Звезды, кардинально изменившие имидж
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Грим, парики и даже костюмы, прибавляющие лишние килограммы – со всем этим звезды знакомы не понаслышке. Ради собственного преображения они идут на разные эксперименты, однако на самом деле кардинально изменить цвет волос или обрезать роскошные локоны, решается не каждый.
Николай Басков
Натуральный блондин, который долгие годы радовал своих поклонниц и поклонников со сцены копной волос пшеничного цвета неожиданно для всех решил их затемнить.
Баскову этот эксперимент понравился. Он отметил, что теперь выглядит солиднее и интереснее, чем раньше.
Ольга Бузова
Поклонники «Дома-2» несколько лет наблюдали за девушкой в образе блондинки. Все, что в ней менялось – это наращенные волосы, которые она периодически снимала.
Случившаяся в ее жизни измена супруга и последующий развод настолько выбили телеведущую из колеи, что она не только запела, но и решила кардинально изменить имидж. Ольга отказалась от искусственных прядей и сменила блонд на темный цвет.
Виктория Лопырева
Даже в положении Виктория Лопырева выглядела роскошно: белокурые волосы, идеальная кожа и красивые черты лица привлекали внимание и мужчин, и женщин. Сложно поверить, что всего несколько лет назад посол Чемпионата мира 2018 выглядела простушкой, которую сложно заметить в толпе.
Виктория была полнее, цвет ее волос больше походил на натуральный, а завершала образ челка, которая делала лицо очень простым.
Валерия
В самом начале своей карьеры Валерия предстала перед зрителями брюнеткой с короткой стрижкой.
После рождения детей и скандального развода с мужем она кардинально изменила имидж. Артистка отрастила волосы, оформила их в стильное каре и покрасила пряди в красивый блонд. С новым цветом волос Валерия стала выглядеть намного моложе, эффектней и красивее.
Анна Чиповская
Молодая, успешная, известная и свободная актриса долгое время радовала своих поклонников красивыми и длинными волосами. Весь ее образ был очень женственным.
Однажды, к удивлению для всех, Чиповская сделала стрижку под мальчика. Как ни странно, но менее женственной Анна от этого она не стала.
Полина Гагарина
Преображение Полины оказалось самым интересным для поклонников. На «Фабрике звезд» все видели ее полноватой девочкой с длинными редкими и русыми волосами. Спустя несколько лет нахождения на сцене в таком образе, Гагарина взялась за себя.
Певица сильно похудела, сделала каре и покрасила волосы в блонд. Выглядит артистка после такой смены имиджа очень ярко.
Краткая информация о Полине Гагариной
Имя: Полина Гагарина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 27.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, автор песен