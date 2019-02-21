Анна Седакова сдала свой крестик в ломбард, чтобы заплатить взнос по ипотеке

В конце прошлого года популярная артистка Анна Седокова приобрела квартиру в Москве. Жилплощадь в столице РФ стоит недешево, поэтому многодетной маме пришлось брать ипотеку. Однако певице не хватило денег даже на то, чтобы оплатить первый взнос.

Анна Седокова попала в непростую финансовую ситуацию. Всему виной − ипотека. Девушка была уверена, что первый взнос за новенькую квартиру в Москве составит десять процентов от ее стоимости, а на деле оказалось, что выплачивать нужно почти треть.

Анна не была готова сразу же заплатить тридцать процентов, ведь на протяжении всего прошлого года певица боролась за право опеки над своей дочерью Моникой. Отметим, что девочка на данный момент проживает в США вместе с биологическим отцом. Седокова потратила много финансовых средств на американских адвокатов, и оказалась «на мели», именно поэтому ей пришлось заниматься поисками денег по друзьям, чтобы внести взнос за квартиру.

По словам Седоковой, ей даже пришлось воспользоваться услугами ломбарда − девушка сдала свой крестик. Для артистки это стало настоящим испытанием. От одной мысли о том, что она − популярная певица, от безысходности вынуждена сдавать драгоценности в ломбард, на глазах появлялись слезы.

В итоге Анна сумела собрать нужную сумму денег и внести первый взнос в 30%. Сейчас Седоковой приходится очень много трудиться, чтобы расплатиться с появившимися долгами и вовремя совершать регулярные ипотечные выплаты.