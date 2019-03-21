Константин Богомолов песней признался в любви Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак больше не стесняются своих чувств. Влюбленные не просто появляются вместе на светских мероприятиях, но и не чураются страстных объятий и трогательных признаний в любви.

Примерно такую картину наблюдали гости на дне рождения обозревателя "Harper`s Bazaar" Михаила Друяна. Именно на этом вечере Ксения и Константин впервые столь откровенно поддались чувствам, что и запечатлела на видео их общий друг Светлана Бондарчук.

Сначала бывшая супруга Федора Бондарчука просто снимала выступление Богомолова. Театральный режиссер исполнял для всех присутствующих на вечере один из хитов Филиппа Киркорова. При этом, его взгляд был прикован исключительно к возлюбленной. А после случилось и вовсе невероятное. Напевая трогательные слова "Ты одно лишь должна знать: я люблю тебя навсегда", он подошел к Собчак и обнял ее, продолжая выступление, танцуя с ней. И надо сказать, что Ксюша просто светилась от неподдельного счастья и даже была немного смущена.

Следует заметить, что многим пользователям социальной сети Инстаграм, где Бондарчук и опубликовала видео, такой поворот событий пришелся по душе. "Влюбленная Ксения прекрасна, очень рада за нее", "Красивые", "Такие счастливые оба, это нереально круто" - писали поклонники новообразовавшейся пары. Но, нашлись и те, кто по-прежнему продолжает считать все происходящее пиаром. Ведь и у Собчак, и у Богомолова, и у Виторгана в настоящее время происходят важные для карьеры события.

Однако, многие все-таки уверены в искренности продемонстрированных чувств. Что ж, поживем-увидим.