Две дочки Анджелины Джоли стали одеваться как мальчики
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Анджелина Джоли вместе со своими детьми пришла на премьеру фильма режиссера Тима Бертона «Дамбо». Старшие приемные сыновья женщину не сопровождали. Журналисты предположили, что фильм им не интересен в силу возраста. Анджелина на эту тему говорить не стала. Вместе с детьми актриса с удовольствием позировала перед фотографами.
Публикации небольшой семейной компании облетели интернет-ресурсы и были прокомментированы многими пользователями. К внешнему виду старшей, родной для Анджелины и Брэда, дочери все уже привыкли.
В 2014 году девочка заявила родителям, что она – трансгендер. Шайло видит себя мальчиком и представляется всем именем Джон.
А вот вид младшей кровной дочери Вивьен пользователей озадачил. С сожалением они отметили, что девочка также стала одеваться как мальчик.
На ней красовалась рубашка, брюки и кроссовки. Никаких элементов декора, характерных для девочек, на одежде не было. Правда, Вивьен, в отличие от Шайло, пока еще ходит с длинными волосами, но при этом собирает пряди в тугой хвост.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к родительскому поощрению подобных заявлений детей? 3
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man / 13.03.19 18:23Как к этому можно относиться? Джоли, конечно красивая, но больная на всю голову. Детям видимо тоже передалось.
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* / 13.03.19 16:33С рубашкой и джинсами-то что не так? Или девочки должны в розовом торте ходить, как в России принято
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Аля / 13.03.19 15:21Ничего в этом такого нет. Я в детстве тоже пыталась надевать одежду как у мальчишек и считала себя крутой. Сейчас я мама и в платьях. У подростков всегда все немного набекрень. Тут главное, не мешать.