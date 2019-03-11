Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально объявили о помолвке

В отношениях известной латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес и американского бейсболиста Алекса Родригеса произошло значимое событие - спортсмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием. Своей многомиллионной армии поклонников они сообщили об этом через социальную сеть Инстаграм, выложив фотографию, где на пальчике Джей Ло красуется огромное кольцо с бриллиантом.

До этого момента Алекс и Дженнифер состояли в отношениях почти два года. А предстоящий брачный союз станет для каждого из них не первым. Известно, что спортсмен уже был официально женат, и развелся еще в далеком 2008 году. А для 49-летней поп-дивы этот брак и вовсе окажется четвертым по счёту.

Впрочем, как уверяют инсайдеры, влюблённые в настоящее время очень счастливы. Они прекрасно проводят время на Багамах, куда улетели специально для того, чтобы побыть вместе в романтической обстановке. По сути, все это было задумкой Алекса, ведь именно так он и планировал сделать свое предложение. Никаких конкретных мыслей по поводу свадьбы влюблённые пока не озвучивали. Ещё несколько дней они намерены пробыть на островах и вдоволь насладиться друг другом, после чего вернуться к работе.

Вообще, слухи о помолвке Джей Ло и Алекса Родригеса ходили давно. Но даже после того, как пара отметила в середине зимы двухлетнюю годовщину отношений, певица продолжала настаивать на том, что в очередной раз замуж не планирует, хотя и считает своего избранника идеальным мужчиной. И все-таки спортсмену каким-то образом удалось сломить непоколебимость Дженнифер и сделать ее своей официальной невестой. Возможно, этому немного поспособствовало кольцо стоимостью 4,5 миллиона долларов, украшенное, по оценкам специалистов, бриллиантом в 12-15 карат.

Сразу после того, как о радостном событии стало известно, на Дженнифер и Алекса тут же обрушился шквал поздравлений. Среди первых свои пожелания влюбленным озвучили Наоми Кэмпбелл, Гвен Стефани и Хайди Клум.