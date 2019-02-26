Полиция вывела с концерта Ирины Аллегровой зрителя, снимающего видео

Все поклонники Ирины Аллегровой знают, что она очень трепетно относится к видеосъемкам на своих концертах. Если говорить конкретнее, то исполнительница категорически их не приемлет. Причём касается это правило абсолютно всех, от рядовых зрителей, до журналистов. И горе тому, кто решится его нарушить.

Именно такая неприятность и случилась с одним из поклонников Ирины Александровны несколько дней назад на её концерте в подмосковных Мытищах. Прямо в середине выступления к находящемуся в зрительном зале мужчине подошёл полицейский и вывел его с мероприятия только за то, что он вел съемку на телефон. Впрочем, обижаться нерадивый зритель может только на себя, так как перед началом концерта Аллегрова настоятельно попросила всех даже не пытаться снимать видео. Строго предупреждали об этом и организаторы выступления. А объясняется данное требование тем, что певица пытается защитить свои авторские права, ведь совсем недавно она полностью обновила свою концертную программу.

Впрочем, оскорблённый поклонник придерживается на этот счёт совсем другого мнения. Так уж вышло, что удаленный с мероприятия мужчина оказался журналистом. И сразу после инцидента им был опубликован пост в социальной сети Инстаграм, где говорилось, что сотрудник полиции вывел его за руку с концерта только за то, что "нельзя снимать, как человек поёт под фонограмму".

Однако поклонники артистки тут же ревностно стали заступаться за свою любимицу. Мужчину раскритиковали, что он неуважительно отнесся к Ирине Александровне. Большинство считает, что удалить журналиста с концерта было правильным решением. "Ей тяжело от вспышек, поэтому она всегда и просит убрать телефоны", - уверяют фанаты Аллегровой.

Хотя нашлись и те, кто согласен с оскорблённым зрителем. Они уверены, что певица не разрешает вести съемку только потому, что хочет скрыть свои выступления под фонограмму. Сама же исполнительница сложившуюся ситуацию никак не комментирует.