Звезды, кардинально изменившие имидж

Грим, парики и даже костюмы, прибавляющие лишние килограммы – со всем этим звезды знакомы не понаслышке. Ради собственного преображения они идут на разные эксперименты, однако на самом деле кардинально изменить цвет волос или обрезать роскошные локоны, решается не каждый.

​

Николай Басков

Натуральный блондин, который долгие годы радовал своих поклонниц и поклонников со сцены копной волос пшеничного цвета неожиданно для всех решил их затемнить.

Баскову этот эксперимент понравился. Он отметил, что теперь выглядит солиднее и интереснее, чем раньше.

Ольга Бузова

Поклонники «Дома-2» несколько лет наблюдали за девушкой в образе блондинки. Все, что в ней менялось – это наращенные волосы, которые она периодически снимала.

Случившаяся в ее жизни измена супруга и последующий развод настолько выбили телеведущую из колеи, что она не только запела, но и решила кардинально изменить имидж. Ольга отказалась от искусственных прядей и сменила блонд на темный цвет.

Виктория Лопырева

Даже в положении Виктория Лопырева выглядела роскошно: белокурые волосы, идеальная кожа и красивые черты лица привлекали внимание и мужчин, и женщин. Сложно поверить, что всего несколько лет назад посол Чемпионата мира 2018 выглядела простушкой, которую сложно заметить в толпе.

Виктория была полнее, цвет ее волос больше походил на натуральный, а завершала образ челка, которая делала лицо очень простым.

Валерия

В самом начале своей карьеры Валерия предстала перед зрителями брюнеткой с короткой стрижкой.

После рождения детей и скандального развода с мужем она кардинально изменила имидж. Артистка отрастила волосы, оформила их в стильное каре и покрасила пряди в красивый блонд. С новым цветом волос Валерия стала выглядеть намного моложе, эффектней и красивее.

Анна Чиповская

Молодая, успешная, известная и свободная актриса долгое время радовала своих поклонников красивыми и длинными волосами. Весь ее образ был очень женственным.

Однажды, к удивлению для всех, Чиповская сделала стрижку под мальчика. Как ни странно, но менее женственной Анна от этого она не стала.

Полина Гагарина

​

Преображение Полины оказалось самым интересным для поклонников. На «Фабрике звезд» все видели ее полноватой девочкой с длинными редкими и русыми волосами. Спустя несколько лет нахождения на сцене в таком образе, Гагарина взялась за себя.

Певица сильно похудела, сделала каре и покрасила волосы в блонд. Выглядит артистка после такой смены имиджа очень ярко.