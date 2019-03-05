Состояние Александра Пескова после операции остается тяжелым
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Буквально неделю назад прессе стало известно о госпитализации известного пародиста Александра Пескова. Как сообщили представители его коллектива «Peskovshow», мужчина примерно полтора месяца назад начал жаловаться на острые болевые ощущения в области живота. Боли были сильными, доставляли серьезный дискомфорт и пародист обратился к врачам.
Песков строго следовал назначенному специалистами лечению, но выяснилось, что лечили артисту не то и не тем, чем нужно. В больницу он был доставлен на скорой. По словам коллег Пескова, состояние Александра можно было назвать критическим. Еще бы один – два дня и оперировать было бы уже некого.
Вскоре после прибытия в клинику артист оказался на операционном столе. Боли и ухудшение самочувствия вызвали проблемы в работе поджелудочной железы. Хирургическое вмешательство оказалось сложным и длилось более 3-х часов. По завершении всех манипуляций Александр был переведен в реанимацию.
В стенах отделения Песков находится уже 3 дня. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. Долгосрочных прогнозов пока никто не дает.
Коллеги мужчины надеются, что в ближайшие дни Александру все же удастся пойти на поправку. Врачи отмечают, что пристально наблюдают за пародистом и переведут его из реанимации в другую палату сразу после появления положительной динамики.
А вы сталкивались с серьезными врачебными ошибками? 5
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Николаевна / 05.03.19 20:04Слава Богу, нет.
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Гость / 05.03.19 16:49Слишком часто стали ставить диагноз " не тот и не тем " ...люди от него умирают .
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Лика Калуга / 05.03.19 15:44Капец.Лечили нет тем и не от того.У нас врачи вообще диагноз правильный поставить могут.Сейчас и анализы,и УЗИ в помощь и все равно не могут правильный диагноз поставить.Врачом надо по призванию идти,а не по блату.Страшно в больницу попасть.Кошмар наша медицина,чему их учат в институтах.
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Feel_you / 05.03.19 11:23Наше здоровье все-таки самое главное. Даже при наличии денег никто не гарантирует качественного лечения, к сожалению.