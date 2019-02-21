Настя Каменских призналась, что богатые мужчины пытались купить ее

В Youtube передаче «Слаvа +» Настя Каменских дала откровенное интервью. Девушка ответила на вопросы о поклонниках, романах и о том, ждать ли свадьбу.

Яркая внешне певица является обладательницей заметных и пышных форм. На протяжении многих лет она пленила поклонников разного статуса со сцены и телеэкранов. Настя рассказала, что ей приходилось сталкиваться с предложениями, оказать интимные услуги за деньги. По словам артистки, подобных просьб со стороны богатых мужчин поступало очень много. Ее они всегда возмущали. Настя сказала, что презирает людей, имеющих большие деньги и считающих, что в этой жизни все можно купить. На подобные предложения она всегда отвечала отказом и часто делала это грубо.

После этого мужчины пытались договориться о совместном досуге через Потапа. За глаза они называли Настю «телкой».

В ходе беседы Каменских отметила, что пресса приписывала ей множество романов, но больше половины из них к реальности не имеют никакого отношения. Детей у нее также нет. На сегодняшний день артистка морально к замужеству все еще не готова, но отмечает, что подобные мысли с недавних пор у нее периодически возникают.

Рассказала певица и про подарки от поклонников. Она отметила, что с удовольствием принимает их, но категорически отказывается от каких-то дорогостоящих презентов.

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Что касается внешности, по словам Насти, внутренне она не полностью соответствует образу сексапильной брюнетки, в котором выступает. У Каменских есть комплексы, в том числе и насчет фигуры. Она активно борется с ними, занимаясь спортом и соблюдая режим питания. Девушка настолько увлеклась физическими нагрузками, что выпустила свою линию одежды для спортзала и активного отдыха.