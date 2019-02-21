Супруга Марата Башарова Елизавета официально подала на развод

После того, как супруга Марата Башарова написала в своём Инстаграм о том, что она подает на развод, прошло всего несколько дней. И за это время решимость девушки разорвать отношения с мужем только усилилась. И едва вернувшись из Тайланда, где отдыхала с подругой и сыном, Елизавета тут же направилась в суд.

Иск о расторжении брака между Маратом и Елизаветой Башаровыми приняли в Бабушкинском районном суде столицы. Первое закрытое слушание по этому делу назначено уже на завтра, 22 февраля. Там же будет обсуждаться и главный вопрос: с кем останется жить ребёнок после того, как супруги окончательно разойдутся. Также будет назначен размер алиментов.

В настоящее время никаких официальных заявлений по поводу предстоящего развода от актёра не поступало. Напомним, еще неделю назад он продолжал настаивать, что у него в отношениях с женой всё в порядке. Однако чуть позже, когда Елизавета выставила на своей страничке в социальной сети пост о расставании, Башаров возмутился. По его словам, Лиза вместе с сыном находятся в Таиланде уже месяц. Именно там она и приняла решение развестись. И это в то время, когда он в Москве зарабатывает им деньги на достойный отдых. "Попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова",- заключил актёр в своём послании.

Но, несмотря на все случившееся, когда пару дней назад Елизавета вместе с Марселем вернулись из Пхукета в Москву, в аэропорту их встречал именно Марат. Очевидцы отмечают, что супруги вели себя как ни в чём не бывало. Единственное, что бросалось в глаза, это жуткие туфли, в которых был актёр.