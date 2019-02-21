Певицу Азизу обвинили в том, что она разрушила чужую семью
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Неожиданно для поклонников знаменитая певица Азиза оказалась в центре чужого семейного скандала. Оказывается, некоторое время назад на пороге ее квартиры появился бывший возлюбленный вместе с маленьким ребёнком на руках. Мужчина утверждал, что разводится со своей женой и теперь его дочери нужна новая мама. А как известно, для Азизы материнство было мечтой всей жизни. Поэтому исполнительница и приняла новую семью с распростертыми объятиями.
Правда семейная идиллия длилась недолго. И скоро в дверь к Азизе постучала незнакомая женщина, которая назвалась матерью девочки и потребовала вернуть ее. А когда Юлия, так звали девушку, получила отказ, то первым делом отправилась на ток-шоу. И уже там публично обвинила Азизу в том, что та околдовала ее мужа и украла ребенка. Естественно, певица незамедлительно решила ответить на все претензии девушки и также прошла детектор лжи.
Он-то и подтвердил, что всё рассказанное популярной исполнительницей правда. Мужчина действительно неожиданно пришел к ней в дом и заявил, что хочет вернуть отношения и создать полноценную семью. А вот о том, что малышка была похищена и теперь ее разыскивает биологическая мать, Азиза ничего не знала.
Однако, это разочарование оказалось не единственным, что ждало певицу. Ведь как выяснилось, ее возлюбленный является очень жестоким человеком. Еще до развода он часто поднимал руку на свою десятилетнюю падчерицу, дочь Юлии от первого брака, и избивал девочку до синяков. Причём делал это с молчаливого позволения супруги. Внезапно открывшиеся обстоятельства настолько глубоко и неприятно всех удивили, что на Юлю и её супруга тут же обрушилась волна критики. А Азиза в свою очередь добавила, что если бы у неё было такое право, она бы оставила малышку себе. Что же касается мужчины, то о нем она и слышать больше не хочет.
Краткая информация об Азизе
Имя: Азиза
Отчество: Абдурахимовна
День рождения: 10.04.1964
Возраст: 54 года
Место рождения: г. Ташкент, Узбекистан
Рост: 172 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица
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А вам нравятся песни Азизы? 4
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НИК / 21.02.19 18:59Какая яркая и колоритная женщина эта Азиза. Умеет себя преподнести. Неудивительно, что мужчины внимание до сих пор обращают. Жаль судьба так жестока к ней оказалась и не дала детей. Это трагедия для любой женщины.
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Никольски / 21.02.19 20:02Вот да! Красивая и умная женщина, которая умеет себя приподнести. В толку? Ничего по факту. И приподношение себя никак . В холостую.
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121212 / 21.02.19 18:34Да, ей в этой ситуации стыдиться нечего, это по отношению к ней поступили некрасиво. Но Юлия эта конечно оторви и брось, извините. А как на мать свою кричала, что хотелось подойти и дать ей по губам. Мужчина тоже явный мошенник, по лицу видно. Так что, Азиза, радуйтесь, что легко отделались ещё.
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Наталья Саратов / 21.02.19 17:41Что меня больше всего рассмешило в этой передаче, так это то, как в конце горе-супруги переглянулись и фактически за ручку вышли из студии. И на самом деле нет здесь никаких особых претензий к Азизе. Ее поведение вполне оправданно, да и на детекторе она только правду говорила. А эти двое просто хотели попиариться на её имени. В том числе и бывший любовник. А уж супруга его актрисуля никакая. Одно дешевое позерство. И вообще мне за Азизу здесь обидно, эти двое обошлись с ней жестоко, ударив по самому больному для этой женщины - теме детей.