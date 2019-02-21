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Муж Летучей Юрий Анашенков не желает содержать детей от прошлого брака


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О том, что Юрий Анашенков пытается максимально снизить сумму алиментов, сообщила Асмик Рейтор. Женщина была возмущена до глубины души. Согласно документам, предоставленным суду, успешный бизнесмен, глава коллекторской фирмы и адвокат за весь год заработал всего лишь 50 тысяч рублей. Его ежемесячный доход едва превысил отметку в 4 тысячи рублей.

Сразу после окончания слушания искусствовед поблагодарила адвокатов компании Екатерины Гордон. Она отметила, что, невзирая на официальные бумаги, им удалось добиться алиментов в размере 14 тысяч рублей на двоих детей.

Асмик призналась, что не собирается останавливаться на этом. Она хочет, чтобы бывший муж принимал гораздо большее материальное участие в жизни своих сыновей.

Ранее в интервью Рейтор рассказывала, что после развода мужчина категорически отказывался передавать женщине какие-либо средства на содержание сыновей. За все время после расставания ей приходило несколько переводов на сумму 10 тысяч рублей. Интересно, что делал их не мужчина, а его нынешняя супруга Елена Летучая.

Женой Юрия Анашенкова телеведущая стала в 2016 году. До этого мужчина дважды состоял в браке. В каждом из союзов у него имелись дети. Принимает ли он участие в жизни самого старшего сына от первой супруги, неизвестно.

Примечательно, что 43-летний мужчина является завсегдатаем столичных тусовок. Нередко он появляется на красных дорожках, сопровождая Елену Летучую. Пара вместе регулярно отдыхает за границей.


0 Не нравится 1 Нравится 21.02.2019 Теги: Елены Летучей

По вашему мнению, поведение Юрия достойно настоящего мужчины? 2  

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  • Нету ника / 21.02.19 20:02
    -
    2
    +
    БОЖЕ мой, ну ведь с Еленой же будет тоже самое... 100 %. Как она может спокойно с ним жить , есть, спать, зная, что его дети не получают ничего...
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  • Lissa / 21.02.19 14:34
    -
    5
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    Терпеть не могу таких! Ну, не сошелся ты с женой, считаешь ее не пойми кем. Ок! А причем тут дети? Не доверяешь? Тупо плати по чекам за одежду, школу, кружки! Это же твои сыновья! Тьфу.
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