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Израиль «забронировал» лучшие места на Евровидении для своей элиты


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Израиль по-своему воспринял преимущества домашнего «Евровидения». Вот только такая позиция понравилась далеко не всем.

Распределение билетов стало причиной скандала, который развернулся за 2 месяца до проведения песенного конкурса. Несмотря на то, что все билеты поступают в свободную продажу, несколько сотен были «забронированы» специально для израильской элиты. Разумеется, речь идет о лучших местах в зале, которые буквально были проданы местным звездам в обход общепринятым правилам сбыта «тикетов». В то же время, пока что данная информация не получила официального подтверждения. В противном случае, билеты знаменитостей Израиля вновь поступят в продажу, и их сможет купить любой желающий.

Представители действующей власти резко осудили подобную схему. По словам чиновников, такое отношение к организации масштабного музыкального конкурса, за которым следят десятки миллионов людей по всему миру, недопустимо. Это наносит огромный удар по репутации и оставит отпечаток на имидже всей страны. Отметим, что скандалами насыщена подготовка к мероприятию не только в стране, принимающей «Евровидение». В частности, в Украине определение музыканта, который будет представлять страну на конкурсе песни, переросло в выяснение отношений. Сразу несколько участников отказались от участия и большая вероятность, что Украина останется без представительства.

Ближайшее «Евровидение» станет уже 64-м по счету, пройдет оно в середине мая в Тель-Авиве. Отметим, что Израиль принимает мероприятие уже в третий раз. Любопытно, что страна побеждает в музыкальном соревновании с периодичностью в 20 лет. Сначала был триумф в 1978, потом в 1998 и в 2018 году.


0 Не нравится 1 Нравится 04.03.2019 Теги: Евровидение 2019

В случае подтверждения нарушения продажи билетов, заслуживает Израиль более серьезного наказания? 0  

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