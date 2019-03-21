В Москве простились с певицей Юлией Началовой

В столице на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Юлией Началовой. Почтить память и проводить певицу в последний путь пришли ее родственники, друзья, коллеги и просто люди, которым нравилось творчество этой молодой, красивой и безгранично талантливой девушки.

Юлия Началова скончалась в одной из больниц Москвы 16 марта. Но, вопреки традициям, ее похоронили лишь на шестой дней. Как сообщают близкие, задержка произошла из-за того, что Троекуровское кладбище оказалось очень востребованным. Да, мэрия столицы пошла навстречу семье певицы и выделила бесплатный участок, но похорон пришлось ждать еще несколько дней.

Прощание с артисткой началось в 12 часов. Но все желающие проводить ее в последний путь начали прибывать к траурному залу значительно раньше этого времени. Родители певицы запретили присутствие журналистов и съемку у гроба Юли, и провели церемонию в узком семейном кругу.

Помимо поклонников, почтить память и возложить цветы приехали и коллеги певицы. Среди первых на Троекуровском кладбище появился Александр Панайотов, который всегда считал себя другом Началовой. А вскоре поклонники могли увидеть Филиппа Киркорова, Влада Топалова, бывшую участницу Comedy Woman Елену Борщеву, которая едва сдерживала слезы, Кирилла Андреева, Катю Лель, Народного артиста России Александра Михайлова, дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных, Анастасию Стоцкую, Ирину Салтыкову, шоумена Тимура Радригеса, Зару, продюсера Бари Алибасова и многих других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Пришли проститься с Юлией ее бывшие мужья - Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. А вот последнего возлюбленного Началовой хоккеиста Александра Фролова на церемонии не было. Как, впрочем, и ее подопечного из шоу "Один в один" Георгия Ивашенко, который днем ранее заявил, что у артистки, помимо других недугов, была еще и онкология, но якобы Юле удалось ее победить. Однако менеджер Анна Исаева поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что у исполнительницы никогда не было такого диагноза. Это доказало и вскрытие.

Похоронили Юлю в ее любимом платье, которое она считала счастливым. Пока сотрудники кладбища несли гроб, вокруг не смолкали последние аплодисменты.