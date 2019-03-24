Кто из звезд Голливуда начинал карьеру со стрип клуба
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Успешные и популярные звезды на пике своей славы не особо желают вспоминать, с чего начинались их первые шаги к всемирной известности. Причина тому проста: все они раздевались за деньги.
Эмбер Роуз
Эффектная актриса и фотомодель с необычной внешностью и пышными формами ровно двадцать лет назад развлекала публику стрип бара. Тогда ей было всего 15 лет, и работала она нелегально, получая значительно меньше своих коллег, проходящих возрастной ценз.
Эмбер – одна из немногих актрис, которая гордо и без стеснения рассказывает о своем прошлом. Видимо, сказалась закалка: прежде, чем попасть на экраны Эмбер крутилась у шеста 10 лет.
Брэд Питт
Если бы не спутница, увлекающаяся актерским мастерством, мир мог бы так и не узнать о красавчике, покорившем сердце Энистон и Джоли. В молодости Питт успешно строил карьеру в развлекательном стриптиз шоу и даже был принят в известный коллектив. На досуге он стал помогать своей девушке разучивать роли, и постепенно это увлекло его настолько, что он стал пробовать свои силы в кино, причем весьма успешно. О карьере стриптизера пришлось забыть.
Леди Гага
О своем прошлом певица, а теперь уже и успешная актриса, старается не говорить. Между тем, в Голливуде известно, что танцевальные навыки она осваивала именно у шеста. По слухам, Леди Гага публике нравилась. Правда, проработала в стрип шоу 18-летняя девушка недолго.
Ченниг Татум
Роскошный мужчина с отличным телом. После появления Ченнинга на больших экранах число его поклонниц неуклонно росло. Нашлись среди них и те, кто помнил мужчину раздетым и танцующим в ночном шоу. Он также начинал свою карьеру со стриптиза и, более того, согласился на предложение сыграть роль в фильме, рассказывающем о буднях мужчин стриптизеров.
Краткая информация о Ченнинге Татум
Имя: Ченнинг Татум
День рождения: 26.04.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: Каллмэн, Алабама, США
Рост: 185 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: актер, модель, продюсер
Фотографии
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Лисовая Анна / 25.03.19 13:57Про Чениннга знала, а вот про Питта нет. Удивлена…
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Rosi / 25.03.19 09:55Эмбер красотка. Мне она очень нравится. Смелая такая, раскованная, с классным имиджем. Теперь понятно, почему.
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Маша / 24.03.19 11:08Мне кажется, туда можно пойти от большого отчаяния только. Все равно это грязь. Ничего хорошего в такой карьере нет. Правильно Гага делает, что молчит.