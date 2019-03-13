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Две дочки Анджелины Джоли стали одеваться как мальчики


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Анджелина Джоли вместе со своими детьми пришла на премьеру фильма режиссера Тима Бертона «Дамбо». Старшие приемные сыновья женщину не сопровождали. Журналисты предположили, что фильм им не интересен в силу возраста. Анджелина на эту тему говорить не стала. Вместе с детьми актриса с удовольствием позировала перед фотографами.

Публикации небольшой семейной компании облетели интернет-ресурсы и были прокомментированы многими пользователями. К внешнему виду старшей, родной для Анджелины и Брэда, дочери все уже привыкли.

В 2014 году девочка заявила родителям, что она – трансгендер. Шайло видит себя мальчиком и представляется всем именем Джон.

А вот вид младшей кровной дочери Вивьен пользователей озадачил. С сожалением они отметили, что девочка также стала одеваться как мальчик.

На ней красовалась рубашка, брюки и кроссовки. Никаких элементов декора, характерных для девочек, на одежде не было. Правда, Вивьен, в отличие от Шайло, пока еще ходит с длинными волосами, но при этом собирает пряди в тугой хвост.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2019 Теги: Анджелина Джоли

А как вы относитесь к родительскому поощрению подобных заявлений детей? 3  

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