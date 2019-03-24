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Кто из звезд Голливуда начинал карьеру со стрип клуба


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Успешные и популярные звезды на пике своей славы не особо желают вспоминать, с чего начинались их первые шаги к всемирной известности. Причина тому проста: все они раздевались за деньги.

Эмбер Роуз

Эффектная актриса и фотомодель с необычной внешностью и пышными формами ровно двадцать лет назад развлекала публику стрип бара. Тогда ей было всего 15 лет, и работала она нелегально, получая значительно меньше своих коллег, проходящих возрастной ценз.

Эмбер – одна из немногих актрис, которая гордо и без стеснения рассказывает о своем прошлом. Видимо, сказалась закалка: прежде, чем попасть на экраны Эмбер крутилась у шеста 10 лет.

Брэд Питт

Если бы не спутница, увлекающаяся актерским мастерством, мир мог бы так и не узнать о красавчике, покорившем сердце Энистон и Джоли. В молодости Питт успешно строил карьеру в развлекательном стриптиз шоу и даже был принят в известный коллектив. На досуге он стал помогать своей девушке разучивать роли, и постепенно это увлекло его настолько, что он стал пробовать свои силы в кино, причем весьма успешно. О карьере стриптизера пришлось забыть.

Леди Гага

О своем прошлом певица, а теперь уже и успешная актриса, старается не говорить. Между тем, в Голливуде известно, что танцевальные навыки она осваивала именно у шеста. По слухам, Леди Гага публике нравилась. Правда, проработала в стрип шоу 18-летняя девушка недолго.

Ченниг Татум

Роскошный мужчина с отличным телом. После появления Ченнинга на больших экранах число его поклонниц неуклонно росло. Нашлись среди них и те, кто помнил мужчину раздетым и танцующим в ночном шоу. Он также начинал свою карьеру со стриптиза и, более того, согласился на предложение сыграть роль в фильме, рассказывающем о буднях мужчин стриптизеров.

Краткая информация о Ченнинге Татум

Имя: Ченнинг Татум

День рождения: 26.04.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: Каллмэн, Алабама, США

Рост: 185 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актер, модель, продюсер

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2 Не нравится 0 Нравится 24.03.2019 Теги: Ченнинг Татум

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