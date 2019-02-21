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Пользователи сети обсуждают хамское поведение Витаса и его пьяные дебоши


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На днях в сети появился анонс выпуска телепередачи с Иваном Ургантом, приглашенным гостем которого был Витас. Артиста пригласили в студию по случаю 40-летия. Вместо приятных эмоций ролик вызвал у пользователей массу негативных.

В комментариях под видео отметились люди, которые сталкивались с Витасом в реальной жизни. Они писали, что артист часто употребляет спиртное, и ведет себя по-хамски, вне зависимости от состояния.

В одном из комментариев девушка рассказала, что ей довелось отдыхать вместе с Витасом и его супругой в одном отеле за границей. По словам особы, пара проводила время вместе с грудным ребенком, однако это не помешало молодым родителям употреблять изрядное количество алкоголя. С малышом на руках они устраивали пьяные танцы в местных увеселительных заведениях. В один из дней певец и вовсе устроил дебош, а после приставал к автору комментария, которая в тот период времени еще не достигла совершеннолетия.

Еще одна женщина рассказала, что на ее глазах Витас грубил сотрудницам аэропорта. Он отсыпал неуместные шутки относительно возраста дам. Певец, усмехаясь, наигранно удивлялся, как они еще работают здесь, он полагал, что их уже давно похоронили.

Помимо слов женщин имеется и видео подтверждение тому, что артист употребляет алкоголь и ведет себя неадекватно. Несколько лет назад в пьяном виде он сел за руль, попал в ДТП и отказывался признавать собственную вину.

Ни Витас, ни руководство канала на озвученную посетителями сайта информацию не отреагировали.

Краткая информация о Витасе

Имя: Витас

Отчество: Владасович

День рождения: 19.02.1979

Возраст: 40 лет

Место рождения: Даугавпилс, Латвия

Рост: 175 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец и композитор

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4 Не нравится 1 Нравится 21.02.2019 Теги: Витас

Как вы считаете, озвученные пользователями нелицеприятные факты – это правда или вымысел? 1  

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