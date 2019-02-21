Певицу Азизу обвинили в том, что она разрушила чужую семью

Неожиданно для поклонников знаменитая певица Азиза оказалась в центре чужого семейного скандала. Оказывается, некоторое время назад на пороге ее квартиры появился бывший возлюбленный вместе с маленьким ребёнком на руках. Мужчина утверждал, что разводится со своей женой и теперь его дочери нужна новая мама. А как известно, для Азизы материнство было мечтой всей жизни. Поэтому исполнительница и приняла новую семью с распростертыми объятиями.

Правда семейная идиллия длилась недолго. И скоро в дверь к Азизе постучала незнакомая женщина, которая назвалась матерью девочки и потребовала вернуть ее. А когда Юлия, так звали девушку, получила отказ, то первым делом отправилась на ток-шоу. И уже там публично обвинила Азизу в том, что та околдовала ее мужа и украла ребенка. Естественно, певица незамедлительно решила ответить на все претензии девушки и также прошла детектор лжи.

Он-то и подтвердил, что всё рассказанное популярной исполнительницей правда. Мужчина действительно неожиданно пришел к ней в дом и заявил, что хочет вернуть отношения и создать полноценную семью. А вот о том, что малышка была похищена и теперь ее разыскивает биологическая мать, Азиза ничего не знала.

Однако, это разочарование оказалось не единственным, что ждало певицу. Ведь как выяснилось, ее возлюбленный является очень жестоким человеком. Еще до развода он часто поднимал руку на свою десятилетнюю падчерицу, дочь Юлии от первого брака, и избивал девочку до синяков. Причём делал это с молчаливого позволения супруги. Внезапно открывшиеся обстоятельства настолько глубоко и неприятно всех удивили, что на Юлю и её супруга тут же обрушилась волна критики. А Азиза в свою очередь добавила, что если бы у неё было такое право, она бы оставила малышку себе. Что же касается мужчины, то о нем она и слышать больше не хочет.