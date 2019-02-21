Муж Летучей Юрий Анашенков не желает содержать детей от прошлого брака

О том, что Юрий Анашенков пытается максимально снизить сумму алиментов, сообщила Асмик Рейтор. Женщина была возмущена до глубины души. Согласно документам, предоставленным суду, успешный бизнесмен, глава коллекторской фирмы и адвокат за весь год заработал всего лишь 50 тысяч рублей. Его ежемесячный доход едва превысил отметку в 4 тысячи рублей.

Сразу после окончания слушания искусствовед поблагодарила адвокатов компании Екатерины Гордон. Она отметила, что, невзирая на официальные бумаги, им удалось добиться алиментов в размере 14 тысяч рублей на двоих детей.

Асмик призналась, что не собирается останавливаться на этом. Она хочет, чтобы бывший муж принимал гораздо большее материальное участие в жизни своих сыновей.

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Ранее в интервью Рейтор рассказывала, что после развода мужчина категорически отказывался передавать женщине какие-либо средства на содержание сыновей. За все время после расставания ей приходило несколько переводов на сумму 10 тысяч рублей. Интересно, что делал их не мужчина, а его нынешняя супруга Елена Летучая.

Женой Юрия Анашенкова телеведущая стала в 2016 году. До этого мужчина дважды состоял в браке. В каждом из союзов у него имелись дети. Принимает ли он участие в жизни самого старшего сына от первой супруги, неизвестно.

Примечательно, что 43-летний мужчина является завсегдатаем столичных тусовок. Нередко он появляется на красных дорожках, сопровождая Елену Летучую. Пара вместе регулярно отдыхает за границей.