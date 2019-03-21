Константин Богомолов песней признался в любви Ксении Собчак
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Константин Богомолов и Ксения Собчак больше не стесняются своих чувств. Влюбленные не просто появляются вместе на светских мероприятиях, но и не чураются страстных объятий и трогательных признаний в любви.
Примерно такую картину наблюдали гости на дне рождения обозревателя "Harper`s Bazaar" Михаила Друяна. Именно на этом вечере Ксения и Константин впервые столь откровенно поддались чувствам, что и запечатлела на видео их общий друг Светлана Бондарчук.
Сначала бывшая супруга Федора Бондарчука просто снимала выступление Богомолова. Театральный режиссер исполнял для всех присутствующих на вечере один из хитов Филиппа Киркорова. При этом, его взгляд был прикован исключительно к возлюбленной. А после случилось и вовсе невероятное. Напевая трогательные слова "Ты одно лишь должна знать: я люблю тебя навсегда", он подошел к Собчак и обнял ее, продолжая выступление, танцуя с ней. И надо сказать, что Ксюша просто светилась от неподдельного счастья и даже была немного смущена.
Следует заметить, что многим пользователям социальной сети Инстаграм, где Бондарчук и опубликовала видео, такой поворот событий пришелся по душе. "Влюбленная Ксения прекрасна, очень рада за нее", "Красивые", "Такие счастливые оба, это нереально круто" - писали поклонники новообразовавшейся пары. Но, нашлись и те, кто по-прежнему продолжает считать все происходящее пиаром. Ведь и у Собчак, и у Богомолова, и у Виторгана в настоящее время происходят важные для карьеры события.
Однако, многие все-таки уверены в искренности продемонстрированных чувств. Что ж, поживем-увидим.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о таком проявлении чувств? 7
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Ника / 22.03.19 10:08Он страшненький такой, лохматенький.... Виторган как-то более солидно смотрелся. Ксю, конечно, та еще красотка, но муж ее как-то выгодно оттенял, тут же получилась пара "на любителя".
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Апельсиновая / 22.03.19 08:07Платона жалко. Конечно, родители его остались его родителями и будут продолжать поддерживать хорошие отношения (хотя, в шоу бизнесе даже адекватные текут ковшей через какое-то время и начинают делить детей), но все-таки разведённые родители это боль для ребенка.
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Жанна Москва / 21.03.19 21:15Ну что сказать,Ксюша слаба на передок,есть в кого,интересно сколько она этого интелликтуала вытерпит.Он твореский человек ,это значит весь в процессе,да сейчас влюбленность ,гормоны.Но ему творить надо,ему не до баб.
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Татьяна Н.Ч. / 21.03.19 20:27Наконец-то все окончательно открылось. Стоило ли так долго всем голову морочить. Давно бы рассказали правду о себе и жили бы, как хотели. Но ведь нет, надо сначала денег по-больше на этой истории подзаработать, туману навести. Задолбали. Надеюсь, теперь все и ажиотажу вокруг них поубавится.
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Морозко / 21.03.19 18:23Интересно, на долго ли сей роман закрутился? Что-то мне подсказывает,что нет. Насколько я вижу темпераменты Собчак и Богомолова - они не подходят друг другу. Да, пока между ними страсть, но когда она пройдет и начнется обычная жизнь, эти люди будут кардинально расходиться во взглядах практически во всем. Виторган Ксении в этом плане больше подходил.
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Петрова / 21.03.19 18:02А чего им скрываться-то уже. Все давно все понимают, Виторган от нее открестился, Мороз тоже давно в стороне. Так что, они фактически люди свободные, пусть себе обнимаются.
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Ш.А. / 21.03.19 15:26Поет он, конечно... Но Собчак и правда счастливой выглядит. Может там на самом деле любовь-морковь и никакого пиара. Хотя то, как она смотрелась рядом с Виторганом мне нравилось больше. Он брутальнее Богомолова.