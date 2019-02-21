Анна Седакова сдала свой крестик в ломбард, чтобы заплатить взнос по ипотеке
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В конце прошлого года популярная артистка Анна Седокова приобрела квартиру в Москве. Жилплощадь в столице РФ стоит недешево, поэтому многодетной маме пришлось брать ипотеку. Однако певице не хватило денег даже на то, чтобы оплатить первый взнос.
Анна Седокова попала в непростую финансовую ситуацию. Всему виной − ипотека. Девушка была уверена, что первый взнос за новенькую квартиру в Москве составит десять процентов от ее стоимости, а на деле оказалось, что выплачивать нужно почти треть.
Анна не была готова сразу же заплатить тридцать процентов, ведь на протяжении всего прошлого года певица боролась за право опеки над своей дочерью Моникой. Отметим, что девочка на данный момент проживает в США вместе с биологическим отцом. Седокова потратила много финансовых средств на американских адвокатов, и оказалась «на мели», именно поэтому ей пришлось заниматься поисками денег по друзьям, чтобы внести взнос за квартиру.
По словам Седоковой, ей даже пришлось воспользоваться услугами ломбарда − девушка сдала свой крестик. Для артистки это стало настоящим испытанием. От одной мысли о том, что она − популярная певица, от безысходности вынуждена сдавать драгоценности в ломбард, на глазах появлялись слезы.
В итоге Анна сумела собрать нужную сумму денег и внести первый взнос в 30%. Сейчас Седоковой приходится очень много трудиться, чтобы расплатиться с появившимися долгами и вовремя совершать регулярные ипотечные выплаты.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
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А вам нравится творчество Анны Седоковой? 4
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Кира / 21.02.19 15:35Не поняла ситуацию про "думала, что первый взнос 10 %, а оказалось, что треть и пришлось брать в долг". Когда ты общаешься с компанией \ банком тебе все рассказывают, показывают, ты читаешь договор, где все прописано. И потом принимаешь решение, есть у тебя деньги на первый взнос или нет. Т.е. это обычно НЕ сюрприз. Или она настолько безграмотна, что не поняла условия или настолько глупа, что даже не попросила почитать договор своими глазами \ не посоветовалась с юристами?!?!?
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Альбина / 21.02.19 12:22Тот состав Виагры, в котором она пела, был хорош. Да и сама Седокова обладает неплохими вокальными данными. А что касается ее ситуации с ипотекой - тут уж дело каждого. Но я бы никогда не брала такие огромные деньги в кредит, если бы знала, что за душой не так уж и много финансов.
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Константин Волгоград / 21.02.19 12:39Полностью поддерживаю Вашу точку зрения в вопросе ипотек и кредитов. С этим шутки плохи, нужно очень серьезно подходить к этому вопросу. А на счет творчества этой девушки. К сожалению, не знаю, как она поет. Помню, что когда-то она в популярной группе была с другими девчонками. Удачи ей.
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Настюха / 21.02.19 12:12Поет она действительно неплохо, в отличие от многих новоиспеченных звезд телеэкранов. Да и внешность у нее интересная. Но именно к ее творчеству никак не отношусь, потому что слушаю другую музыку.