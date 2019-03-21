 
 
 

 
 
На главную
 
 

Константин Богомолов песней признался в любви Ксении Собчак


1 1

Константин Богомолов и Ксения Собчак больше не стесняются своих чувств. Влюбленные не просто появляются вместе на светских мероприятиях, но и не чураются страстных объятий и трогательных признаний в любви.

Примерно такую картину наблюдали гости на дне рождения обозревателя "Harper`s Bazaar" Михаила Друяна. Именно на этом вечере Ксения и Константин впервые столь откровенно поддались чувствам, что и запечатлела на видео их общий друг Светлана Бондарчук.

Сначала бывшая супруга Федора Бондарчука просто снимала выступление Богомолова. Театральный режиссер исполнял для всех присутствующих на вечере один из хитов Филиппа Киркорова. При этом, его взгляд был прикован исключительно к возлюбленной. А после случилось и вовсе невероятное. Напевая трогательные слова "Ты одно лишь должна знать: я люблю тебя навсегда", он подошел к Собчак и обнял ее, продолжая выступление, танцуя с ней. И надо сказать, что Ксюша просто светилась от неподдельного счастья и даже была немного смущена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️

Публикация от Sveta RU (@a030aa)

Следует заметить, что многим пользователям социальной сети Инстаграм, где Бондарчук и опубликовала видео, такой поворот событий пришелся по душе. "Влюбленная Ксения прекрасна, очень рада за нее", "Красивые", "Такие счастливые оба, это нереально круто" - писали поклонники новообразовавшейся пары. Но, нашлись и те, кто по-прежнему продолжает считать все происходящее пиаром. Ведь и у Собчак, и у Богомолова, и у Виторгана в настоящее время происходят важные для карьеры события.

Однако, многие все-таки уверены в искренности продемонстрированных чувств. Что ж, поживем-увидим.

 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

Смотреть фотографии с Ксенией Собчак

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 1 Нравится 21.03.2019 Теги: Ксения Собчак

А что вы думаете о таком проявлении чувств? 7  

Оставить комментарий
  • Ника / 22.03.19 10:08
    -
    2
    +
    Он страшненький такой, лохматенький.... Виторган как-то более солидно смотрелся. Ксю, конечно, та еще красотка, но муж ее как-то выгодно оттенял, тут же получилась пара "на любителя".
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Апельсиновая / 22.03.19 08:07
    -
    0
    +
    Платона жалко. Конечно, родители его остались его родителями и будут продолжать поддерживать хорошие отношения (хотя, в шоу бизнесе даже адекватные текут ковшей через какое-то время и начинают делить детей), но все-таки разведённые родители это боль для ребенка.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Жанна Москва / 21.03.19 21:15
    -
    3
    +
    Ну что сказать,Ксюша слаба на передок,есть в кого,интересно сколько она этого интелликтуала вытерпит.Он твореский человек ,это значит весь в процессе,да сейчас влюбленность ,гормоны.Но ему творить надо,ему не до баб.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Татьяна Н.Ч. / 21.03.19 20:27
    -
    0
    +
    Наконец-то все окончательно открылось. Стоило ли так долго всем голову морочить. Давно бы рассказали правду о себе и жили бы, как хотели. Но ведь нет, надо сначала денег по-больше на этой истории подзаработать, туману навести. Задолбали. Надеюсь, теперь все и ажиотажу вокруг них поубавится.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Морозко / 21.03.19 18:23
    -
    3
    +
    Интересно, на долго ли сей роман закрутился? Что-то мне подсказывает,что нет. Насколько я вижу темпераменты Собчак и Богомолова - они не подходят друг другу. Да, пока между ними страсть, но когда она пройдет и начнется обычная жизнь, эти люди будут кардинально расходиться во взглядах практически во всем. Виторган Ксении в этом плане больше подходил.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Петрова / 21.03.19 18:02
    -
    1
    +
    А чего им скрываться-то уже. Все давно все понимают, Виторган от нее открестился, Мороз тоже давно в стороне. Так что, они фактически люди свободные, пусть себе обнимаются.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ш.А. / 21.03.19 15:26
    -
    4
    +
    Поет он, конечно... Но Собчак и правда счастливой выглядит. Может там на самом деле любовь-морковь и никакого пиара. Хотя то, как она смотрелась рядом с Виторганом мне нравилось больше. Он брутальнее Богомолова.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору