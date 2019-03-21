Брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой официально расторгнут
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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись. Об этом стало известно сегодня. Как сообщает информационное агентство "РИА Новости", брак актера и его третей жены был расторгнут в Мировом Бабушкинском районном суде города Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме, а отсутствующих супругов в зале представляли их адвокаты.
Итак, как не пытался Марат доказать всем вокруг, что у него в семье все хорошо, ничего не получилось. Поклонники и коллеги стремительно отворачивались от актера, так как не верили в его рассказы про счастливую семейную жизнь и козни недоброжелателей. Однако, последний шаг все-таки был за Лизой, и она его сделала, доведя дело о разводе до конца. Хотя многие почитатели пары были уверены в том, что после совместного пребывания в Тайланде, куда актер улетел отдыхать вслед за своей семьей, между ними все еще может наладиться. На это намекал и сам Башаров. К сожалению для него, чуда не случилось. И теперь Марат и Лиза находятся в статусе бывших супругов.
Что же касается их общего сына Марселя, то он останется жить с мамой. А Башаров, по словам адвоката Нелли Макаровой, в ближайшее время получит соглашение по алиментам. Правда, какова будет их сумма, представитель Шевырковой не уточнила. На сегодняшний день никаких официальных комментариев относительно случившегося развода от Марата или его экс-супруги не поступало.
Напомним, еще перед Новым годом вся страна неожиданно узнала, что в этой на первый взгляд счастливой паре не все так уж благополучно. Тогда брат Елизаветы связался с журналистами и рассказал им о том, что супруга известного актера находится в больнице со сломанным носом. Сам же Марат эти обвинения никак не комментировал, предпочитая дистанцироваться от случившегося скандала и отдохнуть в Куршавеле. Не удосужил он себя, по словам Лизы, и извинениями. Помимо этого, Башаров продолжал злоупотреблять алкоголем, что и стало основной причиной для развода.
Краткая информация о Марате Башарове
Имя: Марат Башаров
Отчество: Алимжанович
День рождения: 22.08.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, Лизе стоило попытаться сохранить семью? 5
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Ram / 22.03.19 12:42"Мужчина, избивший жену, да еще и в пьяном угаре - это не мужчина, а ничтожество." -Полностью согласен Мужчине НЕЛЬЗЯ так себя вести
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99 / 21.03.19 23:59Ну, абсолютно все правильно сделала, нечего с ним церемониться. Я, правда, уже было подумала, что она на попятную пошла. Но нет, опомнилась девочка и довела дело до конца. Мужчина, избивший жену, да еще и в пьяном угаре - это не мужчина, а ничтожество. Такого без толку прощать, он все равно ничего не поймет.
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Chirilla / 21.03.19 20:44Третий брак у человека рухнул. Ничему Башарова жизнь не учит! Не знаю, найдется ли теперь хоть одна дурочка, которая захочет выйти за него замуж. Мне кажется, Лиза была последняя. Да и форма у этого актера сейчас так себе и с деньгами явно теперь будут напряги, и слава о нем дурная ходит. Так что, не самый завидный жених.
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Эрика / 21.03.19 20:20Там нечего было сохранять! Если мужчина позволяет себе рукоприкладство по отношению к матери своего ребенка, да и вообще просто к женщине, то это уже не мужчин и брак с ним - утопия!! Так что развод - абсолютно верное решение. Жаль многие женщины в нашей стране не настолько же решительны.