наибольшим спросом у покупателей пользуются бренды, часто устраивающие распродажи и акции. Что касается сами кроватей, то чаще всего клиентский выбор падает на недорогие кровати с подъемным механизмом или ящиками, а также на кровати из натурального дерева, особенно в случае с детскими моделями. 


0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2019 Теги: на правах рекламы

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