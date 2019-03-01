Певица Лолита призвала своих поклонников остерегаться мошенников

В последнее время все чаще звезды отечественного шоу-бизнеса становятся жертвами мошенников. От их имени то и дело устраиваются розыгрыши, рекламируются сомнительные товары, организуются мероприятия, о которых знаменитости ничего не знают. Один из таких случаев произошел на днях и с известной певицей Лолитой.

По признанию исполнительницы, совсем недавно в поисках информации о себе в Интернете она наткнулась на какой-то опрос, который проводился якобы от ее имени. По традиции, в конце всем прошедшим было обещано щедрое денежное вознаграждение, однако с маленькой ремаркой - сначала нужно перевести незначительную сумму якобы на покрытие банковских расходов. Возмущенная увиденным, певица тут же поспешила записать для своих доверчивых поклонников видеообращение, в котором умоляла не верить обещаниям получить ценный приз. Лолита уверена, что всё это происки мошенников, и принимать в таких опросах участие ни в коем случае нельзя, а тем более отправлять незнакомым людям свои деньги.

К слову сказать, это уже не первый случай, когда Лолита сталкивается с подобной ситуацией. Однажды злоумышленники решили организовать концерт певицы в Волгограде, и даже запустили продажу билетов. Хорошо, что исполнительница вовремя узнала об этом и сумела спасти своих поклонников от потери денег. "В этот день я выступаю во Владикавказе", - сообщила исполнительница, подчеркнув, что выступление в Волгограде организовали мошенники.

Похожий случай произошел с ней и в Крыму. На тот момент ещё только готовящееся выступление было сорвано, потому что злоумышленники объявили об отмене концерта на полуострове. Своевременные действия Лолиты и ее помощников тогда тоже позволили зрителям получить деньги, потраченные на билеты, назад. А запланированный концерт к огромному сожалению певицы так и не состоялся.