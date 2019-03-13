Две дочки Анджелины Джоли стали одеваться как мальчики

Анджелина Джоли вместе со своими детьми пришла на премьеру фильма режиссера Тима Бертона «Дамбо». Старшие приемные сыновья женщину не сопровождали. Журналисты предположили, что фильм им не интересен в силу возраста. Анджелина на эту тему говорить не стала. Вместе с детьми актриса с удовольствием позировала перед фотографами.

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Публикации небольшой семейной компании облетели интернет-ресурсы и были прокомментированы многими пользователями. К внешнему виду старшей, родной для Анджелины и Брэда, дочери все уже привыкли.

В 2014 году девочка заявила родителям, что она – трансгендер. Шайло видит себя мальчиком и представляется всем именем Джон.

А вот вид младшей кровной дочери Вивьен пользователей озадачил. С сожалением они отметили, что девочка также стала одеваться как мальчик.

На ней красовалась рубашка, брюки и кроссовки. Никаких элементов декора, характерных для девочек, на одежде не было. Правда, Вивьен, в отличие от Шайло, пока еще ходит с длинными волосами, но при этом собирает пряди в тугой хвост.

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