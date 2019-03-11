СМИ: в Камеди Клаб готовят замену Харламову
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С каждым годом руководство и поклонники развлекательного шоу все больше возмущаются регрессом «Бульдога». В СМИ уже несколько недель актуален вопрос об увольнении одного из главных резидентов проекта. Журналисты и пользователи имеют основания полагать, что время Харламова в Comedy Club подошло к концу.
Зрители утверждают, что комик обленился в буквальном смысле. Из-за потери физической формы, его мимика стала скудней, а движения – вялымы. Люди, приближенные к артисту, жалуются на апатию сатирика к поиску и реализации новых идей, от чего страдает все шоу. Более того, увольнению может поспособствовать и так называемый «гей-роман» юмориста с его коллегой Тимуром Батрутдиновым, о котором пишут уже долгое время.
С другой стороны, Харламов остается самой яркой звездой Камеди Клаб вот уже полтора десятка лет. Если решиться на такой шаг, то нужно иметь еще одну причину для увольнения «Бульдога» - это достойная замена. Пользователи догадываются, что представитель руководства Гарик Мартиросян уже справился с этой задачей. У экс-резидента программы хорошие приятельские отношения со стендапером Русланом Белым. Недавно комики провели вечер за просмотром Лиги чемпионов и Гарик воспользовался шансом представить Белого как своего друга. Примечательно, что раньше компанию на футбол Мартиросяну составлял как раз Харламов.
Фанаты шоу убеждены, что стенд-ап комик длительное время вливался в тусовку Камеди, чтобы в один прекрасный момент занять вакантное место. К тому же, его материал ориентирован на молодую аудиторию, которой проекту сейчас не хватает. Для Руслана подобная сделка тоже окажется выгодной, ведь ныне в России нет более успешного коммерческого проекта в юморе, чем Comedy Club.
Краткая информация о Гарике Харламове
Имя: Гарик Харламов
Отчество: Юрьевич
День рождения: 28.02.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 186 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
Как вы думайте оставить Харламова или взять Белого? 18
Лучшие комментарии
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Nik 11.03.19 23:59Харламов может просто стоять на сцене, и зритель будет смеяться. Без него Камеди - просто сельская самодеятельность.
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Вика 11.03.19 20:31Сложно представить Камеди без Бульдога, но и нельзя согласиться, что он последние годы просто делает деньги на проекте, а юмор становится все больше примитивным и отвратительным. Кандидатура Белого не нравится.
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Italian 11.03.19 22:53Без Харламова проект Камеди перестанет существовать...Воля и Батруха полный ноль без Харламова...Белый вообще старпер зацикленный на одних джинсах...так что..Узбагойтесь ,никто его не уволит.....А бестолочь ,что ваяло эту статью,неплохо бы русский подучить и грамматику...(его мимика стала скудней, а движения – вялымЫ). ..И не говорите мне ,что это очепятка..тогда и редактора уволить...
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Рено Москва 11.03.19 23:48Какой "белый" какой "серый", тогда и мартиросяна и волю нафига оттуда. Наберите этих стендаперов и загните шоу раз и навсегда. Вообще кто такие статьи пишет таких надо хорошенько нагибать таким как Гарик и вся его!!!!!! команда
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Nik 11.03.19 23:59Харламов может просто стоять на сцене, и зритель будет смеяться. Без него Камеди - просто сельская самодеятельность.
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Пик / 12.03.19 10:33Я думаю, что автор статьи идиот.
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алекс донецк / 12.03.19 09:54харламов не имеет замены по однои причине.он талант!
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Анюта Мариуполь / 12.03.19 07:59Я большой фонат Гарика, Камеди Клаб без него это туфта, он как был юморист так и есть не чего не изменилось. Гарик мы с тобой!!!!!!!!! Не мелите херню пожалуйста, Гарика не кто не заменит на сцене Камеди Клаб
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лера / 12.03.19 07:53ему нужно поработать над собой вон мартиросян похудел и ему надо взяться за снижение веса
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Я Крым / 12.03.19 06:55Да и правда какой белый против харламанова тот одеться даже не может не говоря про юмор а если и менять то и правда есть там и по хуже как питерское трио и тому подобное
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Лёха / 12.03.19 06:45Белый уже заболел звёздной болезнью. Ведёт себя как король. А шутки не очень.
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ник / 12.03.19 05:43Камеди, жлобская передача хоть с Бульдогом хоть без него
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Мас / 12.03.19 04:21Там без Харламова душного дерьма хватает, которое выгнать было бы ничуть не жалко. Навскидку: питерское трио, Демис Карибидис и Харламов -- главные звёзды в Камеди.
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Ps Москва / 12.03.19 01:15Так значит гей-роман с батрухой никого не смутил?
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Nik / 11.03.19 23:59Харламов может просто стоять на сцене, и зритель будет смеяться. Без него Камеди - просто сельская самодеятельность.
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Nik / 11.03.19 23:59Харламов может просто стоять на сцене, и зритель будет смеяться. Без него Камеди - просто сельская самодеятельность.
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Рено Москва / 11.03.19 23:48Какой "белый" какой "серый", тогда и мартиросяна и волю нафига оттуда. Наберите этих стендаперов и загните шоу раз и навсегда. Вообще кто такие статьи пишет таких надо хорошенько нагибать таким как Гарик и вся его!!!!!! команда
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Schuz Riga / 11.03.19 23:47Нет Бульдога , - нету Camedi !
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Вика / 11.03.19 20:31Сложно представить Камеди без Бульдога, но и нельзя согласиться, что он последние годы просто делает деньги на проекте, а юмор становится все больше примитивным и отвратительным. Кандидатура Белого не нравится.
-
Italian / 11.03.19 22:53Без Харламова проект Камеди перестанет существовать...Воля и Батруха полный ноль без Харламова...Белый вообще старпер зацикленный на одних джинсах...так что..Узбагойтесь ,никто его не уволит.....А бестолочь ,что ваяло эту статью,неплохо бы русский подучить и грамматику...(его мимика стала скудней, а движения – вялымЫ). ..И не говорите мне ,что это очепятка..тогда и редактора уволить...
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