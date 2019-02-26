Полиция вывела с концерта Ирины Аллегровой зрителя, снимающего видео
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Все поклонники Ирины Аллегровой знают, что она очень трепетно относится к видеосъемкам на своих концертах. Если говорить конкретнее, то исполнительница категорически их не приемлет. Причём касается это правило абсолютно всех, от рядовых зрителей, до журналистов. И горе тому, кто решится его нарушить.
Именно такая неприятность и случилась с одним из поклонников Ирины Александровны несколько дней назад на её концерте в подмосковных Мытищах. Прямо в середине выступления к находящемуся в зрительном зале мужчине подошёл полицейский и вывел его с мероприятия только за то, что он вел съемку на телефон. Впрочем, обижаться нерадивый зритель может только на себя, так как перед началом концерта Аллегрова настоятельно попросила всех даже не пытаться снимать видео. Строго предупреждали об этом и организаторы выступления. А объясняется данное требование тем, что певица пытается защитить свои авторские права, ведь совсем недавно она полностью обновила свою концертную программу.
Впрочем, оскорблённый поклонник придерживается на этот счёт совсем другого мнения. Так уж вышло, что удаленный с мероприятия мужчина оказался журналистом. И сразу после инцидента им был опубликован пост в социальной сети Инстаграм, где говорилось, что сотрудник полиции вывел его за руку с концерта только за то, что "нельзя снимать, как человек поёт под фонограмму".
Однако поклонники артистки тут же ревностно стали заступаться за свою любимицу. Мужчину раскритиковали, что он неуважительно отнесся к Ирине Александровне. Большинство считает, что удалить журналиста с концерта было правильным решением. "Ей тяжело от вспышек, поэтому она всегда и просит убрать телефоны", - уверяют фанаты Аллегровой.
Хотя нашлись и те, кто согласен с оскорблённым зрителем. Они уверены, что певица не разрешает вести съемку только потому, что хочет скрыть свои выступления под фонограмму. Сама же исполнительница сложившуюся ситуацию никак не комментирует.
Краткая информация об Ирине Аллегровой
Имя: Ирина Аллегрова
Отчество: Александровна
День рождения: 20.01.1952
Возраст: 67 лет
Место рождения: Ростов-на-Дону
Рост: 172 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, актриса
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А что вы думаете об этой ситуации? 4
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Marana Vilnius / 27.02.19 15:54Зритель, конечно, сам нарвался. Если уж предупредили, надо быть готовым к действиям, направленным на пресечение нарушения. Но Аллегрова мне настолько неприятна, и "творчество" это её трёхаккордное, - просто смешно, какие уж там у неё "ноу-хау" музыкальные. К тому же, снятое на обычный телефон видео - ну не продаст же он его вместо записи концерта. Мужик, наверное. действительно просто хотел снять, как мнимая звезда "лажается" под фонограмму. А она-то раздула. что её "творчество" хотят незаконно присвоить. Кому нужны эти лабательные песенки?
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999 / 26.02.19 17:05Вот что у нас в стране за менталитет у людей - нельзя снимать, или что-то получить задарма, значит обижусь и наговорю про человека гадостей. А вообще на Западе или в Европе за это можно вполне серьезно понести ответственность. Аллегрова имеет ПОЛНОЕ ПРАВО отстаивать свою новую программу. Она сейчас с ней гастролирует, люди идут. Многим интересно услышать ее новые песни. А если они попадут в публичный доступ естественно она от этого много потеряет. А вы бы как на ее месте поступили?
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Филатова респ. Коми / 26.02.19 16:54Я как-то видела ее интервью. Так вот, она сама в нем признавалась, что имеет очень тяжелый характер. С ней тяжело всем - и мужчинам и порой даже зрителям. Может, это ее пунктик очередной. И вообще, что там за программа такая необычная, что ее снимать нельзя? Неужели что-то лучше, чем "Угонщица" и "Шальная императрица"? Сомневаюсь.
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Анна П. / 26.02.19 16:23Конечно правильно все сделали! Это ее труд, ее идеи, ее деньги в конце-концов. И если нельзя снимать, значит нельзя. А хочется что-то поснимать, значит иди туда, где это можно делать.