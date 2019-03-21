Брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой официально расторгнут

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись. Об этом стало известно сегодня. Как сообщает информационное агентство "РИА Новости", брак актера и его третей жены был расторгнут в Мировом Бабушкинском районном суде города Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме, а отсутствующих супругов в зале представляли их адвокаты.

Итак, как не пытался Марат доказать всем вокруг, что у него в семье все хорошо, ничего не получилось. Поклонники и коллеги стремительно отворачивались от актера, так как не верили в его рассказы про счастливую семейную жизнь и козни недоброжелателей. Однако, последний шаг все-таки был за Лизой, и она его сделала, доведя дело о разводе до конца. Хотя многие почитатели пары были уверены в том, что после совместного пребывания в Тайланде, куда актер улетел отдыхать вслед за своей семьей, между ними все еще может наладиться. На это намекал и сам Башаров. К сожалению для него, чуда не случилось. И теперь Марат и Лиза находятся в статусе бывших супругов.

Что же касается их общего сына Марселя, то он останется жить с мамой. А Башаров, по словам адвоката Нелли Макаровой, в ближайшее время получит соглашение по алиментам. Правда, какова будет их сумма, представитель Шевырковой не уточнила. На сегодняшний день никаких официальных комментариев относительно случившегося развода от Марата или его экс-супруги не поступало.

Напомним, еще перед Новым годом вся страна неожиданно узнала, что в этой на первый взгляд счастливой паре не все так уж благополучно. Тогда брат Елизаветы связался с журналистами и рассказал им о том, что супруга известного актера находится в больнице со сломанным носом. Сам же Марат эти обвинения никак не комментировал, предпочитая дистанцироваться от случившегося скандала и отдохнуть в Куршавеле. Не удосужил он себя, по словам Лизы, и извинениями. Помимо этого, Башаров продолжал злоупотреблять алкоголем, что и стало основной причиной для развода.