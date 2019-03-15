Виктор Сухоруков и Алексей Балабанов высказались против съемок фильма "Брат 3"
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В Сети активно набирает обороты скандал, связанный со съемками криминальной драмы "Брат 3. Младший", которая должна стать продолжением фильмов "Брат" и "Брат 2", вышедших на экраны в 1997 и 2000 годах. Создателем новой картины выступает музыкант и шоумен Стас Барецкий. Именно ему и пришла в голову идея снять историю про еще одного из братьев Багровых.
Изначально Барецкий заявил, что в новом проекте будет принимать участие и Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова. Однако актёр очень быстро эту информацию опроверг, назвав создание "Брата 3" "бредом и глупостью". Также Сухоруков заявил, что ничего даже слышать не хочет об этой картине, а "продолжателей" и вовсе не желает знать. По его словам, никто и никогда с ним не обсуждал даже возможность сняться в очередной части культовой драмы после смерти Сергея Бодрова-младшего. Поэтому все рассказы Барецкого о том, что Виктор якобы сначала согласился, а потом отказался - неправда.
Достаточно бурно отреагировала на новость о новом "Брате" и вдова Сергея - Светлана Бодрова. Когда она поняла, что продолжение фильма, сделавшего её мужа популярным, не бред, тут же назвала всё происходящее "плохим цирком", а создателей картины "неудачниками". Женщина уверена, что любому нормальному человеку понятно - новый фильм априори окажется провальным. Ведь персонаж Данилы Багрова, которого так мастерски воплотил на экране Сергей, стал культовым. И абсолютно точно проект не сможет без него существовать. Поэтому обсуждать даже возможное появление новой истории на экранах Светлане "мерзко".
Примерно аналогичным образом отреагировали и близкие режиссёра первых двух частей Алексея Балабанова. По их мнению, идея снять продолжение криминальной истории про жизнь братьев Багровых без Данилы, как минимум странная, и Стасу Барецкому не стоит воплощать ее в жизнь.
Чуть позже открестилась от участия в еще не снятой, но уже нашумевшей ленте и Анастасия Волочкова. По слухам, она якобы должна была сыграть в фильме бывшую танцовщицу. Однако, узнав об этом, балерина стала всячески отвергать свою причастность к "Брату 3". А вот актер на главную роль уже утвержден. По словам Барецкого, самого младшего из братьев Багровых будет играть бывший скандальный боец Вячеслав Дацик. Ориентировочно, выход картины ожидается в 2020 году. Создатели уже во всю приступили к съемкам.
Краткая информация о Викторе Сухорукове
Имя: Виктор Сухоруков
Отчество: Иванович
День рождения: 10.11.1951
Возраст: 67 лет
Место рождения: г. Орехово-Зуево, Московская обл.
Рост: 170 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер театра и кино
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А что вы думаете о съемках новой части "Брата"? 5
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Марина / 16.03.19 07:00Я за.
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Ника / 15.03.19 23:10М-да, ничего не буду говорить про название, но если конкретно по теме - то снять новую часть - это бред. Барецкий вообще там черт-те что намешать хочет. Я только не понимаю, зачем тот "шедевр", который у него в голове созрел, "Братом" называть? Ради пиара?? Фильм не понятно, выйдет еще, или нет, а шума вокруг него уже сколько... За то реклама.
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Bonnart / 15.03.19 22:47Балабанов против! АХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА
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Артем / 15.03.19 22:13КАКОЙ БАЛАБАНОВ??? ОН УМЕР В 2013
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Я - против! / 15.03.19 16:15Полностью согласна и с Виктором Ивановичем Сухоруковым, и с Алексеем Балабановым, и со Светланой, и со всеми теми, кто категорически выступает против "Брата 3". Не трогайте больше эту тему вообще! Никогда! Она не может существовать без Сергея-Данилы. Даже сама мысль о продолжении - кощунство! А шоумен этот только о деньгах и думает. Отвратительно!