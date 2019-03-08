Лена Миро раскритиковала российских звезд и назвала их стиль колхозным

Автор популярного интернет-дневника на ресурсе LiveJournal отмечает, что хотя знаменитости выглядят как с иголочки, довольно сложно положительно отзываться об их убранстве. Причесанные, нарядные, накрашенные, но не стильные. По мнению обозревательницы, ни о каком стиле не может быть и речи, поскольку звезды одеваются как колхоз. Девушка с горечью вздыхает и сетует на отсутствие в рядах отечественного шоу-бизнеса Леди Гаги, Джастина Бибера или Мадонны.

На этом сокрушительная критика Миро только началась. Автор текстов убеждена, что стиль присущ только индивидуальностям, тогда как российские звезды – это ничто иное, как безликая серость. Лена подчеркивает, что в России на эстраду пробиваются не за счет таланта, креатива и подобных характеристик избранных, поэтому со взглядами на моду у селебрити все плохо. Более того, блогер насмехается над публичными личностями из-за их неумелых пиар-кампаний, которые отдают привкусом колхозности. Собственно, все сводится к тому же отсутствию таланта и индивидуальности. Лена Миро считает, что эстрадная элита РФ убога и страдает от многочисленных комплексов.

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Пользователи неоднозначно отреагировали на мнение обозревательницы. Впрочем, по большей части читатели все же согласились с автором, отметив, что наиболее стильные российские звезды меньше всего попадают в радар СМИ. В целом, читатели активно начали оставлять комментарии под постом, благодаря чему запись блогера вошла в топ-25 наиболее актуальных записей российского сегмента LiveJournal.