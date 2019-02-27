Марат Башаров потерял работу в театре из-за скандала с женой

Жестокое поведение Марата Башарова по отношению к супруге Елизавете не могло не сказаться и на его карьере. Новость о том, что актер отправил очередную жену в больницу вызвала бурную волну недовольства со стороны поклонников и коллег. А работодатели всерьез задумались о том, чтобы отлучить скандального артиста от своих проектов.

Так, руководство спектакля "День сюрпризов", который проходит в театре "Миллениум", приняло решение отстранить Башарова от участия в постановках. В настоящее время все ближайшие показы приостановлены. А произошло это из-за того, что зритель просто отказывается идти на те мероприятия, в которых принимает участие Марат. Столкнувшиеся с явным бойкотом продюсеры спектакля решили заменить скандального актера на Сергея Астахова, который сейчас старательно разучивает новую роль.

Под вопросом остается и участие Башарова, как ведущего, в популярном шоу "Битва экстрасенсов". В связи с разгоревшимся скандалом, связанным с именем актёра, телеканал ТНТ тоже всерьёз раздумывает, стоит ли оставлять артиста в качестве лица рейтинговой телепрограммы. Впрочем, сам артист похоже нисколько не переживает за то, что может остаться без работы, ведь в соседних странах, например в Белоруссии, куда слухи ещё не успели докатиться, театральные постановки с участием артиста проходят при полном аншлаге. Однако многие коллеги уверены, что "если Марат продолжит в том же духе, то может кончить печально".

Появилась сегодня в СМИ и ещё одна новость, связанная с разводом супругов. Так, артист якобы заявил, что вся эта история с расставанием не больше чем стёб. "У нас с супругой всё хорошо. Мы не разводимся. Моя семья на отдыхе, не мешайте им отдыхать", - просит Башаров. Артист продолжает настаивать, что у них в отношениях с Лизой всё хорошо, и не стоит верить тому, что было написано у неё в Instagram. Со стороны Шевырковой никаких официальных комментариев пока не поступало. Хотя девушка признается, что заявление о разводе подавала не она сама, а её официальный представитель.