Анфиса Чехова рассказала и показала, как борется с целлюлитом

Анфиса Чехова всегда славилась пышными формами. Несколько лет назад она весила чуть больше 90 кг. В интервью ранее телеведущая признавалась, что избыточный вес вгонял ее в комплексы. Она предпочитала тщательно подбирать одежду и категорически отказывалась фотографироваться в купальниках.

В последнее время своих фолловеров женщина буквально засыпала откровенными фотографиями. Анфиса взялась за свою фигуру. Она полностью пересмотрела ежедневный рацион, увлеклась йогой и стала пробовать различные виды активного отдыха и спорта. Как итог, за несколько лет ей удалось сбросить больше 25 кг.

Сейчас, отдыхая на островах, Анфиса нередко радует поклонников интересными снимками в купальниках и облегающей одежде. На достигнутом телеведущая не останавливается. Она продолжает худеть и заботиться о качестве тела.

Чтобы держать кожу в тонусе и избавиться от целлюлита, Чехова прибегает к годами проверенному способу – душу Шарко. Суть этой процедуры заключается в подаче направленной струи воды под большим напором прямо на тело клиента.

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Многие девушки отмечают болезненность данной процедуры, но Анфиса Чехова осталась от нее в восторге. Она отметила, что ее новый образ жизни позволил не только сбросить лишний вес, но и значительно улучшить состояние здоровья.