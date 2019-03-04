Израиль «забронировал» лучшие места на Евровидении для своей элиты

Израиль по-своему воспринял преимущества домашнего «Евровидения». Вот только такая позиция понравилась далеко не всем.

Распределение билетов стало причиной скандала, который развернулся за 2 месяца до проведения песенного конкурса. Несмотря на то, что все билеты поступают в свободную продажу, несколько сотен были «забронированы» специально для израильской элиты. Разумеется, речь идет о лучших местах в зале, которые буквально были проданы местным звездам в обход общепринятым правилам сбыта «тикетов». В то же время, пока что данная информация не получила официального подтверждения. В противном случае, билеты знаменитостей Израиля вновь поступят в продажу, и их сможет купить любой желающий.

Представители действующей власти резко осудили подобную схему. По словам чиновников, такое отношение к организации масштабного музыкального конкурса, за которым следят десятки миллионов людей по всему миру, недопустимо. Это наносит огромный удар по репутации и оставит отпечаток на имидже всей страны. Отметим, что скандалами насыщена подготовка к мероприятию не только в стране, принимающей «Евровидение». В частности, в Украине определение музыканта, который будет представлять страну на конкурсе песни, переросло в выяснение отношений. Сразу несколько участников отказались от участия и большая вероятность, что Украина останется без представительства.

Ближайшее «Евровидение» станет уже 64-м по счету, пройдет оно в середине мая в Тель-Авиве. Отметим, что Израиль принимает мероприятие уже в третий раз. Любопытно, что страна побеждает в музыкальном соревновании с периодичностью в 20 лет. Сначала был триумф в 1978, потом в 1998 и в 2018 году.