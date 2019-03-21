В Москве простились с певицей Юлией Началовой
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В столице на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Юлией Началовой. Почтить память и проводить певицу в последний путь пришли ее родственники, друзья, коллеги и просто люди, которым нравилось творчество этой молодой, красивой и безгранично талантливой девушки.
Юлия Началова скончалась в одной из больниц Москвы 16 марта. Но, вопреки традициям, ее похоронили лишь на шестой дней. Как сообщают близкие, задержка произошла из-за того, что Троекуровское кладбище оказалось очень востребованным. Да, мэрия столицы пошла навстречу семье певицы и выделила бесплатный участок, но похорон пришлось ждать еще несколько дней.
Прощание с артисткой началось в 12 часов. Но все желающие проводить ее в последний путь начали прибывать к траурному залу значительно раньше этого времени. Родители певицы запретили присутствие журналистов и съемку у гроба Юли, и провели церемонию в узком семейном кругу.
Помимо поклонников, почтить память и возложить цветы приехали и коллеги певицы. Среди первых на Троекуровском кладбище появился Александр Панайотов, который всегда считал себя другом Началовой. А вскоре поклонники могли увидеть Филиппа Киркорова, Влада Топалова, бывшую участницу Comedy Woman Елену Борщеву, которая едва сдерживала слезы, Кирилла Андреева, Катю Лель, Народного артиста России Александра Михайлова, дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных, Анастасию Стоцкую, Ирину Салтыкову, шоумена Тимура Радригеса, Зару, продюсера Бари Алибасова и многих других представителей отечественного шоу-бизнеса.
Пришли проститься с Юлией ее бывшие мужья - Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. А вот последнего возлюбленного Началовой хоккеиста Александра Фролова на церемонии не было. Как, впрочем, и ее подопечного из шоу "Один в один" Георгия Ивашенко, который днем ранее заявил, что у артистки, помимо других недугов, была еще и онкология, но якобы Юле удалось ее победить. Однако менеджер Анна Исаева поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что у исполнительницы никогда не было такого диагноза. Это доказало и вскрытие.
Похоронили Юлю в ее любимом платье, которое она считала счастливым. Пока сотрудники кладбища несли гроб, вокруг не смолкали последние аплодисменты.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
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А у вас есть любимые песни из репертуара Юлии Началовой? Если да, то какие? 4
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Екатерина / 21.03.19 20:36Да, к Юле, к сожалению, при жизни не было столь пристального внимания. И вот здесь невольно начинаешь задаваться вопросом: неужели надо заболеть, или не дай Бог умереть, чтобы о тебе заговорили?! И вообще, все вот эти звезды, которые сейчас твердят о ее таланте, что же не помогли ей развиться при жизни. Ну видели же наверное, что она старается, но не все выходит, чего-то не хватает. Могли бы помочь. А так, сейчас это просто пустые слова.
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Ника / 22.03.19 09:00В наше время все решается деньгами, а не силой таланта. Нет денег для раскрутки - сидишь в безвестности. Сколько у нас талантов прошло через тот же Голос и где они? Все по регионам ездят, а в теле и радиоэфирах те, кто может заплатить и не важно есть голос или нет, если есть деньги на раскрутку, тебя услышат все.
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Micha / 21.03.19 19:58Жаль, при жизни столько внимания ей не уделяли. Красивая с хорошим голосом. А вот не задалось что-то.
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Александра Ростов / 21.03.19 18:00Да, когда была подростком, часто слушала песню "Герой не моего романа". У меня была тогда влюбленность сильная в одного мальчика, но он не отвечал мне взаимностью. И вот я ночами в подушку рыдала под эту песню, представляя себя такой гордой и независимой. Что вот он обязательно скоро увидит меня всю такую-растакую, влюбится и будет страдать, потому что я его отвергну. Смешно так сейчас это вспоминать.. А Юлю жалко. Покойся с миром.