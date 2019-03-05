Популярная в нулевых годах исполнительница, бессменная солистка группы "Демо" Саша Зверева вновь собралась выходить замуж. На этот раз ее избранником стал американец, юрист по имени Ден. Предложение руки и сердца Саша получила в качестве подарка на день рождения 1 марта. После столь неожиданного, но приятного сюрприза девушка призналась, что её жизнь никогда уже не будет прежней.

Все самые преданные поклонники Саши Зверевой знают, что свое женское счастье она ждала очень давно. Первых два ее брака, с банковским работником Ильёй Гусевым и известным диджеем Дмитрием Алмазовым, закончились разводами. Как итог, Саша осталась одна с тремя детьми. При этом, ещё будучи беременной в третий раз, она приняла решение окончательно переехать в Лос-Анджелес, поближе к океану.

Здесь певица постепенно стала отходить от музыки и искать другие способы заработка денег. Она открыла свой интернет-магазин, где по сей день продается женская одежда, созданная по её дизайну. Также Зверева становится лицом натуральной американской косметики и активно предлагает её покупательницам из России. Помимо этого, девушка создает программу семинаров с говорящим названием "Умные мамочки", и каждый год прилетает с ней в Россию на гастроли.

Во всей этой круговерти бесконечных дел и новых проектов у Саши не было только одного - любимого мужчины. И вот прошедшей 2018 год наконец исполнил ее самую заветную мечту. Высокий, красивый и интеллигентный Ден без труда покорил сердце нашей Александры. Он легко вписался в её семью, нашел общий язык с детьми и родителями певицы. А самое главное он вернул Саше желание петь. И в конце 2018 года она выпустила свою новую песню "Облачный атлас", которую, естественно, посвятила любимому мужчине.

Теперь же все самые преданные поклонницы безгранично радуются за свою любимицу и надеются в скором времени увидеть ее в подвенечном платье. К слову сказать, предложение руки и сердца прошло по всем законам романтического жанра. Избранник Зверевой встал перед ней на колено и протянул любимой кольцо с бриллиантом. Естественно, девушка не могла устоять и сказала "да".