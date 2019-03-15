В Сети активно набирает обороты скандал, связанный со съемками криминальной драмы "Брат 3. Младший", которая должна стать продолжением фильмов "Брат" и "Брат 2", вышедших на экраны в 1997 и 2000 годах. Создателем новой картины выступает музыкант и шоумен Стас Барецкий. Именно ему и пришла в голову идея снять историю про еще одного из братьев Багровых.

Изначально Барецкий заявил, что в новом проекте будет принимать участие и Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова. Однако актёр очень быстро эту информацию опроверг, назвав создание "Брата 3" "бредом и глупостью". Также Сухоруков заявил, что ничего даже слышать не хочет об этой картине, а "продолжателей" и вовсе не желает знать. По его словам, никто и никогда с ним не обсуждал даже возможность сняться в очередной части культовой драмы после смерти Сергея Бодрова-младшего. Поэтому все рассказы Барецкого о том, что Виктор якобы сначала согласился, а потом отказался - неправда.

Достаточно бурно отреагировала на новость о новом "Брате" и вдова Сергея - Светлана Бодрова. Когда она поняла, что продолжение фильма, сделавшего её мужа популярным, не бред, тут же назвала всё происходящее "плохим цирком", а создателей картины "неудачниками". Женщина уверена, что любому нормальному человеку понятно - новый фильм априори окажется провальным. Ведь персонаж Данилы Багрова, которого так мастерски воплотил на экране Сергей, стал культовым. И абсолютно точно проект не сможет без него существовать. Поэтому обсуждать даже возможное появление новой истории на экранах Светлане "мерзко".

Примерно аналогичным образом отреагировали и близкие режиссёра первых двух частей Алексея Балабанова. По их мнению, идея снять продолжение криминальной истории про жизнь братьев Багровых без Данилы, как минимум странная, и Стасу Барецкому не стоит воплощать ее в жизнь.

Чуть позже открестилась от участия в еще не снятой, но уже нашумевшей ленте и Анастасия Волочкова. По слухам, она якобы должна была сыграть в фильме бывшую танцовщицу. Однако, узнав об этом, балерина стала всячески отвергать свою причастность к "Брату 3". А вот актер на главную роль уже утвержден. По словам Барецкого, самого младшего из братьев Багровых будет играть бывший скандальный боец Вячеслав Дацик. Ориентировочно, выход картины ожидается в 2020 году. Создатели уже во всю приступили к съемкам.