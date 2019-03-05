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Состояние Александра Пескова после операции остается тяжелым


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Буквально неделю назад прессе стало известно о госпитализации известного пародиста Александра Пескова. Как сообщили представители его коллектива «Peskovshow», мужчина  примерно полтора месяца назад начал жаловаться на острые болевые ощущения в области живота. Боли были сильными, доставляли серьезный дискомфорт и пародист обратился к врачам.

Песков строго следовал назначенному специалистами лечению, но выяснилось, что лечили артисту не то и не тем, чем нужно. В больницу он был доставлен на скорой. По словам коллег Пескова, состояние Александра можно было назвать критическим. Еще бы один – два дня и оперировать было бы уже некого.

Вскоре после прибытия в клинику артист оказался на операционном столе. Боли и ухудшение самочувствия вызвали проблемы в работе поджелудочной железы. Хирургическое вмешательство оказалось сложным и длилось более 3-х часов. По завершении всех манипуляций Александр был переведен в реанимацию.

В стенах отделения Песков находится уже 3 дня. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. Долгосрочных прогнозов пока никто не дает.

Коллеги мужчины надеются, что в ближайшие дни Александру все же удастся пойти на поправку. Врачи отмечают, что пристально наблюдают за пародистом и переведут его из реанимации в другую палату сразу после появления положительной динамики.


25 Не нравится 7 Нравится 05.03.2019 Теги: Александр Песков

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