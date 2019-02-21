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Супруга Марата Башарова Елизавета официально подала на развод


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После того, как супруга Марата Башарова написала в своём Инстаграм о том, что она подает на развод, прошло всего несколько дней. И за это время решимость девушки разорвать отношения с мужем только усилилась. И едва вернувшись из Тайланда, где отдыхала с подругой и сыном, Елизавета тут же направилась в суд.

Иск о расторжении брака между Маратом и Елизаветой Башаровыми приняли в Бабушкинском районном суде столицы. Первое закрытое слушание по этому делу назначено уже на завтра, 22 февраля. Там же будет обсуждаться и главный вопрос: с кем останется жить ребёнок после того, как супруги окончательно разойдутся. Также будет назначен размер алиментов.  

В настоящее время никаких официальных заявлений по поводу предстоящего развода от актёра не поступало. Напомним, еще неделю назад он продолжал настаивать, что у него в отношениях с женой всё в порядке. Однако чуть позже, когда Елизавета выставила на своей страничке в социальной сети пост о расставании, Башаров возмутился.  По его словам, Лиза вместе с сыном находятся в Таиланде уже месяц. Именно там она и приняла решение развестись. И это в то время, когда он в Москве зарабатывает им деньги на достойный отдых. "Попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова",- заключил актёр в своём послании. 

Но, несмотря на все случившееся, когда пару дней назад Елизавета вместе с Марселем вернулись из  Пхукета в Москву, в аэропорту их встречал именно Марат. Очевидцы отмечают, что супруги вели себя как ни в чём не бывало. Единственное, что бросалось в глаза, это жуткие туфли, в которых был актёр.

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

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0 Не нравится 2 Нравится 21.02.2019 Теги: марат Башаров

А вы считаете решение Елизаветы развестись правильным? 3  

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  • К. 13 / 21.02.19 20:46
    -
    1
    +
    Беги, Лиза, беги!! И ребенка ему не вздумай оставить! И еще: пусть эта ситуация для всех наивных дурочек уроком будет. Невозможно такого мужчин исправить. Он первую бил, вторую лупил, третья нашлась, и ей нос сломал. Я больше чем уверена и четвертую скоро будем наблюдать.
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  • Анастасия Н. Новгород / 21.02.19 20:34
    -
    1
    +
    Ничему человека жизнь не учит! Третий брак и снова туда же. Вот я не понимаю, неужели ему не хочется нормальной жизни, спокойной, с любящей женой, с детьми, которыми ты занимаешься, которые растут на твоих глазах. Ведь это же гораздо лучше, чем пить и махать кулаками, а после слушать порицания от коллег и поклонников. Башарову на самом деле следует задуматься о том, что ждет его в будущем, в старости, которая уже не за горами. Кто ему банально стакан воды подаст?
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  • Анна П. / 21.02.19 19:57
    -
    2
    +
    Конечно правильно! О чем тут рассуждать?! Он - садист! Каждую жену бил жестоко. И никогда искренне в этом не раскаивался. Это больной человек. Ему лечиться надо, причем не только от алкоголизма. Хотя понятно, что агрессия на фоне алкоголя только усиливается, но в его случае это большее, чем просто пьяные выходки.
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