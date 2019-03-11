Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально объявили о помолвке
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В отношениях известной латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес и американского бейсболиста Алекса Родригеса произошло значимое событие - спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием. Своей многомиллионной армии поклонников они сообщили об этом через социальную сеть Инстаграм, выложив фотографию, где на пальчике Джей Ло красуется огромное кольцо с бриллиантом.
До этого момента Алекс и Дженнифер состояли в отношениях почти два года. А предстоящий брачный союз станет для каждого из них не первым. Известно, что спортсмен уже был официально женат, и развелся еще в далеком 2008 году. А для 49-летней поп-дивы этот брак и вовсе окажется четвертым по счёту.
Впрочем, как уверяют инсайдеры, влюблённые в настоящее время очень счастливы. Они прекрасно проводят время на Багамах, куда улетели специально для того, чтобы побыть вместе в романтической обстановке. По сути, все это было задумкой Алекса, ведь именно так он и планировал сделать свое предложение. Никаких конкретных мыслей по поводу свадьбы влюблённые пока не озвучивали. Ещё несколько дней они намерены пробыть на островах и вдоволь насладиться друг другом, после чего вернуться к работе.
Вообще, слухи о помолвке Джей Ло и Алекса Родригеса ходили давно. Но даже после того, как пара отметила в середине зимы двухлетнюю годовщину отношений, певица продолжала настаивать на том, что в очередной раз замуж не планирует, хотя и считает своего избранника идеальным мужчиной. И все-таки спортсмену каким-то образом удалось сломить непоколебимость Дженнифер и сделать ее своей официальной невестой. Возможно, этому немного поспособствовало кольцо стоимостью 4,5 миллиона долларов, украшенное, по оценкам специалистов, бриллиантом в 12-15 карат.
Сразу после того, как о радостном событии стало известно, на Дженнифер и Алекса тут же обрушился шквал поздравлений. Среди первых свои пожелания влюбленным озвучили Наоми Кэмпбелл, Гвен Стефани и Хайди Клум.
Краткая информация о Дженнифере Лопес
Имя: Дженнифер Лопес
День рождения: 24.07.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, танцовщица
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес? 4
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пип / 11.03.19 23:50Красотка! Искренне желаю ей счастья. Правда, я не пойму, что у этого Родригеса с улыбкой, но главное, чтобы ей нравилось. PS. Колечко - огонь. Я тоже такое захотела))
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Алина Мск / 11.03.19 20:55Дженнифер Лопес такая красотка. Мой пример для подражания. К сожалению, я понимаю, что у меня вряд ли получится выглядеть в 50 также, как у нее.
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Анна П. / 11.03.19 20:19Молодцы. Но я бы после трех не сложившихся браков не стала вступать в четвертый, а просто жила рядом с любимым человеком, и наслаждалась тем, что есть. Возможно, Лопес чувствовала также, поэтому и особо не рвалась под венец. А жених уговорил. Как бы не стало ошибкой.
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Миланет / 11.03.19 19:14Шикарное колечко )) Да и сама Джей Ло шикарная! В свои 49 выглядит лучше многих двадцатилетних. Люблю ее, особенно как актрису, и надеюсь, что в этот раз она действительно нашла свое женское счастье.