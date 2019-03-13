Лолита скорбит из-за смерти бывшего любовника

Сегодня певица в своем аккаунте инстаграм опубликовала трогательный пост, в котором выразила слова соболезнования родственникам Арнольда Спиваковского. Женщина рассказала подписчикам, что погибший сыграл в ее жизни очень важную роль. Милявская пообещала поддерживать близких ему людей. О том, что в жизни певицы это был не просто знакомый, знают лишь немногие поклонники.

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В интервью артистка упоминала его крайне редко. С Арнольдом Лолита познакомилась в девяностые годы. В то время мужчина работал управляющим гостиницы «Пекин». Между ними завязались очень теплые взаимоотношения.

Журналистам Лолита рассказывала о том, что Спиваковский активно поддерживал ее, когда она находилась в состоянии развода с Александром Цекало. Милявской было сложно пережить этот период. Артистка находилась в депрессии. Арнольд, увидев критическое состояние, отвез ее в психиатрическую клинику. Специалисты помогли Лолите восстановить душевное равновесие.

Лолита отмечала, что на протяжении долгого времени продолжала тесно общалаться с Арнольдом. Но имя его при этом в прессе рядом с ее фамилией не всплывало.

Гораздо чаще мужчина появлялся в криминальной хронике. У него были проблемы с законом разного характера. Спиваковскому в свое время приписывали хранение наркотиков. Не так давно представители правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в финансовых махинациях. Он был еще менее многословен, чем Лолита. Лишь однажды в общении с представителями прессы бывший любовник рассказал, что Милявская – это не просто бурный роман. Историю с певицей он называл «легендой о любви».

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Из-за чего мужчина умер, артистка не сообщила.