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Остановить герпес. Миссия выполнима!


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Перепады температур, холодный ветер, сезонные болезни - все это делает нас особенно уязвимыми перед герпесом. Вирус не дремлет и атакует каждый раз, когда иммунная система дает сбой.

Что делать, если вирус герпеса снова вас атаковал? Не терять ни минуты и начать лечение как можно скорее! Обратите внимание на противовирусное средство растительного происхождения - препарат для лечения герпеса Панавир®.

Как это работает?

Панавир® активен против вирусов, вызывающих герпес (в том числе и генитальный). Он подавляет развитие герпеса и помогает сократить длительность болезни и выраженность симптомов. Именно поэтому начинать лечение нужно как можно раньше. Если нанести гель Панавир® при появлении первых признаков (к ним относятся зуд, покалывание, покраснение, чувство напряжения), можно полностью избежать неприятной пузырьковой стадии заболевания. Кроме того, препарат сводит к минимуму вероятность повторных высыпаний.

Как применять?

Панавир® выпускается в виде геля в компактной упаковке, которую можно положить в косметичку или сумочку и всегда иметь под рукой - на тот случай, если первые признаки герпеса появятся в офисе или на отдыхе. Рекомендуется наносить гель тонким слоем 5 раз в сутки в течение 4-5 дней. Кстати, цена у препарата Панавир® вполне доступная.

Панавир® - встречайте праздники с чистой кожей и без неприятных сюрпризов!


2 Не нравится 1 Нравится 17.03.2019 Теги: на правах рекламы

А вы уже пробовали Панавир? 0  

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