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СМИ: в Камеди Клаб готовят замену Харламову


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С каждым годом руководство и поклонники развлекательного шоу все больше возмущаются регрессом «Бульдога». В СМИ уже несколько недель актуален вопрос об увольнении одного из главных резидентов проекта. Журналисты и пользователи имеют основания полагать, что время Харламова в Comedy Club подошло к концу.

Зрители утверждают, что комик обленился в буквальном смысле. Из-за потери физической формы, его мимика стала скудней, а движения – вялымы. Люди, приближенные к артисту, жалуются на апатию сатирика к поиску и реализации новых идей, от чего страдает все шоу. Более того, увольнению может поспособствовать и так называемый «гей-роман» юмориста с его коллегой Тимуром Батрутдиновым, о котором пишут уже долгое время.

С другой стороны, Харламов остается самой яркой звездой Камеди Клаб вот уже полтора десятка лет. Если решиться на такой шаг, то нужно иметь еще одну причину для увольнения «Бульдога» - это достойная замена. Пользователи догадываются, что представитель руководства Гарик Мартиросян уже справился с этой задачей. У экс-резидента программы хорошие приятельские отношения со стендапером Русланом Белым. Недавно комики провели вечер за просмотром Лиги чемпионов и Гарик воспользовался шансом представить Белого как своего друга. Примечательно, что раньше компанию на футбол Мартиросяну составлял как раз Харламов.

Фанаты шоу убеждены, что стенд-ап комик длительное время вливался в тусовку Камеди, чтобы в один прекрасный момент занять вакантное место. К тому же, его материал ориентирован на молодую аудиторию, которой проекту сейчас не хватает. Для Руслана подобная сделка тоже окажется выгодной, ведь ныне в России нет более успешного коммерческого проекта в юморе, чем Comedy Club.

Краткая информация о Гарике Харламове

Имя: Гарик Харламов

Отчество: Юрьевич

День рождения: 28.02.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 186 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер, телеведущий

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120 Не нравится 33 Нравится 11.03.2019 Теги: Гарик Харламов

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Лучшие комментарии

  • Nik 11.03.19 23:59
    -
    179
    +
    Харламов может просто стоять на сцене, и зритель будет смеяться. Без него Камеди - просто сельская самодеятельность.
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  • Вика 11.03.19 20:31
    -
    76
    +
    Сложно представить Камеди без Бульдога, но и нельзя согласиться, что он последние годы просто делает деньги на проекте, а юмор становится все больше примитивным и отвратительным. Кандидатура Белого не нравится.
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  • Italian 11.03.19 22:53
    -
    68
    +
    Без Харламова проект Камеди перестанет существовать...Воля и Батруха полный ноль без Харламова...Белый вообще старпер зацикленный на одних джинсах...так что..Узбагойтесь ,никто его не уволит.....А бестолочь ,что ваяло эту статью,неплохо бы русский подучить и грамматику...(его мимика стала скудней, а движения – вялымЫ). ..И не говорите мне ,что это очепятка..тогда и редактора уволить...
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  • Рено Москва 11.03.19 23:48
    -
    60
    +
    Какой "белый" какой "серый", тогда и мартиросяна и волю нафига оттуда. Наберите этих стендаперов и загните шоу раз и навсегда. Вообще кто такие статьи пишет таких надо хорошенько нагибать таким как Гарик и вся его!!!!!! команда
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  • Nik 11.03.19 23:59
    -
    44
    +
    Харламов может просто стоять на сцене, и зритель будет смеяться. Без него Камеди - просто сельская самодеятельность.
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