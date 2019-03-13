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Прохор Шаляпин опубликовал пикантное фото из душа


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Прохор Шаляпин в последнее время радует поклонников яркими фотографиями, сделанными на заграничных курортах. Еще в начале февраля певец отправился в тур по островам Карибского моря. Он успел побывать в Доминикане, на Багамах, в Канкуне и т. д. Мужчина выглядел абсолютно счастливым и заражал подписчиков таким же настроением.

К весне артист вернулся в холодную Москву, но надолго задерживаться не стал. Он поздравил с 8 марта Виталину и отправился отдыхать на Мальдивы. Очевидно, жаркое солнце настолько расслабило Прохора, что он, не стесняясь, опубликовал фотографии себя обнаженного прямо из душа.

Пост артист подписал не менее скромно, отметив, что любит себя за все.

Подтянутое и накаченное тело Прохора понравилось подписчикам. Многие оценили его прекрасную форму, но еще больше пользователей волновал вопрос, где же все-таки находится Виталина, и кто все это время фотографирует Шаляпина. По профилю женщины не создается впечатления, что она отдыхает вместе с артистом.

На эти вопросы Прохор предпочел не отвечать.

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Волгоград

Рост: 193 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

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2 Не нравится 0 Нравится 13.03.2019 Теги: Прохор Шаляпин

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