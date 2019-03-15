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Виктор Сухоруков и Алексей Балабанов высказались против съемок фильма "Брат 3"


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В Сети активно набирает обороты скандал, связанный со съемками криминальной драмы "Брат 3. Младший", которая должна стать продолжением фильмов "Брат" и "Брат 2", вышедших на экраны в 1997 и 2000 годах. Создателем новой картины выступает музыкант и шоумен Стас Барецкий. Именно ему и пришла в голову идея снять историю про еще одного из братьев Багровых.

Изначально Барецкий заявил, что в новом проекте будет принимать участие и Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова. Однако актёр очень быстро эту информацию опроверг, назвав создание "Брата 3" "бредом и глупостью". Также Сухоруков заявил, что ничего даже слышать не хочет об этой картине, а "продолжателей" и вовсе не желает знать. По его словам, никто и никогда с ним не обсуждал даже возможность сняться в очередной части культовой драмы после смерти Сергея Бодрова-младшего. Поэтому все рассказы Барецкого о том, что Виктор якобы сначала согласился, а потом отказался - неправда.

Достаточно бурно отреагировала на новость о новом "Брате" и вдова Сергея - Светлана Бодрова.  Когда она поняла, что продолжение фильма, сделавшего её мужа популярным, не бред, тут же назвала всё происходящее "плохим цирком", а создателей картины "неудачниками".  Женщина уверена, что любому нормальному человеку понятно - новый фильм априори окажется провальным. Ведь персонаж Данилы Багрова, которого так мастерски воплотил на экране Сергей, стал культовым. И абсолютно точно проект не сможет без него существовать. Поэтому обсуждать даже возможное появление новой истории на экранах Светлане "мерзко".

Примерно аналогичным образом отреагировали и близкие режиссёра первых двух частей Алексея Балабанова. По их мнению, идея снять продолжение криминальной истории про жизнь братьев Багровых без Данилы, как минимум странная, и Стасу Барецкому не стоит воплощать ее в жизнь.

Чуть позже открестилась от участия в еще не снятой, но уже нашумевшей ленте и Анастасия Волочкова. По слухам, она якобы должна была сыграть в фильме бывшую танцовщицу. Однако, узнав об этом, балерина стала всячески отвергать свою причастность к "Брату 3". А вот актер на главную роль уже утвержден. По словам Барецкого, самого младшего из братьев Багровых будет играть бывший скандальный боец Вячеслав Дацик. Ориентировочно, выход картины ожидается в 2020 году. Создатели уже во всю приступили к съемкам.

Краткая информация о Викторе Сухорукове

Имя: Виктор Сухоруков

Отчество: Иванович

День рождения: 10.11.1951

Возраст: 67 лет

Место рождения: г. Орехово-Зуево, Московская обл.

Рост: 170 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер театра и кино

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2 Не нравится 0 Нравится 15.03.2019 Теги: Виктор Сухоруков

А что вы думаете о съемках новой части "Брата"? 5  

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  • Марина / 16.03.19 07:00
    -
    0
    +
    Я за.
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  • Ника / 15.03.19 23:10
    -
    2
    +
    М-да, ничего не буду говорить про название, но если конкретно по теме - то снять новую часть - это бред. Барецкий вообще там черт-те что намешать хочет. Я только не понимаю, зачем тот "шедевр", который у него в голове созрел, "Братом" называть? Ради пиара?? Фильм не понятно, выйдет еще, или нет, а шума вокруг него уже сколько... За то реклама.
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  • Bonnart / 15.03.19 22:47
    -
    2
    +
    Балабанов против! АХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА
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  • Артем / 15.03.19 22:13
    -
    4
    +
    КАКОЙ БАЛАБАНОВ??? ОН УМЕР В 2013
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  • Я - против! / 15.03.19 16:15
    -
    1
    +
    Полностью согласна и с Виктором Ивановичем Сухоруковым, и с Алексеем Балабановым, и со Светланой, и со всеми теми, кто категорически выступает против "Брата 3". Не трогайте больше эту тему вообще! Никогда! Она не может существовать без Сергея-Данилы. Даже сама мысль о продолжении - кощунство! А шоумен этот только о деньгах и думает. Отвратительно!
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