 
 
 

 
 
На главную
 
 

Настя Каменских призналась, что богатые мужчины пытались купить ее


0 2

В Youtube передаче «Слаvа +» Настя Каменских дала откровенное интервью. Девушка ответила на вопросы о поклонниках, романах и о том, ждать ли свадьбу.

Яркая внешне певица является обладательницей заметных и пышных форм. На протяжении многих лет она пленила поклонников разного статуса со сцены и телеэкранов. Настя рассказала, что ей приходилось сталкиваться с предложениями, оказать интимные услуги за деньги. По словам артистки, подобных просьб со стороны богатых мужчин поступало очень много. Ее они всегда возмущали. Настя сказала, что презирает людей, имеющих большие деньги и считающих, что в этой жизни все можно купить. На подобные предложения она всегда отвечала отказом и часто делала это грубо.

После этого мужчины пытались договориться о совместном досуге через Потапа. За глаза они называли Настю «телкой».

В ходе беседы Каменских отметила, что пресса приписывала ей множество романов, но больше половины из них к реальности не имеют никакого отношения. Детей у нее также нет. На сегодняшний день артистка морально к замужеству все еще не готова, но отмечает, что подобные мысли с недавних пор у нее периодически возникают.

Рассказала певица и про подарки от поклонников. Она отметила, что с удовольствием принимает их, но категорически отказывается от каких-то дорогостоящих презентов.

Что касается внешности, по словам Насти, внутренне она не полностью соответствует образу сексапильной брюнетки, в котором выступает. У Каменских есть комплексы, в том числе и насчет фигуры. Она активно борется с ними, занимаясь спортом и соблюдая режим питания. Девушка настолько увлеклась физическими нагрузками, что выпустила свою линию одежды для спортзала и активного отдыха.

Краткая информация о Насте Каменских

Имя: Настя Каменских

Отчество: Алексеевна

День рождения: 04.05.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 174 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, телеведущая

Смотреть фотографии с Настей Каменских

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 0 Нравится 21.02.2019 Теги: настя каменских

А вам нравятся женщины, которые всегда следуют своим принципам? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору