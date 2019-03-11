СМИ: в Камеди Клаб готовят замену Харламову

С каждым годом руководство и поклонники развлекательного шоу все больше возмущаются регрессом «Бульдога». В СМИ уже несколько недель актуален вопрос об увольнении одного из главных резидентов проекта. Журналисты и пользователи имеют основания полагать, что время Харламова в Comedy Club подошло к концу.

Зрители утверждают, что комик обленился в буквальном смысле. Из-за потери физической формы, его мимика стала скудней, а движения – вялымы. Люди, приближенные к артисту, жалуются на апатию сатирика к поиску и реализации новых идей, от чего страдает все шоу. Более того, увольнению может поспособствовать и так называемый «гей-роман» юмориста с его коллегой Тимуром Батрутдиновым, о котором пишут уже долгое время.

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С другой стороны, Харламов остается самой яркой звездой Камеди Клаб вот уже полтора десятка лет. Если решиться на такой шаг, то нужно иметь еще одну причину для увольнения «Бульдога» - это достойная замена. Пользователи догадываются, что представитель руководства Гарик Мартиросян уже справился с этой задачей. У экс-резидента программы хорошие приятельские отношения со стендапером Русланом Белым. Недавно комики провели вечер за просмотром Лиги чемпионов и Гарик воспользовался шансом представить Белого как своего друга. Примечательно, что раньше компанию на футбол Мартиросяну составлял как раз Харламов.

Фанаты шоу убеждены, что стенд-ап комик длительное время вливался в тусовку Камеди, чтобы в один прекрасный момент занять вакантное место. К тому же, его материал ориентирован на молодую аудиторию, которой проекту сейчас не хватает. Для Руслана подобная сделка тоже окажется выгодной, ведь ныне в России нет более успешного коммерческого проекта в юморе, чем Comedy Club.