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Марат Башаров потерял работу в театре из-за скандала с женой


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Жестокое поведение Марата Башарова по отношению к супруге Елизавете не могло не сказаться и на его карьере. Новость о том, что актер отправил очередную жену в больницу вызвала бурную волну недовольства со стороны поклонников и коллег. А работодатели всерьез задумались о том, чтобы отлучить скандального артиста от своих проектов.

Так, руководство спектакля "День сюрпризов", который проходит в театре "Миллениум", приняло решение отстранить Башарова от участия в постановках. В настоящее время все ближайшие показы приостановлены.  А произошло это из-за того, что зритель просто отказывается идти на те мероприятия, в которых принимает участие Марат. Столкнувшиеся с явным бойкотом продюсеры спектакля решили заменить скандального актера на Сергея Астахова, который сейчас старательно разучивает новую роль.

Под вопросом остается и участие Башарова, как ведущего, в популярном шоу "Битва экстрасенсов". В связи с разгоревшимся скандалом, связанным с именем актёра, телеканал ТНТ тоже всерьёз раздумывает, стоит ли оставлять артиста в качестве лица рейтинговой телепрограммы.  Впрочем, сам артист похоже нисколько не переживает за то, что может остаться без работы, ведь в соседних странах, например в Белоруссии, куда слухи ещё не успели докатиться, театральные постановки с участием артиста проходят при полном аншлаге. Однако многие коллеги уверены, что "если Марат продолжит в том же духе, то может кончить печально".

Появилась сегодня в СМИ и ещё одна новость, связанная с разводом супругов. Так, артист якобы заявил, что вся эта история с расставанием не больше чем стёб. "У нас с супругой всё хорошо. Мы не разводимся. Моя семья на отдыхе, не мешайте им отдыхать", - просит Башаров.  Артист продолжает настаивать, что у них в отношениях с Лизой всё хорошо, и не стоит верить тому, что было написано у неё в Instagram.  Со стороны Шевырковой никаких официальных комментариев пока не поступало. Хотя девушка признается, что заявление о разводе подавала не она сама, а её официальный представитель.

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

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2 Не нравится 3 Нравится 27.02.2019 Теги: марат Башаров

А как вы считаете, отстранять Башарова от работы - это справедливое решение? 5  

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  • Никольски / 27.02.19 23:12
    -
    1
    +
    Я вообще удивляюсь, что у него карьера есть после истории с Арзаровой.
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  • Марго / 27.02.19 20:20
    -
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    А мне его жаль. Человек скатывается по наклонной вниз. Его ждут безрадостное будущее, если не опомнится.
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  • Леди Я / 27.02.19 20:08
    -
    2
    +
    Если действительно простит - совершит величайшую глупость в своей жизни. Такие мужчины не меняются. Для них ударить женщину - как в туалет сходить, пардон. И это СТРАШНО! Ну потерпит он месяц-другой, чтобы все забылось. А потом все равно будет очередной семейный скандал и Лиза снова будет бита. К сожалению, это самый наивероятный сценарий. Можно конечно понадеяться, что исправиться он, но это уже сказка.
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  • НИК / 27.02.19 18:41
    -
    1
    +
    Ой, сдается мне вернется к нему Лиза, все простит. Заявлений не делает - думает. Да и он не с потолка взял, что все хорошо у них. Может даже уже вернулась.
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  • Светлана / 27.02.19 18:23
    -
    1
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    А почему нет. Человек должен нести полную ответственность за свои поступки. Он всех своих жен бил и оставался, при этом, востребованным актером. Но когда-то же это должно было закончиться?! Время пришло платить по счетам. Так что впредь будет думать, стоит ли поднимать руку на жену. А сейчас его карьера и правда на волоске.
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