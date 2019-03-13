Лолита скорбит из-за смерти бывшего любовника
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Сегодня певица в своем аккаунте инстаграм опубликовала трогательный пост, в котором выразила слова соболезнования родственникам Арнольда Спиваковского. Женщина рассказала подписчикам, что погибший сыграл в ее жизни очень важную роль. Милявская пообещала поддерживать близких ему людей. О том, что в жизни певицы это был не просто знакомый, знают лишь немногие поклонники.
В интервью артистка упоминала его крайне редко. С Арнольдом Лолита познакомилась в девяностые годы. В то время мужчина работал управляющим гостиницы «Пекин». Между ними завязались очень теплые взаимоотношения.
Журналистам Лолита рассказывала о том, что Спиваковский активно поддерживал ее, когда она находилась в состоянии развода с Александром Цекало. Милявской было сложно пережить этот период. Артистка находилась в депрессии. Арнольд, увидев критическое состояние, отвез ее в психиатрическую клинику. Специалисты помогли Лолите восстановить душевное равновесие.
Лолита отмечала, что на протяжении долгого времени продолжала тесно общалаться с Арнольдом. Но имя его при этом в прессе рядом с ее фамилией не всплывало.
Гораздо чаще мужчина появлялся в криминальной хронике. У него были проблемы с законом разного характера. Спиваковскому в свое время приписывали хранение наркотиков. Не так давно представители правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в финансовых махинациях. Он был еще менее многословен, чем Лолита. Лишь однажды в общении с представителями прессы бывший любовник рассказал, что Милявская – это не просто бурный роман. Историю с певицей он называл «легендой о любви».
Из-за чего мужчина умер, артистка не сообщила.
Краткая информация о Лолите Милявской
Имя: Лолита Милявская
Отчество: Марковна
День рождения: 14.11.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина
Рост: 173 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица