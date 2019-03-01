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Певица Лолита призвала своих поклонников остерегаться мошенников


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В последнее время все чаще звезды отечественного шоу-бизнеса становятся жертвами мошенников. От их имени то и дело устраиваются розыгрыши, рекламируются сомнительные товары, организуются мероприятия, о которых знаменитости ничего не знают. Один из таких случаев произошел на днях и с известной певицей Лолитой.

По признанию исполнительницы, совсем недавно в поисках информации о себе в Интернете она наткнулась на какой-то опрос, который проводился якобы от ее имени. По традиции, в конце всем прошедшим было обещано щедрое денежное вознаграждение, однако с маленькой ремаркой - сначала нужно перевести незначительную сумму якобы на покрытие банковских расходов. Возмущенная увиденным, певица тут же поспешила записать для своих доверчивых поклонников видеообращение, в котором умоляла не верить обещаниям получить ценный приз. Лолита уверена, что всё это происки мошенников, и принимать в таких опросах участие ни в коем случае нельзя, а тем более отправлять незнакомым людям свои деньги.

К слову сказать, это уже не первый случай, когда Лолита сталкивается с подобной ситуацией. Однажды злоумышленники решили организовать концерт певицы в Волгограде, и даже запустили продажу билетов. Хорошо, что исполнительница вовремя узнала об этом и сумела спасти своих поклонников от потери денег. "В этот день я выступаю во Владикавказе", - сообщила исполнительница, подчеркнув, что выступление в Волгограде организовали мошенники.

Похожий случай произошел с ней и в Крыму. На тот момент ещё только готовящееся выступление было сорвано, потому что злоумышленники объявили об отмене концерта на полуострове. Своевременные действия Лолиты и ее помощников тогда тоже позволили зрителям получить деньги, потраченные на билеты, назад. А запланированный концерт к огромному сожалению певицы так и не состоялся.


0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2019 Теги: Лолита

А вы когда-нибудь сталкивались с мошенниками на просторах Интернета? 2  

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  • Маргорита / 01.03.19 22:00
    -
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    Стыдно сказать, я один раз такой же опрос решила пройти. Вопросы, конечно, там тупые оказались. А когда дошла до пункта "вы нам 150 рублей, а мы вам 70 тысяч", я остановилась. Поняла, что это все бред и ничего я не увижу, ни своих копеек, не их супер-вознаграждения. Но @ свой я-то вписала в самом начале. Потом замучилась ящик от их спама чистить. Что только не присылали! Денег с меня не поимели, но спамом забросали.
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  • Жанна Челябинск / 01.03.19 20:19
    -
    1
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    Да, сейчас время такое настало - не знаешь, чему верить. Лолита молодец, старается отслеживать такие моменты. А многим все равно. А кто-то из звезд даже участвует в "мероприятиях" с целью денежек срубить. Все разные. Я тоже сталкивалась конечно с мошенничеством в сети, особенно когда работу искала. Но вовремя понимала, что меня хотят одурачить. Так что, пока человек бдителен, у него меньше шансов потерять свои деньги. За родителей своих только вот боюсь. Несколько раз маму ловила, когда она что-то собиралась пройти или купить. Хорошо хоть советуется. Иначе бы все мошенники ее были.
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